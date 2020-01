Foto: Freepik

Kad ieraugām tālrunī neatbildētu zvanu no tālruņa katalogā nesaglabāta adresāta, pārņem duālas sajūtas. No vienas puses – gribas zināt, kas bijis zvanītājs un ko vēlējies, no otras – ir nedaudz bail uzreiz atzvanīt, jo ne mazums dzirdēts par dažādiem krāpšanas gadījumiem.

Citi riskē un atzvana, citi vienkārši gaida – ja reiz zvanītājam tik tiešām būs kas vajadzīgs, gan piezvanīs atkārtoti. Taču, ir vēl kāds variants, kas var palīdzēt noskaidrot, kas bijis anonīmais zvanītājs.

Profila bilde

Viltība ir pavisam vienkārša. Viss, kas jums jādara, ir tālrunī jāsaglabā nezināmā zvanītāja numurs. Pēc tam atveriet “WhatsApp” aplikāciju un sameklējiet nupat saglabāto kontaktu. Ja zvanītājs ir reģistrējies šajā saziņas lietotnē, tad pie numura parādīsies viņa profila attēls.

Aplūkojiet, vai pazīstat šo cilvēku? Ja attiecīgajai personai nav profila attēla vai tā nav reģistrējusies “WhatsApp”, tad gan nekas cits neatliek, kā vien atzvanīt, tā teikt, „uz aklo”, vai gaidīt, kad nezināmais zvanītājs pats vēlreiz jums piezvanīs.