Foto: Anita SKV/SHUTTERSTOCK

Zivs svētku galdā nodrošina ne tikai sātīgu maltīti, bet arī naudu. Ticējums vēsta, ka Vecggada vakarā jāēd zivs un zvīņas jāliek makā – tad visu gadu būs nauda.

Bet no māņiem pie realitātes – jo zivs treknāka, jo vairāk labuma tā sniegs organismam. Pēc šiem parametriem lasis ir zivju topa augšgalā, bet karpa ir tradicionāls ēdiens Ziemassvētkos un Vecgada maltītē.

Ātrais lasis

Foto: Mario Sarago/SHUTTERSTOCK

Sastāvdaļas

• lasis (ap 2 kg)

• puse burciņas pesto (70–80 g)

• puscitrona sula

• olīveļļa

• citronpipari

• sāls

Pagatavošana

Atdzesētu lasi ierīvē ar sāli, pārkaisa ar citronpipariem, pārslaka citrona sulu, pārziež ar pesto.

Liek uz cepešpannā ieklātas folijas vai cepampapīra, apslaka ar olīveļļu.

Šajā gadījumā noder arī izsmidzināmā eļļa. Cep 20–30 minūtes 200 grādos.

Zivs turpina gatavoties arī minūti vai pat divas pēc noņemšanas no pannas vai izņemšanas no cepeškrāsns. Tāpēc ieteicams lasi noņemt no pannas brīdī, kad tas teju būs gatavs.

Laša gatavību vizuāli var noteikt, ar dakšiņu atdalot nelielu gabaliņu no mīkstuma, – gatavai zivij mīkstums būs viegli stingrs, taču sulīgs.

Stiprā karpa

Foto: Anita SKV/SHUTTERSTOCK

Sastāvdaļas

• 1 svaiga karpa (ap 2 kg)

• 150 g Krievijas siera

• 100 g marinētu šampinjonu

• 100 ml saldā krējuma

• 6–7 ķiploka daiviņas

• puscitrona sula

• majonēze

• olīveļļa

• saišķis diļļu

• sāls, pipari

Pagatavošana

Karpai notīra zvīņas, zivi izķidā. Cepešpannā ieklāj foliju, uz tās liek zivi un apslaka ar eļļu. Apkaisa ar sāli un pipariem – gan no virspuses, gan vēdera iekšpusē.

Vēderā liek ripiņās sagrieztas ķiploka daiviņas un sakapātas dilles, visu pārslaka ar citrona sulu. Folijas malas uzloka uz augšu.

Aizver karpas vēderu, virspusi apsmērē ar majonēzi un saliek sagrieztus šampinjonus, pārkaisa ar sarīvētu sieru un pārlej ar saldo krējumu.

Ņem vēl vienu folijas gabalu, pārklāj zivi un aizloka ciet.

Liek cepeškrāsnī un cep 200 grādos. Aptuveni pēc 30 minūtēm noņem folijas pārklājumu un turpina cept vēl kādas 10 minūtes.

Ja grib karpu cept ar visu galvu, tad obligāti jāizgriež žaunas – ja tās atstās, zivs var sanākt rūgta.

Divas Jaungada karpas

Foto: Niderlander/SHUTTERSTOCK

Sastāvdaļas

• 2 karpas

• 2 paprikas

• 3 sīpoli

• 2 burkāni

• speķis

• majonēze

• dilles

• sāls, pipari

Pagatavošana

Karpas atbrīvo no zvīņām. Visērtāk to izdarīt ar speciālu zvīņu skrāpi.

Vienai karpai, ko pildīs, pārgriež vēderu un iztīra iekšas. Otru zivi gatavo atvērtā veidā, tai izdara iegriezumu mugurā.

Sagatavotās zivis noskalo un ierīvē ar rupjo sāli un pipariem.

Sagriež papriku, sīpolus un dilles, sarīvē burkānus. Šo masu pilda karpā.

Otru papriku sagriež garās strēmelēs – tā domāta atvērtajai zivij.

Cepešpannā izkārto plānus speķa gabaliņus – lai zivis nepierautu pie pannas.

Zivis liek pannā un cep cepeškrāsnī 200 grādos 30 minūtes.

Kad pusstunda pagājusi, karpas apsmērē ar majonēzi un turpina cept vēl 10 minūtes.

Karpas cepšanas ilgums atkarīgs no tās lieluma.

Saldskābās siļķes

Foto: Timolina/SHUTTERSTOCK

Sastāvdaļas

• 6–8 nomērcētas siļķu filejas

• 150 ml ūdens

• 150 g cukura

• 2 citroni

• sīpols

• purava kāts

• 1 tējkarote smaržīgo piparu

• 1 tējkarote balto piparu

• 2 lauru lapas

• svaigi kapātas dilles

Pagatavošana

No citronu sulas, 150 ml ūdens, cukura un garšvielām uzvāra marinādi un atdzesē.

Siļķu filejas rūpīgi notecina un sagriež gabalos. Sīpolu nomizo un sakapā, puravu notīra un sagriež plānās ripiņās.

Sīpolu, puravu, siļķes un dilles liek traukā (burkā) kārtām.

Atdzesēto novārījumu nokāš un pārlej siļķēm. Atstāj ievilkties uz nakti.

Vārītas foreles

Foto: Caftor/SHUTTERSTOCK

Sastāvdaļas

• 4 foreles (ap 250 g katra)

• mazs sīpols

• burkāns

• citrons

• 2 lauru lapas

• 125 ml sausā baltvīna

• 1 ēdamkarote sāls

• svaigi pētersīļi

Pagatavošana

Dziļā katlā vai pannā uzvāra 2 litrus ūdens. Sīpolu notīra, bet nemizo.

Burkānu nomizo un sagriež gabaliņos. Citronu nomizo un vienu pusi sagriež šķēlītēs.

Sīpolu un burkānu liek verdošajā ūdenī. Pievieno lauru lapas, citrona šķēlītes un vīnu un vāra uz lēnas uguns aptuveni pusstundu.

Izķidātas foreles nomazgā zem tekoša ūdens un nosusina.

Novārījumam pievieno sāli un liek tajā foreles. Turpina vārīt uz lēnas uguns aptuveni 20 minūtes.

Zivis ir gatavas, ja iespējams viegli izraut muguras spuru.

Foreles uzmanīgi izņem no katla un liek uz šķīvja. Pārkaisa sīki sakapātus pētersīļus, dekorē ar atlikušo citronu.

Ticējumi

• Vecgada vakarā jāizzvejo liela zivs, kurai lielas zvīņas. Zivs jānotīra un zvīņas jānovieto traukā un jātur uz galda visu nakti. Jaunā gada rītā zvīņas jāizdala starp mājas ļaudīm. Tās jāglabā naudas makā. Tad visu gadu būs daudz naudas kā zivju zvīņu.

• Veca gada vakarā jātīra zivis un zvīņas vienmēr jānēsā naudas makā, tad visu gadu naudas netrūks.

• Jaunā gadā jāēd zivis, lai būtu naudas tikpat daudz, cik zivīm zvīņu.

Noderīgi

Zivij piederas: dillles, fenhelis, majorāns, citronzāle, koriandrs, čili, pētersīļi, timiāns, oregano, ķimenes, piparmētra, citrons, ķiploks, sīpols