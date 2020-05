Foto: PANTHERMEDIA/ SCANPIX/ LETA

Jau šajā nedēļas nogalē, no 29. līdz 31. maijam, Ķīpsalā notiks gadatirgus “Dārzam un dzīvesstilam”, kurā katrs atradīs ko piemērotu savai puķu dobei, balkonam, mazdārziņam vai lauku sētai! Lūk, mūsu TOP 7! Bet kāds būs tavējais? Noskaidro to gadatirgū!

1. Dārza karalienes rozes

Ja reiz esi iemīlējis rozes – tad tas ir mūžu! Tāpēc mūsu TOPa augšgalā ir šis cēlais zieds! Plašu rožu stādu kolekciju, turpat 100 šķirnes no savām 380, gadatirgū Ķīpsalā piedāvās pieredzējusī daiļdārzniece Ilze Druvkalne no Ieriķiem. Tostarp būs arī pasakaini rozā “Augusta Luise” un “Amadine Chanel”, kas modē jau daudzus gadus. Gan visdažādākās rožu šķirnes piedāvās, gan padomu neliegs arī ilggadējā rožu audzētāja Daila Trubiņa no Tukuma novada, kas gadatīrgū piedāvās vairāk nekā 50 rožu šķirnes, tostarp fantastiskās angļu krūmrozes James Galway un Lichfield Angels.

2. Zaļās upenes vīndariem

Ja vēlies izaudzēt gardas un saldas zaļās upenes, tad nāc uz gadatirgu Ķīpsalā! Starp citu, zaļo upeņu šķirne ir speciāli radīta vīndariem, lai iegūtu gaišu upeņu vīnu. Zaļo upeņu stādus varēs iegādāties dārzu centra “Hedera” stādu placī. Turpat būs arī Latvijā audzētas vairākas Somijas šķirņu ērkšķogas, aveņu un kazeņu krustojumus un upeņu hibrīds jostaberry.

3. Kolonābeles un ģimenes kociņi

Ģimenes kociņi ideāli noderēs piemājas dārzam, kur ir maz vietas. Iestādot ģimenes koku, ar vienu šāvienu nošausi nevis divus zaķus, bet pat veselus četrus, jo uz viena kociņa tiek uzpotētas trīs līdz četras ābolu šķirnes. Arī kolonābeles sava kompaktā izmēra dēļ lieliski iederēsies mazdārziņos, turklāt tās arī izskatās ļoti dekoratīvi! Ja savā īpašumā vēlies iegūt šādus stādus, tad gadatirgū lūko pēc stādaudzētavas “Liepas”!

4. Ilgi ziedošās kokveida peonijas

Lai arī kokveida peonijas dārzos ir parādījušās salīdzinoši nesen, šobrīd tās ir savā slavas zenītā! “Hedera” gadatirgū piedāvās dažādu šķirņu kokveida peonijas, kuras priecē ne tikai ar plašo, neparasto krāsu paleti un lielajiem pildītajiem ziediem (pat līdz 30 cm diametrā), bet arī ar ziedēšanas ilgumu – vairāk nekā mēnesi. Piedāvājumā būs vairāk nekā 30 šķirņu dažādas peonijas, turklāt arī dzeltenziedu šķirnes. Varēs nopirkt arī retās starpsugu peonijas, kas krustotas starp lakstu un kokveida peonijām. Arī daiļdārzniece Dzintra Jurevica Ķīpsalā piedāvās vairāk nekā 40 sķirņu peoniju stādus, tajā skaitā arī tās, kas saņēmušas visus augstāko apbalvojumus – Garden Treasure, Cytherea un Bartzella!

5. Pirtiņas un dārza mēbeles

Ķīpsalā varēs arī aplūkot, izvēlēties un nopirkt vai pasūtīt sev piemērotāko dārza mājiņu, lapeni, pirtiņu vai dārza mēbeles. To visu piedāvās gan pašmāju ražotāji “Averto”, “Silver Standart Houses”, stiklaverandas.lv, gan arī Lietuvas “Timber Cabins”. Tostarp būs arī izdevīgi piedāvājumi. Piemēram, uzņēmums “Jūsu pirtis”, sola īpašas cenas apaļajām pirtīm un kublam!

6. Mājražotāju gardumi

Kad stādi ir sapirkti, atliek tos iestādīt, bet, lai tam pietiktu spēka, turpat tirgū varēs iegādāties arī dažādus gardumus – smeķīgus gaļas kūpinājumus, arī lietuviešu vērša gaļas un cūkgaļas izstrādājumus, kas ražoti pēc senām Lietuvas receptēm, gardus bioloģiskos kazu piena sierus, kaņepju sviestu, “MārLapiņu” mārrutkus ar dažādām garšām, gardās Ķeipenes piparkūkas, karameles, jaunās Skrīveru Ķiršu alus gotiņas ar jautrām tautasdziesmām, kā arī saldējumus no dabīgām izejvielām.

7. Amatnieku meistardarbi

Nu kurš gan gadatirgus ir iedomājams bez amatnieku darinājumiem?! Tāpēc arī Ķīpsalā būs nopērkami gan skaisti svēpētā māla trauki, gan košos un mierīgos zemes toņos glazētas keramikas krūzes un bļodas, dzintara rotas. Būs nopērkami arī Lietuvas metālkalēja daudzveidīgie darinājumi mājai un dārzam, tostarp arī metāla dārza mēbeles un grili.

Šī ir tikai neliela daļa no gadatirgus “Dārzam un dzīvesstilam” piedāvājuma! Iepazīsties ar tirgus piedāvājumu te.

Lai gadatirgus apmeklējums būtu drošs gan tirgotājiem, gan apmeklētājiem, saskaņā ar atbildīgo iestāžu rekomendācijām ir paplašinātas apmeklētājiem paredzētās ejas, tirdzniecības stendi ir izvietoti 2 metru attālumā, viens no otra, ir pieejami dezinfekcijas līdzekļi un ir izvietotas norādes ar aicinājumiem nedrūzmēties un ievērot 2 m distanci. Lai nenotiktu drūzmēšanās, gadatirgū ir paredzēta atsevišķa ieeja un vairākas izejas, kas ļaus ar pirkumiem ērti nokļūt autostāvvietā. Gadatirgū lūdzam ievērot drošības noteikumus. Būsim atbildīgi!

Gadatirgus darbalaiks:

29. maijā 12.00–18.00

30. maijā 10.00–18.00

31. maijā 10.00–15.00

Ieeja gadatirgū – par brīvu.

Autostāvvietas maksa – 2 eiro.

Gadatirgu “Dārzam un dzīvesstilam” rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1.