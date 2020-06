Foto: Pixabay

Fotogrāfs Viktors Ivanovs no Latvijas savā mājas lapā vietnē Facebook.com publicējis ļoti retu, bet mīļu video – viņam izdevies “pieķert” rotaļās mazus lapsēnus, kas rotaļājas tepat Pierīgā – Garkalnē.

Fotogrāfs sociālajā vietnē Facebook raksta: “Pirms trim stundām Garkalnē trīs mazi lapsēni devās paelpot svaigu gaisu.” Viņš arī rakstīja, bija jau gandrīz pazaudējis cerību šajā sezonā atrast rudos lapsēnus.

Mājas lapā fotogrāfs par sevi raksta: “Es esmu Viktors. Fotografēt dabu ir mans hobijs. Latvija ir mana zeme. Maza, bet neticama skaista. Es pacentīšos parādīt jums to interesanti, ko es būšu ieraudzījis caur kameras objektīvu. To, ko jūs, iespējams, vienkārši steigā neesat pamanījuši. Pārsteidzošais ir tepat blakus! Divu soļu attālumā no mājas durvīm. Izstieptas rokas attālumā.”

Lapsēnu rotaļas skaties šeit: