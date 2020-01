Foto: Yakobchuk Viacheslav/SHUTTERSTOCK

“Esmu dzirdējis – samazinot štatus, uzņēmumi vispirms no darba atlaiž strādājošos pensionārus. Vai tā ir noteikts likumā?” vaicā Arvīds Babītes novadā.

Objektīvi jāvērtē darbinieku kvalifikācija un darba rezultāti

Juridiski pensionārs ir tāds pats darbinieks kā citi. Darba likums neparedz no darba atlaist darbinieku tikai tāpēc, ka viņš ir pensijas vecumā.

Protams, pensionāram bez darba samaksas ir arī cits materiālais nodrošinājums – pensija. Iespējams, tāpēc darba devējiem dažkārt šķiet pareizāk darbinieku skaita samazināšanas gadījumā pirmos atbrīvot vecuma pensijas saņēmējus.

Tomēr uzteikt darbu jebkuram darbiniekam drīkst, tikai pamatojoties uz likuma normām. Darbinieku skaita samazināšanas gadījumā darba devējam vispirms objektīvi jāizvērtē darbinieku darba rezultāti un kvalifikācija.

Ja pensionāram ir augstāka kvalifikācija un labāki darba rezultāti nekā gados jaunākajiem kolēģiem, viņu atbrīvot nedrīkst. Ja šāds izvērtējums būtiski neatšķiras, tad priekšrocības palikt darbā ir darbiniekiem:

• kuri pie konkrētā darba devēja nostrādājuši ilgāku laiku;

• kuri pie darba devēja cietuši nelaimes gadījumā vai saslimuši ar arodslimību;

• kuri audzina bērnu vecumā līdz 14 gadiem vai bērnu ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem;

• kuriem ir divi vai vairāki apgādājamie;

• kuru ģimenes locekļiem nav pastāvīga ienākuma;

• kuri ir personas ar invaliditāti vai slimo ar staru slimību;

• kuri piedalījušies Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā;

• kuriem līdz pensijas vecuma sasniegšanai atlicis mazāk par pieciem gadiem;

• kuri, nepārtraucot darbu, kādā izglītības iestādē apgūst profesiju (amatu, arodu);

• kuriem piešķirts politiski represētās personas statuss.

Neviena no šīm priekšrocībām nav prioritāra, salīdzinot ar citām. Var gadīties, ka darba devējam, piemēram, jāpieņem lēmums, kuru no darbiniekiem ar vienādu kvalifikāciju un darba rezultātiem atbrīvot – to, kurš nostrādājis ilgāku laiku, vai to, kuram ir divi vai vairāki apgādājamie.

Svarīgi

• Darbinieku skaita samazināšanas gadījumā nedrīkst uzteikt darbu cilvēkam ar invaliditāti. Tāpat darbu nedrīkst uzteikt darbinieka atvaļinājuma vai slimības laikā (izņemot ilgstošas slimošanas gadījumus).

• Pirms uzteikuma darba devējam jānoskaidro, vai darbinieks ir arodbiedrības biedrs vismaz sešus mēnešus. Tādā gadījumā jāprasa arodbiedrības piekrišana.

• Nav pieļaujama darba devēja iniciatīva pierunāt darbinieku pašam rakstīt iesniegumu par atbrīvošanu no darba (uzteikumu). Darba devējs varētu arī ierosināt izbeigt darba attiecības uz pušu savstarpējās vienošanās pamata.

Tomēr tad jāņem vērā, ka abos šajos gadījumos darba devējam nav pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu par nostrādātajiem gadiem.

• Ja darbinieks uzskata, ka uzteikums ir prettiesisks, viņš var vērsties Valsts darba inspekcijā (konsultatīvais tālrunis: 67186522 vai 67186523), kā arī celt prasību tiesā viena mēneša laikā no uzteikuma saņemšanas dienas.