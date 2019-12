Foto:Talaj/SHUTTERSTOCK

Rūpīgs saimnieks jau laikus parūpējas par to, lai mājoklī būtu ērti un droši un tiktu ievērotas ugunsdrošības noteikumu prasības: no 2020. gada 1. janvāra mājokļos obligāti nepieciešams dūmu detektors un ugunsdzēšamais aparāts.

Dūmu detektors

Ugunsgrēka autonomais detektors ir neliela izmēra ierīce, kas patstāvīgi spēj konstatēt telpā izveidojušos ugunsgrēka faktorus (dūmu koncentrāciju, siltumu) un par to ar spalgu 80 dB skaņas signālu aptuveni pusstundu nepārtraukti brīdināt mājokļa iemītniekus.

Ugunsgrēka autonomais detektors darbojas no autonoma strāvas avota. Visbiežāk tā ir 9 V kronas tipa baterija, ko ievieto detektora korpusā.

Gadījumos, kad mājoklī neviena nebūs, paliek cerība, ka ugunsgrēka autonomā detektora spalgo signālu izdzirdēs kaimiņi un izsauks ugunsdzēsējus. Ugunsgrēka autonomie detektori paredzēti lietošanai telpās. Uzstādīti ārā, tie nedos gaidīto efektu.

Ideālā situācijā dūmu detektors būtu novietojams pa vienam katrā telpā, kurā uzturas mājokļa iemītnieki un kurā veic kādus saimnieciskus darbus, vietās, kur potenciāli iespējama ugunsgrēka izcelšanās. Pati minimālākā prasība – viens ugunsgrēka autonomais detektors uz dzīvokli.

Ieteicamais variants dūmu detektoru izvietošanai mājoklī:

• katrā mājvietā vismaz divi;

• katrā guļamistabā un koplietošanas telpā, kuras savienotas ar guļamistabu;

• katrā stāvā un pagrabā.

Vispiemērotākā vieta detektoram būtu guļamistabas un gaiteņa griesti netālu no guļamistabas durvīm. Ja nevar detektoru uzstādīt pie griestiem, to drīkst izvietot sienas augšdaļā – tuvu griestiem, bet detektorus nedrīkst izvietot tieši griestu un sienas dobumā.

Tas tādēļ, lai izcēlušās ugunsnelaimes gadījumā būtu iespējams pamodināt guļošos mājokļa iemītniekus. Savukārt citās telpās izvietotie detektori lieliski noderēs, lai brīdinātu mājiniekus par kādā konkrētā telpā notikušu aizdegšanos.

Uz skapja, plaukta novietots dūmu detektors savas funkcijas pildīs ierobežotā apjomā, jo dūmi ceļas augšup griestu virzienā, tur koncentrējas un tikai pēc tam sāk piepildīt telpu virzienā uz leju.

Tāpēc šajā gadījumā detektors dūmus sajutīs kādu brīdi vēlāk nekā pie griestiem novietotais. Uguns izplatās ļoti strauji, un bieži vien pat šim īsajam novēlošanās brīdim var būt izšķirīga nozīme mājokļa iemītnieku spējai apdzēst liesmas vai arī paspēt atstāt degošās telpas.

Laiku pa laikam detektors jāpārbauda. To dara instrukcijā noteiktajā kārtībā, visbiežāk – nospiežot kontroles (testa) pogu, pēc kā jāatskan spalgam skaņas signālam. Ja signāls skan, tātad detektors ir darbspējīgs. Šāda pārbaude ieteicama reizi mēnesī.

Dūmu detektorus nav ieteicams izvietot:

• slikti vēdināmās virtuvēs;

• vannasistabās;

• garāžās, kur iespējamas izplūdes gāzes;

• putekļainās telpās;

• tuvu ventilācijas sistēmām;

• skapjos un plauktos;

• telpu stūros (mirušajās zonās).

Gāzes detektori

Gāzes detektori spēj noteikt dabasgāzes vai sašķidrinātās naftas gāzes noplūdi telpā. Ierīču cena – sākot no 27 eiro. Taču jāzina, kāds gāzes veids tiek izmantots.

Ja tā ir dabasgāze (tās galvenā sastāvdaļa ir metāns, vieglāks par gaisu), kas izplūstot ceļas augšup, detektors jānovieto aptuveni 30 cm no griestiem netālu no ierīces, kur tiek lietota gāze.

Sašķidrinātās gāzes gadījumā (propāna un butāna maisījums, abas smagākas par gaisu) detektors jānovieto aptuveni 30 cm no grīdas. Šī gāze izplūstot virzās uz leju.

Tvana gāzes detektors

Lietderīgi izmantot arī tvana gāzes detektoru (maksā, sākot no 16 eiro). Šo ierīci arī uzstāda pie sienas nedaudz virs grīdas, jo tvana gāze (oglekļa monoksīds) ir smagāka par gaisu.

Ugunsdzēsības aparāti

Uzņēmuma FN serviss Pārdošanas un mārketinga daļas vadītāja Natālija Sokolova skaidro – jāatceras, ka jebkurš ugunsdzēsības aparāts ir spiediena ierīce un ar to jārīkojas, ievērojot drošības prasības.

Ikvienai ierīcei ražotājs ir noteicis tās apkalpošanas kārtību, piebilst speciāliste. “Pamatā visiem ugunsdzēsības aparātiem Latvijā ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope jāveic ne retāk kā reizi gadā, ja ražotājs nav norādījis citādi.

Saskaņā ar ražotāja tehniskajiem noteikumiem apmācīti meistari veic ugunsdzēsības aparātu atvēršanu un labošanu, vajadzības gadījumā pārpildot vai nomainot dzēšanas vielu, kā arī nomainot dilstošās ugunsdzēsības aparātu detaļas palaišanas mehānismos – blīves un vārstus,” skaidro speciāliste.

“Tas nepieciešams, jo pulvera aparātos pulveris sagulsnējas, kļūst blīvs un attiecīgajā brīdī gāze nespēs to izpūst no balona. Savukārt ķīmiskie reaģenti, kas ir ūdens–putu vai F klases ugunsdzēsības aparātos, ar laiku zaudē savas īpašības. Gan pulveri, gan ķīmiskās vielas ierīcēs uzpilda no jauna.

Tāpat ar kalibrētu mērierīci pārbauda, vai ugunsdzēšamajā aparātā ir pietiekams spiediens. Ugunsdzēsības aparātu pārbaudi un apkopi drīkst veikt tikai speciālisti ar attiecīgu kvalifikāciju apkopes punktos, kas atbilst Latvijas standartam LVS 402 Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti.

Vispārējās prasības. Pašdarbība var beigties ļoti bēdīgi! Ugunsdzēsības aparātu novieto ne augstāk par 1,5 metriem no grīdas līdz aparātu rokturiem viegli sasniedzamā vietā.

Uz ugunsdzēsības aparāta etiķetes ir trīs informācijas segmenti – skaitlis, kas norāda potenciāli nodzēšamā ugunsgrēka lielumu. Jo lielāks skaitlis, jo lielāku ugunsgrēku ar šādu aparātu iespējams nodzēst.

Otra informācijas zīmju grupa – piktogrammas, kas apzīmē ar šo aparātu dzēšamo ugunsgrēku klases, trešā – informācija par to, vai var dzēst elektroiekārtas, kā arī norāde par CE marķējumu.”

Pulvera ugunsdzēsības aparāts

Piemērots izvietošanai ārā un neapsildāmās telpās, kā arī lietošanai automašīnā. Šā tipa ugunsdzēsības aparāts paredzēts, lai nodzēstu ugunsgrēkus, kuros deg cieti materiāli, radot kvēlojošas ogles, deg šķidrumi vai kūstoši cieti priekšmeti, deg propāns, butāns vai citas gāzes, kā arī elektroiekārtas līdz 1000 V, dzēšot vismaz no viena metra attāluma.

Ūdens–putu ugunsdzēsības aparāts

Atbilstīgs, lai dzēstu cietus degošus materiālus, degošus šķidrumus un kūstošus priekšmetus, kā arī elektroiekārtas līdz 1000 V vismaz no viena metra attāluma.

Piemērotākais ugunsdzēsības aparāts biroja telpām. Tas nepiesārņo telpu, neatstāj nosēdumus un nodrošina minimālu ietekmi uz vidi.

F klases ugunsdzēsības aparāts

Tas derēs, lai dzēstu pannas un citas gatavošanas ierīces, kurās tiek izmantoti dzīvnieku tauki vai augu eļļa, kā arī elektroiekārtas līdz 1000 V vismaz no metra attāluma.

Ogļskābās gāzes (CO2) ugunsdzēsības aparāts

Piemērots degošu šķidrumu un kūstošu cietu priekšmetu (plastmasas izstrādājumi, benzīns, spirts, lakas, smērvielas), degošou gāzu, elektroiekārtu līdz 1000 V vismaz no metra attāluma dzēšanai.

Izvērtējot aparātu iespējas, mājoklī būtu nepieciešams vismaz viens pulvera vai ūdens–putu ugunsdzēsības aparāts ar dzēstspēju vismaz 21A 113B. Savukārt virtuvē pa tvērienam vēlams F klases ugunsdzēsības aparāts, īpaši, ja patīk gatavot ceptus vai eļļā fritētus ēdienus.

Šāda ierīce, kurā ir viens litrs dzēšanas šķidruma, nopērkams, sākot no 18 eiro. Nav pārāk augsta maksa par iespēju nepieļaut virtuves aizdegšanos aizsvilušās pannas vai frī katliņa dēļ.

Svarīgi

Ugunsdrošības noteikumu 119. punktā, kas stājas spēkā gadumijā, noteikts, ka viendzīvokļa objektu, daudzdzīvokļu objekta dzīvokli un publisku objektu, kurā paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem, nodrošina ar autonomu ugunsgrēka detektoru, kas reaģē uz dūmiem.

Autonomo ugunsgrēka detektoru var aizstāt ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Savukārt 120. punkts atgādina, ka viendzīvokļa objekta un daudzdzīvokļu objekta dzīvokļa katrā stāvā izvieto vismaz vienu autonomo ugunsgrēka detektoru.

Autonomo ugunsgrēka detektoru uzstāda un uztur darba kārtībā, ievērojot ražotāja prasības. Dūmu detektori nopērkami, sākot no 5–6 eiro par vienu ierīci bez baterijas.

To pašu noteikumu 256. punktā, kas arī stājas spēkā naktī no 31. decembra uz 1. janvāri, noteikts, ka viendzīvokļa objektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātu, kura dzēstspēja ir vismaz 21A 113B.

Šāds aparāts, kurā būs vismaz 4 kilogrami pulvera, nopērkams, sākot no 25 eiro. Tiesa, pirms iegādājas ierīci, uz tās jāsameklē minētā informācija. Savukārt ūdens–putu aparāts ar atbilstīgu dzēstspēju maksās nedaudz vairāk par 35 eiro.