Foto: Freepik

Pārbaudi, cik tu un tavs suns esat, ja tā var izteikties, uz viena viļņa un līdzīgi. Uz lapiņas atzīmē, kuras atbildes vairāk jautājumos par tavu suni – A vai B, un kuras vairāk – par tevi pašu!

Par tavu suni

1. Kā suns uzvedas, tiekoties ar saviem sugas biedriem?

A – Parasti mierīgi un draudzīgi

B – Vienaldzīgi, nedroši vai pat agresīvi

2. Kāds no ģimenes locekļiem uzaicinājis pie jums mājās mazpazīstamu cilvēku. Kā uzvedas tavs suns?

A – Būdams ziņkārīgs un draudzīgs, riņķo ap šo cilvēku

B – Aiziet uz citu istabu vai izrāda savu satraukumu par svešā klātbūtni.

3. Tavs suns ir kustīgāks, aktīvāks un ziņkārīgāks…

A – no rīta

B – vakaros

4. Kā uzvedas suns, kad tu pārnāc mājās?

A – Priecīgi riņķo tev apkārt

B – Sagaida bez liela entuziasma

5. Suns ienāk nepazīstamā telpā. Kā viņš uzvedas?

A – Satraucies par jauno situāciju, steigšus izpēta un apošņā katru stūri

B – Piesardzīgi un apdomīgi iepazīstas ar jauno situāciju

6. Suns dod priekšroku…

A – Visu laiku spēlēties ar tevi vai kādu no mājiniekiem

B – Spēlēties savā nodabā, skraidīt un justies brīvi, izklaidējoties bez jums



7. Runājot par suņa gardumiem, kurš raksturojums vairāk atbilst patiesībai?

A – Ir noteikts ēdiens, no kura sunim pilnīgi siekalas tek

J – Nav tāda īpaša ēdiena, no kā viņam uzlabotos noskaņojums

8. Kad aiz loga līst un laika apstākļi ir slikti, tavs suns…

A – Ir možs un kustīgs, kā parasti

B – Ir miegains un lēns

9. Kad pienāk vakariņu laiks un tu savam mājdzīvniekam noliec ēdiena bļodu, viņš…

A – Kāri iznīcina tā saturu

B – Paosta, pagaršo un cēli ēd

Par tevi pašu

1. Tu, iepazīstoties ar citu cilvēku,…

A – Smaidi un sirsnīgi sasveicinies ar jauno paziņu, pat vari pajokot

B – Izturies diezgan atturīgi



2. Kā tu uzvedies, ja tavās mājās viesojas nepazīstams cilvēks?

A – Pieej un piedalies sarunā

B – Paliec tur, kur biji un nejūties ērti, līdz svešais nav devies prom

3. Kad tu jūties mundrāks un darboties spējīgāks?

A – no rīta

B – vakaros

4. Kāda ir tava situācija attiecībā pret gardumiem?

A – Ir šis tas, kas sagādā īpašu prieku

J – Ir daži ēdieni, kas tev patīk nedaudz vairāk nekā pārējie

5. Kā tu uzvedies attiecībās ar tuviniekiem?

A – Diezgan impulsīvi, pastāvīgi izrādot savas jūtas

B – Atturīgi, kontrolējot savas emocijas

6. Kāda ir tava izturēšanās, nonākot nepazīstamā pilsētā?

A – Dodies uz priekšu, uzticoties intuīcijai

B – Pastāvīgi pārbaudi informāciju un pēti pilsētas plānu

7. Kas raksturīgs tev?

A – Visu laiku ar kādu komunicēt

J – Dažreiz vēlies pabūt viens, tev nepieciešami vientulības brīži

8. Kāds ir tavs stāvoklis sliktos laika apstākļos?

A – Esi dinamisks un enerģijas pilns, kā parasti

B – Esi nomākts un apātisks

9. Tu, atrodoties pie galda…

A – Ēd ātri, ar lielu apetīti

B – Ēd lēnām, bez lielas baudas

Pārskati atbildes un nosaki, vai tajās dominē “A” vai “B”.

Tavs suns ir A, tu esi A. Jūs abi esat ekstraverti.

Nežēlojies, ja četrkājainais draugs dažkārt liek tev zaudēt pacietību ar pārāk kustīgo un draisko izturēšanos, pāri plūstošo enerģiju un impulsivitāti: tajā viņš neapšaubāmi ir līdzīgs tev. Jūs abi esat ekstraverti un dzīvojat aktīvu dzīvi, pastāvīgi cenšoties to dažādot, cik vien iespējams.

Šķiet, ka tu un tavs suns esat kā radīti viens otram, un tev, visticamāk, nav grūti saprast viņu un tikt saprastam.

Tavs suns ir B, tu esi B. Jūs abi esat introverti.

Tavs suns līdzinās tev kā divas ūdens piles: neatkarīgs, patstāvīgs, nedaudz noslēgts, ar vientuļnieka tendencēm. Jums abiem nepieciešama personiskās brīvības telpa, un, pirms kādam uzticaties, jums tas labi jāiepazīst.

Tu esi pastāvīgs un uzticams, un tas, kuru uzskati par savu draugu, var ar to patiesi lepoties. Tavs četrkājainais draugs, iespējams, ne vienmēr spēj parādīt savas jūtas, bet ir patiesi un stipri tev pieķēries.

Tavs suns ir B, tu esi A. Jūs esat atšķirīgi, bet saderīgi.

Jums ir kopīgi saskares punkti, taču jūsu raksturi ir diezgan atšķirīgi. Tavs suns, visticamāk, ir noslēgts, dod priekšroku vientulībai, ir paslinks, kamēr tu esi aktīvs, dinamisks un enerģijas pilns.

Tu, iespējams, vēlētos kustīgāku un piedzīvojumus mīlošāku dzīvnieku, taču nevar prasīt, lai tavs suns atspoguļotu tavas īpašības – viņam ir atšķirīgs raksturs.

Tavs suns ir A, tu esi B. Jūs esat atšķirīgi un problemātiski.

Tavas attiecības ar dzīvnieku varētu būt labākas. Ne tik labo attiecību iemesls ir jūsu izteikti atšķirīgie raksturi. Tu esi pārāk lēns un apdomīgs, kamēr četrkājainais draugs ir kustīgs kā dzīvsudrabs – vienmēr kustībā, darbībā, gaidot kopīgas rotaļas, kuras tev nepatīk vispār.

Šo raksturu neatbilstību var pārvarēt, mēģinot iemācīties cienīt sava dzīvnieka personību.