Foto: Dezy/SHUTTERSTOCK

Svētku dienu ritējumā visiem ļoti daudz dažādu darīšanu, un nereti tiek aizmirsts par mūsu četrkājainajiem kompanjoniem suņiem.

“Šajā laikā nevaļas dēļ nekādā gadījumā neizlaidiet ierastās pastaigas, ēdienreizēs barojiet suni ar ierasto barību, nevis pa roku galam. Dodoties ciemos uz ilgāku laiku, sarunājiet cilvēku, kas pieskatīs jūsu mīluli, izvedīs laukā, pabaros,” iesaka Čiekurkalna veterinārās ambulances veterinārārsts Artis Krūmiņš.

Ja suns vēl nav čipēts un dati ievadīti vienotajā dzīvnieku reģistrā Lauksaimniecības dzīvnieku datu centrā (LDC), to var izdarīt pirms svētkiem, lai vēlāk nav skumja pēcsvētku piegarša par pazudušo draugu, kas nobijies no uguņošanas vai no savas vienatnes pēkšņi aizklīst.

Uguņošana var sākties jau labu laiku pirms svētku iestāšanās un turpināties pēc tam. Šajā situācijā sunim vislabāk atrasties mājās, nevajag to vest uz lielām ļaužu pulcēšanās vietām.

Noderīgi padomi svētku laikā

1. Ja dzīvnieks pazudis, ieteicams zvanīt Dzīvnieku policijai (tālr. 25473333), kur tiek apkopoti visi dzīvnieku pazušanas gadījumi, kā arī apzvanīt dzīvnieku patversmes un tuvākās veterinārās klīnikas. Meklējiet, nezaudējot cerību un nenolaižot rokas!

Foto: Annette Shaff/SHUTTERSTOCK

2. Ja svētku laikā redzat suni, kurš acīm redzami ir noklīdis vai cietis nelaimes gadījumā un nevarat palīdzēt, zvaniet SIA Dr. Beinerts pa tālruni 67558855 septiņas dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī.



3. Mājas dzīvniekiem stresu mazinās nomierinošas papildbarības, kas iegādājamas pie veterinārārsta (E-–Z Chew Calming, CalmaTonine, Composure, Relaxan).

Tabletes var iebarot jau vakarā, lai nakts paiet mierīgāk. Minētos līdzekļus var droši lietot arī citās stresa situācijās.

4. Ļoti būtiski katram mājdzīvnieka īpašniekam iegaumēt, ka svētku dienās nekas nedrīkst mainīties suņa vai kaķa ēdienkartē. Mērenība ēšanā ir vienīgais un galvenais noteikums, kas saimniekam jāievēro par sava mājdzīvnieka ēdienkarti svētku laikā.

Kotletes, desas, karbonādes, kauli, saldumi, īpaši šokolāde – to nedrīkst sabarot sunim. Uzmaniet bērnus, kuri intereses pēc dod sunim visu pēc kārtas.

5. Jāatceras, ka suņiem indīgas var būt rozīnes, sīpoli, ķiploki, dažu veidu rieksti, kafija. Neraugoties uz to, ka saimniekiem it kā viss jau sen zināms, viņi bieži grēko, cienājot savus dzīvniekus ar nepiemērotiem kārumiem, kas tiem var izraisīt vemšanu, caureju, vēdera pūšanos un tamlīdzīgas pazīmes.

6. Drošībai jebkuram dzīvnieka saimniekam mājās jābūt probiotikām, piemēram, Florentero tabletēm vai pastai, toksīnus uzsūcošiem līdzekļiem (ProPectalin).

7. Sargiet suņus un kaķus no eņģeļmatiem un eglīšu rotājumiem! Ja spēlējoties tiek norīts eņģeļmata pavediena gals, dzīvniekam nekas cits neatliek kā norīt garo pavedienu, jo izspļaut dzīvnieki prot tikai saimnieku dotās tabletes.

8. Ja saimniekam izdodas palīdzēt sunim, svarīgi dzīvnieku tomēr parādīt veterinārārstam, lai novērtētu situāciju un iespējamās sekas.

9. Ja mājās ir dzīvnieks, nekādā gadījumā neatstājiet viņu bez uzraudzības telpā ar degošām svecītēm!