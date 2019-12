Foto: Freepik

Vienalga, vai sagaidīsiet gadu miju mājas, vai dosieties uz svinībām ārpus mājas, šampanietis vai dzirkstošais vīns parasti tiek iemalkots jebkurā gadījumā. Taču dzirkstoša dzēriena pudeles atkorķēšana vienmēr ir mazliet satraucoša, turklāt, mēdz sagādāt arī raizes.

Gadās, ka korķis izšaujas negaidot un trāpa kādam no viesiem vai sabojā griestus, nošļakstot visu galdu, reizēm tieši pretēji – tas iestrēdzis pudelē un ne pavisam negrib padoties. Jums nekad vairs nebūs jājūtas neērti, atverot šampanieša pudeli viesībās, ja veiksiet šīs četras vienkāršās darbības.

1. Atdzesējiet pudeli pareizi!

Ja pudele būs pietiekami atdzesēta, šampanietis vai dzirstošais vīns, to atverot, pārāk neputos, un tas neizšļakstīsies visapkārt.

Vislabākā temperatūra šampanietim un dzirkstošajam vīnam ir aptuveni 7 ° C. Korķis atdzesētam šampanietim nešausies ārā pēkšņi, un to būs vieglāk izņemt kontrolēti.

2. Noņemiet foliju un atskrūvējiet stiepli

Noņemiet foliju ap korķi un uzmanīgi pagrieziet vaļīgāk nostiprinošo stieplīti. Taču ļoti būtiski ar otru roku turpināt turēt korķi. Ļoti uzmanīgi noņemiet stieples stiprinājumu, aizvien turot korķi.

3. Pārklājiet pār korķi salveti un lēnām izņemiet korķi

Cieši turiet pudeli un pavērsiet to prom no sevis un viesiem. Stingri satveriet korķi un uzmanīgi pagrieziet pudeli. Tātad, joprojām turiet korķi, bet lēni grieziet pudeli. Jūs pamanīsit, ka korķis kļūs vaļīgāks, līdz viegli izlēks no pudeles.

4. Ielejiet šampanieti

Sākumā ielejiet glāzēs pavisam nedaudz burbuļojošā dzēriena, pagaidiet līdz noskrien lielās putas un tad lēnām turpiniet piepildīt glāzes. Saskandiniet ar mīļajiem un baudiet!