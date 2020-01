Foto: Pixabay

“Kā sadala naudu, ko tiesu izpildītājs piedzen no parādnieka, kurš ir parādā vairākiem aizdevējiem? Vai kādam naudu atmaksā vispirms un tikai pēc tam norēķinās ar pārējiem?” taujā lasītājs Artis no Cēsīm.

Ja paliek pāri – atdot parādniekam

No summas, ko zvērināts tiesu izpildītājs piedzinis no parādnieka, vispirms sedz sprieduma izpildes izdevumus, bet no pārējās summas apmierina piedzinēju prasījumus, kas pamatoti ar tiesu izpildītāja lietvedībā esošajiem izpildu dokumentiem.

Ja pēc visu prasījumu apmierināšanas nauda vēl paliek pāri, to izsniedz atpakaļ parādniekam. Summas, kas piedzītas no parādnieka un nododamas piedzinējiem, ieskaita tiesu izpildītāja depozīta kontā, bet pēc tam izsniedz vai pārskaita noteiktā kārtībā.

Piedzinēju prasījumu apmierināšanai ir noteikta secība. Ja no parādnieka piedzītās summas nepietiek, lai apmierinātu visus prasījumus pēc izpildu dokumentiem, šī summa jāsadala starp piedzinējiem likumā noteiktajā secībā, ja vien atsevišķā likumā kādam piedzinējam nav noteiktas priekšrocības.

Katras nākamās kārtas prasījumi tiek apmierināti pēc iepriekšējās kārtas prasījumu pilnīgas apmierināšanas. Ja piedzītās summas nepietiek, lai pilnīgi apmierinātu visus vienas kārtas prasījumus, šie prasījumi apmierināmi proporcionāli summai, kas pienākas katram piedzinējam.

Ir noteikta kārtība

Vispirms (pirmajā kārtā) ir jāpiedzen prasījumi par:

1) uzturlīdzekļu piedziņu bērnam vai vecākam vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas prasījumi par uzturlīdzekļu parāda piedziņu;

2) darba samaksas piedziņu;

3) summām personisku aizskārumu dēļ, kuru dēļ radies sakropļojums vai cits veselības bojājums vai iestājusies personas nāve;

4) fiziskās personas labā apmierinātu kaitējuma kompensācijas pieteikumu krimināllietā.

Otrajā kārtā tiek apmierināti prasījumi par nodokļiem un nenodokļu maksājumiem budžetā, bet trešajā kārtā – fizisko personu prasījumi par tādu zaudējumu atlīdzināšanu, kas nodarīti to mantai ar noziedzīgu nodarījumu, ja zaudējumu atlīdzināšana noteikta, pamatojoties uz tiesas spriedumu civillietā vai administratīvo pārkāpumu.

Tikai ceturtajā kārtā tiek apmierināti visi pārējie prasījumi.