Foto: Natali_Ploskaya/SHUTTERSTOCK

Alumīnija folijas aizsargslānis

Krāsotāju rullīti ērti piesūcināt ar krāsu speciālas formas vanniņā. Lai vanniņa kalpotu ilgāk un nebūtu pēc katras krāsošanas jāmazgā, tajā var ieklāt alumīnija foliju. Pēc krāsošanas atliks tikai to izņemt, savukārt vanniņa paliks tīra.

Rullītis jāmazgā

Jaunu krāsotāju rullīti pirms lietošanas vēlams izmazgāt siltā ūdenī ar ziepēm. Pretējā gadījumā pastāv iespēja, ka no tikko nokrāsotās virsmas būs jānolasa sīkas pūkas, kas palikušas rullītī tā ražošanas procesā, bet virsmas krāsojums jāpielabo.

Var iztikt bez cimdiem

Ja krāsošanas laikā nevēlaties izmantot cimdus, rokas ieteicams ieziest ar treknu krēmu vai augu eļļu. Eļļa izveidos aizsargslāni, un krāsas pilienus, kas neizbēgami nokļūs uz rokām, būs vieglāk notīrīt ar mazgāšanas līdzekļiem.

Telefons jāliek maisiņā

Foto: WK1003Mike/SHUTTERSTOCK

Remonta laikā mēdzam nešķirties no mobilā telefona. Taču to labāk ievietot polietilēna maisiņā ar aizdari. Tādējādi ierīce būs pasargāta no jebkura šķidruma šļakatām un putekļiem, vienlaikus nezaudējot funkcionalitāti. Telefonu varēs droši paņemt rokās, pat ja tās nosmērētas ar krāsu vai līmi.

Jāurbj caur diviem dēlīšiem

Ja nepieciešams izurbt caurumu plānā metāla loksnē, to vislabāk darīt, metālu iespiežot starp diviem koka dēlīšiem. Urbums būs apaļš. Pretējā gadījumā urbis, visticamāk, izveidos ovālu atveri.

Paliktnis krāsas bundžai

Foto: Hurst Photo/SHUTTERSTOCK

Zem krāsas bundžas ar divpusējo līmlenti vai karstās līmes pistoli pielīmē vienreizlietojamo papīra vai plastmasas šķīvīti. Krāsas piles paliks uz šķīvīša, nevis virsmas, kur novietota bundža.

No smakas izglābs… eļļa

Ilgāku laiku dodoties projām no mājokļa, piemēram, garākā ceļojumā, izlietnes, dušas un vannas sifonā vēlams ieliet mazliet augu eļļas. Eļļa ir vieglāka par ūdeni un vienmēr paliks tā virspusē. Līdz ar to ūdens, kas ir hidroaizvarā un nepieļauj kanalizācijas smakas iekļūšanu mājoklī, neiz­tvaikos pat ļoti sausā telpā.