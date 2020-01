Foto: Fototocam/SHUTTERSTOCK

Modernās apgaismes ierīces ļauj mainīt telpu apgaismojuma spilgtumu, ievietojot tajās piemērotas spuldzes, savukārt ierasto slēdzi aizstājot ar dimmeru.

Reostatu aizstāj pusvadītāji

Savulaik vienīgā iespēja samazināt spuldzes spilgtumu bija, elektriskajā ķēdē ieslēdzot reostatu. Ierīce, protams, savu uzdevumu pildīja, un spuldzes kvēloja mazāk spoži, tomēr ierīces darbības principa dēļ elektroenerģiju ietaupīt nevarēja. Tāpēc šādas ierīces līdz šim izmantoja lielākoties teātros.

Pusvadītāju tehnoloģijām plašāk ienākot sadzīvē, inženieri radīja dimmeru – ierīci, ar ko viegli regulēt apgaismojuma intensitāti, vienlaikus samazinot arī elektroenerģijas patēriņu.

Tradicionālā slēdža vietā

Standarta dimmeru elektrotīklam pievieno līdzīgi kā parastu slēdzi – apgaismojuma vadu savienojuma vietā. Ražotāji lielākoties ierīces izveido tā, lai tās derētu standarta kontaktligzdās. Tāpēc dimmera ierīkošana būs pa spēkam ikvienam, kam ir zināma tradicionālo slēdžu pievienošanas kārtība.

Tomēr jāievēro kāda svarīga nianse – fāzes vadam jābūt pievienotam tai ierīces spailei, kuru norādījis ražotājs. Līdz ar to montāžas laikā nepieciešama mērierīce – fāzes indikators. Ja kaut brīdi šaubāties, vai visu paveiksiet pareizi, vislabāk lūgt sertificēta elektriķa palīdzību.

Grozāmi vai ar podziņām?

Tirdzniecības vietās iegādājamos dimmerus var iedalīt divās grupās: ar pagriežamu regulatoru vai elektroniski (ar podziņām) vadāmus. Pirmie nopērkami, sākot no nepilniem 10 eiro par ierīci, un ir pieprasītākie. Grozot regulatoru vienā vai otrā virzienā, tiek attiecīgi palielināts vai samazināts gaismekļa spilgtums.

Otrie iegādājami, sākot no aptuveni 20 eiro par ierīci. To regulēšanas iespējas mēdz būt plašākas, un atsevišķus modeļus var kontrolēt arī attālināti. Ar attālinātu vadību aprīkotās ierīces gan būs būtiski dārgākas.

Protams, šis dalījums ir aptuvens. Nopērkamas speciālas ierīces zemas voltāžas halogēnajām spuldzēm (ar 12–24 V spriegumu), kuras darbina ar transformatoru, tāpat ir speciāls ierīces gaismas diožu lentēm un sensoru dimmeri, ko darbina ar vieglu pieskārienu noteiktai ierīces vietai.

Ar pagriežamu regulatoru aprīkotās ierīces savā uzbūvē ir līdzīgas. Atšķiras vien izmantoto materiālu kvalitāte, to konstrukcijā var būt iekļauti papildu elementi, kas nodrošina stabilāku ierīces darbību.

Izvēles kritērijs, ja neņem vērā dizainu, ir līdzīgs kā citām elektriskajām ierīcēm – pēc iespējas jāizvēlas pasaulē atzītu kompāniju ražojumi, lai arī tie varētu maksāt mazliet dārgāk.

Jāizvēlas atbilstīgas spuldzes

Daudzi uzskata, ka dimmers ļauj samazināt elektroenerģijas patēriņu proporcionāli apgaismojuma spilgtuma samazinājumam. Tomēr tā īsti nav. Speciālisti vērtē, ka elektroenerģijas patēriņa samazinājums ir 10–15 procentu.

Lietojot dimmeru, jāņem vērā, ka apgaismes ierīcē jālieto spuldzes, kas paredzētas šādam darba režīmam. Derēs visas kvēlspuldzes, arī halogēnspuldzes un LED spuldzes, uz kuru iepakojuma ir dimmera simbols. Ja tas ir pārsvītrots vai tāda nav, spuldze nav paredzēta darbināšanai ar dimmeru.

Dimmējamās LED spuldzes maksās nedaudz dārgāk. Lietojot šim mērķim neparedzētas spuldzes, tās ātri izdegs, un var tikt sabojāts arī pats dimmers. Par to, vai konkrētā spuldze paredzēta darbināšanai ar dimmeru, var lūgt paskaidrot arī konsultantu tirdzniecības vietā.

Jāsāk ar strāvas atvienošanu

Lai nomainītu parasto slēdzi ar dimmeru, vispirms jāatvieno elektroenerģijas piegāde konkrētajai telpai, ja to iespējams izdarīt, vai visam mājoklim. Par to, ka strāvas piegāde patiešām atvienota, var pārliecināties ar speciālu indikatora skrūvgriezi.

Tad noņem demontējamā slēdža plastmasas pogu, atskrūvē skrūves, kas fiksē dekoratīvo vāciņu, un to noņem. Atskrūvē skrūves, kas fiksē vadus spailēs, kā arī tās, kas fiksē ierīces mehānismu montāžas kārbā. Izvelk slēdzi.

Kārbā paliek redzami divi vadi. Viens no tiem ir fāzes vads, otrs turpinās uz lustru. Vadus atvirza vienu no otra un, uz īsu brīdi ieslēdzot strāvu, pārliecinās, kurā no tiem ir fāze. Tad strāvas piegādi atvieno, par to pārliecinoties ar indikatoru.

Rūpīgi izpēta dimmera pieslēgšanas shēmu un vadus pievieno atbilstīgi ražotāja norādījumiem. Kad tas paveikts, dimmeru ar skrūvēm fiksē montāžas kārbā, pirms tam kopā ar mehānismu kārbā rūpīgi ielokot vadus. Atjauno strāvas piegādi un pārbauda ierīces darbību.