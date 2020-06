Foto: Pexels

DzAB „Ķepu-ķepā” vadītāja Gundega Bidere lūdz līdzcilvēku palīdzību: kādā dzīvoklī, kurā mitinās vecmāmiņa kopā ar bērniem, atrasti 20 kritiskā stāvoklī esoši kaķi, kā arī suns un degu pelīte.

DzAB „Ķepu-ķepā” vadītāja Gundega Bidere raksta: “Kad vakardien pulksten 18:00 saņēmu izmisuma pilnu zvanu no Svetlanas sakarā ar dzīvokli, kurā briesmīgos apstākļos mitinās gan bērni, gan dzīvnieki, man mati sacēlās stāvus. Jo rīt, tātad nu jau šodien, var atnākt saimnieks, visus izmest ārā, dzīvokļa durvis aizslēgt ciet. Nav grūti saprast, kas notiktu ar dzīvniekiem – viņi visi tiktu likvidēti.

Tā nu, neskatoties uz vēlo vakara stundu un lielo dzīvnieku skaitu, lai šo situāciju censtos risināt, mēs uzņēmāmies kuratora lomu un lai dzīvniekiem nekavējoties tiktu sniegta veterinārmedicīniskā palīdzība.

Visi tiekamies pulksten 20:00. Mūsu meiteņu – kaķenieku – grupā esmu izmetusi SOS saucienu par graujošo situāciju un dzīvnieku veselības stāvokli un gaidu atsaucību. Tikmēr sveram kaķus, mēram viņiem temperatūru, laižam sistēmas – vitamīnus, antibiotikas.

Skats un smaka ir drausmīgi. Arī man, rūdītam cilvēkam, redzot šādus briesmu skatus, gribas raudāt, kliegt, lamāties.

Un, jā, piedodiet par atklātību, no redzētā arī vemt. Stress ir nenormāls. Iekšējā panika, izmisums, lai visiem šiem dzīvniekiem spētu palīdzēt pēc iespējas ātrāk. Katru no viņiem paņemot rokās, tās visas sāpes, visu izmisumu tu izlaid caur sevi.

20 kaķi, kas vismaz 2 mēnešu ir dzīvojuši pusbadā! Divi nepilngadīgi un viens pilngadīgs bērns, kas ir uzkrāmēti vecmāmiņai uz kakla. Divistabu dzīvoklis. Netīrīts, nekopts, jo nav kam to uzturēt kārtībā. Kundze cienījamos gados nespēj tikt ar to visu galā. Nespēj arī piedot savai meitai viņas darbības. Ja godīgi jāsaka, arī mēs nespējam piedot, nespējam saprast, kā zeme šādus cilvēkus spēj nest.

Šī visa situācija bija lielisks skats saprašanai, cik daudz apvienojoties spēj paveikt dzīvnieku aizsardzības organizācijas. Vienas nakts laikā, pateicoties Irīnai Vlasenko, mēs saorganizējām trīs kaķu nogādāšanu Candera veterinārajā klīnikā, četru kaķu nogādāšanu SIA „Kalnbērzs” veterinārajā klīnikā, divus kaķus bija ar mieru uzņemt Ingvilda no DzAB „Tutti palīdzība dzīvniekiem”, divi kaķi devās uz veterināro klīniku „Bufo” Ķekavā. Pārējie šobrīd nu jau komfortablos apstākļos izmitināti pie mums dzīvnieku patversmē „Ķepu-ķepā”. Katram savs būris, katram sava vieta – viss pēc normatīvajiem aktiem. Mēs visi, cīnoties par dzīvnieku dzīvībām, šonakt neesam gulējuši. Tāpēc es jūs visus lūgšu. Šoreiz bez liekiem komentāriem. Mēs paši zinām, cik šī realitāte ir skaudra, smaga un cik lielu nastu un vezumu tā uz uzkrāvusi uz mūsu katra pleciem.

Es gribu pateikt milzīgu paldies veterinārārstei Janai, kura, neskatoties uz to, ka viņai ir pamatdarbs, kas sākas jau pulksten 8:00 no rīta, kurai ir ģimene ar mazu bērnu mājās, 80% no nakts daļas pavadīja kopā ar mums, plecu pie pleca cīnoties par katru dzīvību.

Es zemu noliecu galvu viņas priekšā, jo tādu cilvēku, kas ir gatavi nolikt malā visu pārējo, lai reāli cīnītos par katra dzīvību, ir ļoti maz.

Neskatoties uz to, ka darbalaiks viņai sen jau bija beidzies, neskatoties uz to, ka acis krīt ciet un nākamā diena paredz kārtējās darba gaitas.

Visiem kaķiem ir konstatēta smaga caureja, vispārēja organisma novājināšanās, sēnīte, ausu ērcīte. Šiem visiem dzīvniekiem ir nepieciešama veterinārā palīdzība. Bez veterinārās palīdzības un vajadzīgo manipulāciju veikšanas šie dzīvnieki neizdzīvos.

Mēs tik tiešām lūdzam reti un tik tiešām darām to tikai tādās situācijās, kad mēs esam izmisuši un ūdens jau smeļas mutē. Jo kaķiem jau nav sava nauda naudas maka, lai varētu norēķināties par medikamentiem, lai varētu nopirkt sev nepieciešamos vitamīnus, papildbarības pulverīšus. Šāda iespēja ir mums – tiem cilvēkiem, kuri nav vienaldzīgi. Kuri ir gatavi celties, iet, cīnīties kopā ar mums. Tāpēc šajā situācijā, kad visapkārt mēs visi zināmā mērā esam nospiesti uz ceļiem, es lūdzu spēt atrast kaut nedaudz empātijas un atvērt savu sirdi. Jo ne tikai jums ir grūti, grūti ir arī viņiem. Ja katrs no mums spētu dalīties ar to mazumiņu, kas ir mūsos, es ticu, ka šī pasaule kļūs labāka. Tāpēc ķepu ķepā, roku rokā mēs ejam un darām šo darbu. Kas arī no mums, katras organizācijas, prasa visas savas dzīves ziedošanu augstāka mērķa vārdā. Nepaliec vienaldzīgs, iesaisties arī Tu, jo tikai kopā mēs varam mainīt pasauli. Un es ticu – jo vairāk būs labo cilvēku, labo darbu, jo pasaule kļūs labāka un gaišāka. Tāpēc es zinu, ka kopā – Tu, es, jūs, mēs, viņi – mēs visi varam. Notici, atver savu sirdi!

P.S. Lielākās dzīvnieku daļas veselības stāvoklis ir kritisks. Ķermeņa temperatūra 39,1- 40,5. Kaķu svars no 1,400 līdz 3 kilogramiem (pieaugušam kaķim).

P.P.S. Bonusā klāt suns un degu pelīte.

Konta numuri, uz kuriem pārskaitot līdzekļus, iespējams atbalstīt nelaimē nokļuvušos dzīvniekus:

DzAB „Ķepu-ķepā” aprūpē ir 11 kaķi.

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBAS BIEDRĪBA „ĶEPU-ĶEPĀ”

Ziedojuma konts: LV37HABA0551030617983

Reģ. nr: 40008176673

BIC/swift kods: HABALV22

Pay Pal ātrais maksājums: PayPal.Me/kepukepa

pay pal: dzab_kepukepa@inbox.lv

Dzīvnieku palīdzības dienests uzņēmis 4 + 3 kaķu aprūpi.

Ziedojuma konts:

Biedrība: Dzīvnieku palīdzības dienests

Reģ. nr.: 50008258651

Konts: LV71PARX0020281810001

PayPal: animalhelpserviss@gmail.com

DzAB „Tutti palīdzība dzīvniekiem” šobrīd gādā par 2 kaķiem.

Ziedojuma konts:

AS “Swedbank”,

LV30HABA0551028417276

Reģ. nr. 40008159739