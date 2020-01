Foto: Getty Images

Svētki galā. Laiks novākt svētku egli. Lai egles demontāža un iznešana no mājas neradītu pilnīgu haosu, vērts izmantot ļoti vienkāršu, bet labu metodi.

Vispirms atbrīvojiet egli no rotājumiem un gaismiņu virtenēm. Tad uz grīdas blakus eglei noklājiet vecu palagu. Izņemiet koku no statīva un noguldiet uz palaga. Aptiniet to uzmanīgi kokam, pārliecinoties, ka aptverti visi zari. Iznest no mājokļa koku vēlams divatā, stingri turot palagu abos egles galos.

Vispirms caur durvīm nes koka apakšdaļu, lai izvairītos no zaru aizķeršanās durvju ailē. Kad egle ir ārpus mājas, noņemiet palagu un nogādājiet koku, kur paredzēts.