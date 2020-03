Foto: Labās mājas

Lai arī sava lielā augumā dēļ šis brašais, aptuveni četrus gadus vecais suņu puika ir ticis pie vārda Grizlijs, viņš ir ļoti draudzīgs, un sunī no agresijas nav ne vēsts. Jaukajam astainim ļoti patīk, ka viņu paglauda.

Grizlijs patversmē nokļuva pēc tam, kad tika atrasts vienatnē klīstam pa ielām. Suns bija čipēts un reģistrēts, bet, kā vēlāk noskaidrojās, lādzīgais Grizlijs vairākus gadus bija pavadījis kāda uzņēmuma teritorijā piesiets pie ķēdes. Kad uzņēmums tika likvidēts, suns savam īpašniekam kļuva lieks.







Grizlijs meklē saimniekus

Tagad Grizlijs meklē jaunus saimniekus, kuri ar mīlestību gādās par šo lādzīgo suņu puiku un nekad vairs nepiedāvās dzīvi pie ķēdes.



Ja vēlies iepazīties tuvāk ar Grizliju vai kādu citu no dzīvnieku patversmes “Labās mājas” iemītniekiem, zvani uz 26617636 un brauc ciemos uz Mežapurva ielu 2, Rīgā. No otrdienas līdz svētdienai patversme strādā no 10:00 līdz 18:00. Pirmdien – slēgta.