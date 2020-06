Foto: PANTHERMEDIA/ SCANPIX/ LETA

Avots: Indulis Burka, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

“Kāpēc ledusskapis nesaldē, kā paredzēts, un tajā lielā daudzumā krājas kondensāts, produkti ir mitri? Vai problēmu var novērst paša spēkiem?” – Jautā Agris no Kokneses.

Sadzīves tehnikas bojājums vienmēr ir nepatīkams, īpaši ledusskapja, kurā glabājas pārtikas krājumi. Bieži vien to patiešām var novērst paša spēkiem. Sarežģītākos gadījumos būs jāaicina talkā speciālists. Taču būs arī reizes, kad nekas cits neatliks kā iegādāties jaunu ledusskapi.

1. Durvis paliek pusvirus

Viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc šķiet, ka ledusskapis nenodrošina vēlamo temperatūru un tajā pastiprināti krājas kondensāts, ir neblīvi aizvērtas durvis. Varbūt durvju aizvēršanu traucē pārāk liela bļoda vai kastroļa rokturis, vai arī kāds priekšmets, kas pielipis pie durvju blīvgumijas. Iespējams arī, ka durvju blīvgumija savu laiku vienkārši nokalpojusi – nosēdusies vai kļuvusi neelastīga. Vēl viena no iespējamām problēmām – durvju vira (visbiežāk apakšējā) ir padilusi, durvis nosēdušās. Arī šajā gadījumā ledusskapis neturēs aukstumu – ieplūstot tajā siltam gaisam, uz aizmugurējās sienas krāsies kondensāts.

Ja durvju blīvgumija savu laiku nokalpojusi, nekas cits neatliks kā iegādāties jaunu. Atkarībā no ledusskapja modeļa un durvju izmēra šāda gumija maksās, sākot no 15–20 eiro. Gumijas var iegādāties sadzīves tehnikas remontdarbnīcās un pie rezerves daļu tirgotājiem. Dodoties uz tirdzniecības vietu, jāzina ledusskapja marka un konkrēts modelis vai blīvgumijas izmērs.

Blīvgumijas nomaiņa nav sarežģīta – vecā jāizvelk no speciālas gropes ledusskapja durvīs vai jāatvieno no stiprinājuma klipšiem. Pēc tam jaunā blīvgumija jānostiprina tai paredzētajā vietā.

Mazliet vairāk pūļu jāpieliek, ja durvis tajās ievietoto produktu vai pašu durvju svara dēļ ir izkustējušās no tām paredzētās vietas. Taču arī šo problēmu viegli novērst, atlaižot durvju viru stiprinājumus, novietojot durvis tām paredzētajā pozīcijā un pievelkot stiprinājumus. Ja padilusi apakšējās durvju viras plastmasas bukse, var izlīdzēties ar atbilstīga diametra paplāksnēm, kuras nepieciešamajā skaitā uzver uz ass, un tad durvis novieto savā vietā, pārliecinoties, ka tās piegulst tā, kā to paredzējis ražotājs.

Šim darbam nav nepieciešams saukt palīgā meistaru – pietiks vien ar skrūvgriezi un paša atjautību.

2. Vai zini, cik ledusskapī auksts?

Foto: SHUTTERSTOCK

Svarīgi arī kontrolēt temperatūru ledusskapī. Jāpārliecinās, kādi režīmi ieslēgti, jo arī no tā atkarīgs saldēšanas ierīces ražīgums. Protams, vispirms rūpīgi jāizlasa lietošanas instrukcija, lai zinātu, kādas tieši ir ledusskapja funkciju iespējas. Ja instrukcija pazudusi, to var sameklēt ledusskapja ražotāja interneta vietnē un lejupielādēt bez maksas.

Lai pārliecinātos, cik auksts ir konkrētajā ledusskapja zonā, jāiegādājas termometrs, kas tieši paredzēts ledusskapjiem un saldējamajām kamerām. Šādi termometri nopērkami, sākot no 5 eiro. Ja termometru atļauts likt ūdenī, to vislabāk ievietot glāzē ar ūdeni un glāzi novietot vidējā plauktā. Ja nedrīkst, termometru novieto tāpat. Pēc 6–8 stundām nolasa rādījumu – tam jābūt 2–4 grādu robežās. Temperatūru var regulēt ar termoregulatoru, kas ir katrā ledusskapī. Šī darbība jāveic pakāpeniski, ikreiz pēc 6–8 stundām pārliecinoties par rezultātu. Kad vēlamā temperatūra noregulēta, ar marķieri var iezīmēt regulatora stāvokli, lai gadījumā, kad tīrot ledusskapi, izmainīsiet termoregulatora roktura stāvokli, būtu iespējams viegli iestatīt to atpakaļ.

Ja ledusskapim ir iebūvēts temperatūras indikators un digitāls displejs, temperatūru iestata ar atbilstīgiem taustiņiem, taču tik un tā vēlams to pārbaudīt ar neatkarīgu mērierīci.

Pastāv iespēja, ka iesalis ventilators, kas nodrošina auksto gaisa masu kustību ledusskapja iekšienē. Šo problēmu var atrisināt, ledusskapi pilnībā atkausējot un pēc tam iedarbinot no jauna. Modernajos ledusskapjos to nodrošina elektronika. Reti, bet gadās, ka programmā ieviešas kļūda. Pro­blēmu var mēģināt risināt, ledusskapi uz vismaz 15 minūtēm atvienojot no elektrotīkla. Šajā laikā izlādējas elektriskās shēmas kondensatori un ierīce būtībā tiek pārstartēta. Ja tas nepalīdz, jālūdz meistara palīdzība.

3. Nepiemērots novietojums

Uzmanība jāpievērš arī ledusskapja pareizam novietojumam virtuvē. To nedrīkst novietot tiešā apkures ierīču tuvumā, cieši pie sienām, mēbelēm, tiešos saules staros. Arī tāpēc ledusskapī var būt pārāk augsta temperatūra. Starp ledusskapi un citām mēbelēm vēlams vismaz 10 cm atstatums. Ierīcei arī jābūt pietiekami tālu no gāzes vai elektriskās plīts.

4. Kad jālūdz speciālista palīdzība

Ja minētie problēmu novēršanas paņēmieni nepalīdz, būs jāmeklē speciālista palīdzība – remontam nepieciešami speciāli darbarīki, materiāli un zināšanas. Remonts darbnīcā vai speciālista izsaukums uz mājām būs nepieciešams, ja ledusskapim ir ļoti ilgi kompresora darbības pārtraukumi un vienlaikus nepietiekami zema temperatūra, ir nekorekti temperatūras indikatora rādījumi, nepareiza kompresora darbība, gāzes noplūde dzesēšanas sistēmā. Pēdējo, starp citu, viegli konstatēt, uz savienojumiem izsmidzinot ziepjūdeni. Tāpat vietā, kur izplūst dzesēšanas gāze, parasti uzsalst neliela sarmas kupena.

Taču jāņem vērā – ja ierīcei ir vismaz 8–10 gadi, tās remonts, visticamāk, būs salīdzinoši dārgs. Nav jēgas maksāt ceturto daļu ierīces vērtības par savu laiku nokalpojušo kompresoru un vēl vairākas nedēļas gaidīt, līdz rezerves daļu atvedīs un uzstādīs. Šādā gadījumā racionālāk iegādāties jaunu ledusskapi, kas, visticamāk, patērēs daudz mazāk elektroenerģijas nekā vecā ierīce.