Foto: Freepik

Jūs nupat iegādājāties vai saņēmāt dāvanā jaunu šķīvju komplektu, bet, ak vai – uz katra no tiem ir nejaukās uzlīmes, kuru noņemšana var sabojāt visu prieku par skaistajiem traukiem.

Arī mēģinot to darīt uzmanīgi, daļa no uzlīmes vienmēr paliek nenoplēsta. Jūs to mēģiniet nokasīt ar nagu, un to nolauziet. Pēc tam ķeraties pie naža – un savainojieties…

Vai ir kaut kas vēl tracinošāks par uzlīmju skrubināšanu no traukiem? Par laimi, ir padoms, kas nepatīkamo procesu paradīs daudz vieglāku.

Ir vajadzīga eļļa un kokvilnas lupatiņa. Iemērciet lupatiņu eļļā un berzējiet ar to uzlīmi. Kad tā būs kārtīgi piesūkusies ar eļļu, stiprāk uzpiežot ar drāniņu, pamanīsiet, ka uzlīme diez gan viegli padodas un lobās nost. Tas arī viss.