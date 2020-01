Foto: Mipan/SHUTTERSTOCK

Ugunsdrošības noteikumu prasības nosaka, ka no 2020. gada 1. janvāra visos mājokļos – gan privātmājās, gan dzīvokļos – ir jābūt uzstādītiem autonomiem dūmiem detektoriem, bet privātmājās papildus jānodrošina arī ugunsdzēsības aparāts.

Labāk lētāk, ne efektīvāk

Jāatzīmē, iedzīvotāji ir diezgan apzinīgi un 2019. gadā, kā liecina “Civinity” veiktā aptauja, tikai trešdaļai (36,9%) iedzīvotāju nebija uzstādīti dūmu detektori. Mājokļos vairāk tika izmantota viena (73%) vai divas (14,7%) ierīces.

Apmēram puse pircēju dod priekšroku lētākām ierīcēm, kuru cena nepārsniedz 10 eiro, kas liecina, ka iedzīvotāji izvēlas formālu risinājumu, nevis vēlas panākt patiešām ātru reakciju uz nevēlamu piedūmojumu. Tikai 12,3% cilvēku izvēlējušies dūmu detektorus, kas maksā vairāk par 40 eiro, secināts minētajā aptaujā.

Liek virtuvē, kur nevajag

Visbiežāk dūmu detektorus uzstāda caurstaigājamās telpās, koridoros (57,6%) un tikai pēc tam virtuvē (35,3%), viesistabā (32,6%) un guļamistabā (18,2%) un citviet.

Tieši ēdiena gatavošana virtuvē ir visbiežākais (60%) cēlonis dūmiem mājoklī, apsteidzot sveces (12,5%), vīraku (2,2%) un citus (25,3%). Un tieši virtuve (tāpat kā vannas istaba, tualete, katlumāja) biežā sadūmojuma un ūdens tvaiku dēļ ir tā vieta, kur speciālisti neiesaka novietot parastos dūmu detektorus.

Ja vēlas virtuvē uzstādīt ugunsdrošības ierīces, nepieciešams izmantot specializētus siltuma jeb termodetektorus, kas informēs par kritisku temperatūras paaugstināšanos, kas reāli norāda uz bīstamiem procesiem.

Vēl labāk ir izmantot kombinēto siltuma–gāzes detektoru, kas dos signālu gan par gāzes koncentrāciju, gan par temperatūras svārstībām. Šie detektori neizraisīs viltus trauksmi, pannai piedegot vai zupai vāroties.

Kur piestiprināt detektoru

Vienkāršākie dūmu detektori aprīkoti ar fotoelektronisku dūmu atpazīšanas ietaisi un signalizē par to parādīšanos. Spalgā, 80 dB skaņa brīdina aptuveni pusstundu un var atmodināt cieši aizmigušu cilvēku vai kaimiņu.

Dūmu detektori ir lēti (cena no 3 eiro), nelieli, viegli uzstādāmi un apkalpojami. Atkarībā no modeļa ierīcei komplektā nāk kronas tipa baterija vai parastās pirkstiņu baterijas, kā arī skrūves stiprināšanai. Dūmu detektoriem, kuru bateriju darba mūžs ir 5, 10 vai 12 gadi, komplektā nāk līdzi litija baterijas. Veikalos un internetā var iegādāties dažādus dūmu detektorus, galvenais to kvalitātes rādītājs ir CE marķējums.

Detektorus montē vietās, kur tie visātrāk reaģēs uz degšanas produktiem. Katram dūmu detektoram tehniskajā aprakstā ir norādīta tā maksimālā kontrolējamā platība (līdz 60 m2), maksimālais telpas augstums (līdz 5 m), attālums līdz nākamajam dūmu detektoram (līdz 8 m), minimālais attālums no gaismas ķermeņiem un ventilatoriem (no 1 m) un no sienām (no 0,5 m).

Parasti to novieto telpas centrā visaugstākajā punktā pie griestiem, bet var arī pie sienas. Vislabāk pa detektoram katrā telpā, izņemot telpas, kur var rasties viltus trauksmes, piemēram, virtuvē vai vannas istabā. Tā kā dūmi nemēdz apiet šķēršļus, ja telpā ir starpsiena, aiz tās ieteicams izvietot papildu dūmu detektoru.

Ne katram ir pa spēkam ieurbt caurumu dzelzsbetona panelī, tāpēc ražotāji komplektā papildus piedāvā divpusējās lipīgās lentes, ar ko detektora pamatu pielīmē pie stingras virsmas. Kad dūmu sensors uzstādīts, to pārbauda ar testa taustiņu, stingri nospiežot pogu vismaz uz piecām sekundēm.

Trauksmes iekārta izdos trīs īsus skaņas signālus, kuriem sekos divu sekunžu pauze, un tad tas atkārtosies. Trauksme var skanēt vēl dažas sekundes pēc testa pogas atlaišanas. Ideāli būtu dūmu detektoru testēt reizi nedēļā un pēc atgriešanās no garāka atvaļinājuma.

Pēdējā uzstādīšanas darbība ir detektora pievienošana pie piestiprinājuma plates. To vienkārši izdara, pagriežot detektoru pulksteņrādītāja virzienā. Dūmu detektoram nepieciešams nomainīt bateriju, kā arī periodiski to iztīrīt. Lētākiem detektora modeļiem ik pēc laiciņa iedegas sarkana lampiņa, kas liecina par darbību.

Ja tā nedeg, tas nozīmē, ka baterija ir tukša. Dārgāki dūmu detektora modeļi par nepieciešamību nomainīt bateriju atgādina ar īpašu skaņas signālu. Dūmu detektoru tīra aptuveni reizi mēnesī, izpūšot putekļus un netīrumus ar putekļusūcēju.

Vai dārgāks ir labāks

Nav principiālas atšķirības, vai pērk dūmu detektoru par desmit vai trīsdesmit eiro, jo drošības ziņā tie ir analoģiski. Atšķiras izstrādājuma dizains un papildfunkcijas. “Latvijā var iegādāties Somijas ražotāja “Jalo Helsinki” dūmu detektorus, kas ir dizaineru izstrādāti.

Var izvēlēties tradicionāli baltus, pelēkus, rozā, dzeltenus, zaļus, tirkīzzilus, sudrabpelēkus un melnus dūmu detektorus. “LENTO” vai “KUPU” ir brīnišķīga dāvana, kas maksā 30 līdz 40 eiro,” informē “FN Serviss”.

Dārgākām dūmu detektoru ierīcēm iespējama, piemēram, vairāku detektoru (dūmi, temperatūra, gāze) savienošana vienā sistēmā. Tāpat dūmu detektoru sistēmu var piesaistīt apsardzes firmas kopējā sistēmā, nodrošināt trauksmes signāla saņemšanu ar SMS telefonā.

“Fibaro” dūmu sensorā iebūvēts arī temperatūras svārstību indikators. Ja telpā temperatūra pārsniegs 54 °C, ieslēgsies signalizācija. “Fibaro” sensoru var vadīt no viedtālruņa, saņemt informāciju par notiekošo un regulēt ierīces jutīgumu pēc saviem ieskatiem.

Tas nodrošina, ka sensors ieslēgsies tikai nepieciešamības gadījumā. Pluss ir arī iespēja salāgot sensoru ar lielāko daļu apsardzes sistēmu, kas nozīmē papildu drošību. Sensora cena – 99 eiro. Ja nelaime kādreiz piemeklē, tad īpašnieks par to uzzina, saņemot brīdinājumu savā viedtālrunī,” informē TET e-veikala speciālisti.

“Savrupmājās ar atsevišķi izvietotām ēkām vislabāk ierīkot automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kas, nostrādājot vienam detektoram, nodod signālu uz vadības pulti un tālāk aktivizē trauksmes signāldevējus. Tādas sistēmas ierīko specializētas ugunsdrošības aprīkojuma firmas.

Šāda sistēma šobrīd ir vispilnīgākais mājokļu aizsardzības veids, kas ar ēkā uzstādītu tehnisko un sakaru līniju starpniecību un dežurējošā personāla palīdzību nodrošina ugunsdzēsēju izsaukšanu uz konstatētās ugunsnelaimes izcelšanās vietu neatkarīgi no tā, vai ēkā atrodas vai neatrodas iemītnieki. Sistēma ir dārga, bet efektīva,” par labāko variantu informē VUGD.