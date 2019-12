Foto: Sherwood/SHUTTERSTOCK

Mirgojoši diožu punktiņi, krāsainas spuldzītes, dažādu formu ziediņi, zvaigznītes, figūriņas vai gaismas caurules var būt košs svētku rotājums gan eglītei, gan mājokļa interjeram, balkonam un pat fasādei.

Nākot mājās no darba, uzreiz ir priecīgāks prāts un svētku izjūta. Ziemassvētku noskaņu var radīt arī ar gaismiņām vien, iztiekot bez egles. Dažādi lampiņu tīkli ar mirgojošām gaismiņām pie aizkariem, mājas ieejas dod ne jau gaismu, bet – prieku.

Svētku priekam – gaismiņu virtenes

Veikalos elektrisko spuldzīšu virteņu garums ir desmit metru robežās, taču spuldzīšu krāsu un formu gamma krietni daudzveidīgāka.

Zilās, sarkanās, dzeltenās, baltās un zaļās gaismiņu virtenes var būt paredzētas lietošanai telpās vai ārā. Tas jāņem vērā, jo āra spuldzītes un to vadi nodrošināti ar lielāku izolāciju pret mitrumu.

Taču veikalos nopērkamas arī tādas laukā izmantojamas diožu virtenes, kuras pie elektrības jāpievieno iekštelpās, jo to kontaktu elektroizolācija āra apstākļiem nav pietiekama.

Diodes degs ilgāk, tās bieži ir spožākas un tērē mazāk elektrības nekā spuldzītes. Taču, ja izdeg kāda no spuldzītēm virknē, to iespējams aizstāt ar citu, bet nodzisušu diodes gaismiņu lielākoties nomainīt neizdosies.

Lai arī ražotāji elektriskās spuldzītes paredz vidēji trim sezonām, tās katru gadu pirms izkāršanas jāpārbauda, vai darbojas un kontakti ir kārtībā.

Ja ar spuldzītēm dekorē eglīti, svarīgi, lai tā būtu stabila. Būtiski arī tās nepievienot elektrības rozetei tiešā eglītes tuvumā. Ja arī elektrisko rotājumu virtene aizdegusies, to nedrīkst dzēst ar ūdeni, vispirms jāatvieno no sprieguma.

Kuras izvēlēties?

Foto: Yuganov Konstantin/SHUTTERSTOCK

Klasiskās gaismas diožu virtenes var iegādāties gan vienkrāsainas, gan krāsainas un dažādos izmēros. LED diožu virteņu veids noteikti būs ekonomiskākais no elektroenerģijas patēriņa viedokļa, bet iegādes cena salīdzinoši augstāka par parasto spuldžu virtenes cenu.

Labas ir virtenes, kam ir vismaz trīs paralēli saslēgumi (uz vienu transformatoru trīs virtenes savītas kopā, jo, ja viena lampiņa vai diode izdeg, pārējās vēl paliek).

Virtenes ar parastajām spuldzītēm pieejamas gan vienkrāsainas, gan daudzkrāsainas. Salīdzinoši ar diodēm to cena ir zemāka. Gaismas virtenes, kuru pamatā ir diožu virtene, bet bumbiņas veidotas no kokvilnas diega.

Iespējams izvēlēties sev tīkamākās krāsas no pārdesmit toņiem vai arī izgatavot savu virteni pēc paša izvēlētām krāsas bumbiņām un to lieluma. Bumbiņas ir no kokvilnas diega, ko tin apkārt mazam balonam, salīmē ar līmi un, kad līme sakaltusi, pārdur balonu.

Kā nopirkt pareizo

Iegādājoties dekoratīvās gaismas virtenes, vislabāk konsultēties ar pārdevēju, jo uz iepakojuma jāatšifrē apzīmējumi. Gaismas virtenes, kuru putekļu un mitruma indekss ir mazāks par IP 40, lietojamas tikai iekštelpās.

Savukārt ārā lietojamām virtenēm putekļu un mitruma indekss būs lielāks par IP 40. Uzmanība jāpievērš savienojuma izolācijai.

Ja ārā lietojamām virtenēm to nav paredzējis ražotājs un pievienojis iepakojumā, to var iegādāties atsevišķi. Pagalma, balkona un ārdurvju rotāšanai paredzētās virtenes ir dārgākas, toties izturīgas pret mitrumu un salu.

Virtenes adapteru, ko paredzēts lietot ārā, tomēr vajadzētu ievietot vai pārklāt ar mitrumizturīgu materiālu, lai pasargātu no tiešas mitruma vai ūdens piekļuves.

Lieliski izskatās virtenes ar mirguļošanas efektu. Regulējot vadības bloku, var pēc noskaņojuma un vajadzības regulēt gaismas ritmu un ātrumu.

Kas jāņem vērā, uzstādot elektriskās virtenes?

VUGD atgādina, ja svētku dekorācijām, piemēram, Ziemassvētku egles vai mājas rotāšanai izvēlaties elektriskos rotājumus/virtenes, atcerieties, ka:

• pirms elektrisko rotājumu/virteņu lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un aplūkojiet marķējumu uz virteņu iepakojuma. Ja ieraudzīsiet mājiņas apzīmējumu ar angļu valodas paskaidrojumu “for outdoor use”, tad šis rotājums būs piemērots eglītes greznošanai laukā;

• iekštelpām paredzētās virtenes nedrīkst lietot ārpus mājas, jo spuldzītes neizturēs gaisa temperatūru;

• ja izmantojat jau lietotas elektrisko spuldzīšu virtenes, pārliecinieties, vai tās nav bojātas.

Gaismiņu virtenes no pērnā gada svētkiem nedeg. Ko darīt?

Izdegušo diodi nevar nomainīt, bet parastās virtenes spuldzītes nomaina tāpat kā parasto spuldzi, neaizmirstot atvienot no elektrības.

Logu dekori (trijstūra formas eklektiskie svečturi) ir bez transformatora, un, ja viena spuldzīte izdeg, tad vairs nedeg neviena, jo tās ir saslēgtas ķēdē cita aiz citas.

Parasti spuldzīšu parametri norādīti uz pašām spuldzītēm vai iepakojuma, bet visdrošāk – paņemt vienu izdegušo un meklēt veikalā tādu pašu.

Drošība jāievēro!

• Eglē nevajadzētu kārt pārāk smagas virtenes, lai kociņš no virtenes svara neapgāztos.

• Virtenes nostiprināšanai pie sienas nedrīkst izmantot naglas, skavotājus un visu, kas varētu sabojāt izolāciju. Ērtāk un drošāk to izdarīt ar līmlenti vai atsiet ar auklām. Gaismiņu virtenes var nostiprināt ar makšķerauklu.

• Ja eglītē tiek liktas arī sveces, tās aizdedzinot, jāpārliecinās, vai sveces liesma degot neskars virtenes vadu, jo plastmasa deg labi un ātri.

• Spuldzīti mainot, virtene jāatvieno no strāvas, un nedrīkst mainīt pret jaudīgākām spuldzēm, jo virtene sakusīs. Sajūtot plastmasas sviluma smaku, virtenes jāatvieno ne tikai no pagarinātāja rozetēm, bet no rozetes arī jāizrauj pagarinātāja kontaktdakša.