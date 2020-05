Foto: Pexels

Ērces ir aktīvas visu gadu, bet jo īpaši – siltākā laikā. Un no tām piesardzīgiem jābūt ne tikai cilvēkiem, bet arī mājdzīvniekiem, kuriem ērču pārnēsātās slimības var izraisīt veselību, pat dzīvību apdraudošas sekas. Lai samazinātu iespēju saskarties ar neparedzētām situācijām, If Apdrošināšana un Dino zoo veterinārklīnika dalās ar ieteikumiem, kā pasargāt suni no ērces koduma un kā rīkoties, ja tomēr sunim ir piesūkusies ērce.

Šogad Latvijas ziema bija īpaši silta un šādi laika apstākļi ērcēm ir ļoti piemēroti – tās var turpināt baroties un vairoties. Ērces ir sastopamas krūmos un garā zālē, kur nereti patīk dzīvoties arī mūsu četrkājainajiem draugiem – suņiem. Tādēļ vasaras sezonā, kad suņi vairāk dzīvojas pa āru, ikviena suņa saimnieks aicināts periodiski izskatīt dzīvnieka kažoku. Ērces var atrasties jebkur uz dzīvnieka ķermeņa, bet novērots, ka visbiežāk tām patīk piesūkties uz dzīvnieka purna, aiz ausīm, kakla un padusēs. Ērces piesūkšanās nebūt nenozīmē, ka mājdzīvnieks uzreiz ir saslimis, tomēr der atcerēties, ka ērces var dzīvniekam izraisīt vairākas slimības – babeziozi, boreliozi jeb Laima slimību un anaplazmozi.

“Veterinārajā klīnikā visbiežāk saskaramies ar Babeziozi suņiem. Ja dzīvnieks nav apstrādāts ar ektoparazītu līdzekli, vienmēr iesākam nodot asins analīzes, lai pārliecinātos, vai dzīvnieks nav inficēts. Visbiežāk dzīvnieka īpašnieki pamana, ka suns ir apātisks, vairāk guļ, atsakās no ēdiena, taču saslimšanas smagums lielā mērā ir atkarīgs no suņa imūnsistēmas darbības. Ja saslimšana ir diagnosticēta un ārstēšanās uzsākta laicīgi, parasti iznākums ir pozitīvs, tomēr tikpat labi dzīvnieks var iet bojā salīdzinoši īsā laikā. Iespējama arī situācija, ka ērces noņemšanas brīdī klīniski saslimšanas simptomi dzīvniekam nav novērojami, taču bieži gadās, ka simptomi parādās nedēļas laikā un dzīvnieks uz ērces noņemšanas brīdi jau ir bijis inficēts,” atklāj Dino zoo Veterinārklīnikas vadītāja Kristīne Dumpe, uzsverot, ka šopavasar teju katru otro dienu mūsu četrkājaino draugu saimnieki vēršas pēc palīdzības veterinārklīnikā saistībā ar ērcēm.

Ieteikumi, kā pasargāt mājdzīvnieku no ērcēm:

1. Apskati suni katru dienu. Ērce mēdz klejot pa ķermeni un tikai pēc kāda laika izlemt, kur piesūkties.

2. Lieto līdzekļus pret ērcēm! Ir nopērkami vairāki profilaktiski medikamenti, piemēram, pilieni pret blusām, odiem un ērcēm, kas domāti uzpilināšanai uz suņa skausta (nekādā gadījumā nedrīkst suņiem paredzētos pilienus lietot kaķiem). Svarīgi, lai suns tos nenolaiza, kā arī ieteicams pāris dienas pēc to lietošanas suni nemazgāt un nevest pastaigā lietus laikā.

Ja izvēlaties nelietot pilienus, variet sunim aplikt pretērču kakla siksnu.

Kā pareizi noņemt ērci?

1. Ja mājdzīvniekam ir piesūkusies ērce, nekavējoties to ir nepieciešams izvilkt laukā. Jo ilgāk ērce ir piesūkusies, jo lielāks risks pastāv, ka suns var iegūt infekciju.

2. Ērce jānoņem pareizi un pēc iespējas ātrāk. To var izdarīt ar speciālo ērču izņemšanas pinceti, diegu vai parastu pinceti. Jāatceras, ka ērci nedrīkst saspiest, pretējā gadījumā infekcijas ierosinātāji var nonākt dzīvnieka organismā, kā arī nav vēlams atstāt iekšā galvu, jo var rasties lokāls audu iekaisums. Jebkura ērce var pārnēsāt slimību ierosinātājus – tādēļ labāk pirms ērces izraušanas uzvilkt gumijas cimdus.

3. Mēģinot izvilkt ērci, jāatceras, ka tā jāgriež (virzienam nav nozīmes), nevis jārauj.

4. Svarīgi ir ērci pārlieku nesaspiest, jo tas var izraisīt vemšanu ērcei un suns var inficēties.

5. Pēc ērces noņemšanas ir kārtīgi jānotīra ādas laukums ap kodumu. Koduma vietu vēlams dezinficēt.

6. Dažreiz var gadīties, ka ķermenī paliek daļa ērces, labāk tās izņemšanu uzticēt veterinārārstam, jo pastāv iespēja, ka ērce var iekapsulēties un var veidoties abscess, tāpēc drošāk tomēr nākt pie daktera.

7. Izvilkto ērci ir iespēja nogādāt pie veterinārārsta uz klīniku (pirms tam vēlams sazināties ar konkrēto klīniku un par šo iespēju noskaidrot) un tā tiks pārbaudīta bez maksas. Ērču pārbaude tiek veikta arī pētījuma ietvaros.

8. Atcerieties, ja neesat droši, ka patstāvīgi tiksiet galā ar ērces noņemšanu – vērsieties pie veterinārārsta, kā arī, ja rodas kādas komplikācijas. Ar If Mājdzīvnieku apdrošināšanu tiek atlīdzinātas ar ērču kodumu un ārstēšanu saistītās veterinārās aprūpes izmaksas.

Ērču slimības un to simptomi:

Ērces izraisa dažādas slimības, Latvijas platuma grādos visbiežāk tā ir babezioze suņiem. Ērču pārnēsāto slimību simptomi var būt nogurums, samazināta ēstgriba, drudzis, stīvums, klibums un citas vispārējas sāpes – atkarīgs no konkrētas slimības un saslimšanas smaguma.

Noteikti konsultējaties ar veterinārārstu, ja pamanāt, ka jūsu suņa kopējais veselības stāvoklis ir pasliktinājies, īpaši, ja zināt, ka iepriekš ir bijusi piesūkusies ērce. Laiks no inficēšanās brīža līdz simptomu parādīšanās brīdim var mainīties no dažām dienām līdz vairākiem mēnešiem.