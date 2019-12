Foto: Shutterstock

“Vasarā nomira tēvs. Bērēs bija ieradusies sveša dāma, kas iepazīstoties teica, ka esot nelaiķa ārlaulības meita. Mēs par viņu nekad neko nebijām dzirdējuši. Vai ārlaulības meita var pieprasīt tēva mantojumu?” vaicā lasītāja.

Mantinieku šķiras

Mantošanas kārtības ziņā izšķir četras likumisko mantinieku šķiras:

• pirmajā šķirā manto bez pakāpju tuvuma izšķirības visi tie mantojuma atstājēja lejupējie, starp kuriem, no vienas puses, un mantojuma atstājēju, no otras puses, nav citu lejupējo, kam būtu tiesība mantot (meita, dēls, mazmeita mazdēls);

• otrajā šķirā manto mantojuma atstājēja pēc pakāpes tuvākie augšupējie (māte, tēvs), kā arī mantojuma atstājēja īstie brāļi un māsas un pirms viņa mirušo īsto brāļu un māsu bērni;

• trešajā šķirā manto mantojuma atstājēja pusbrāļi un pusmāsas un pirms viņa mirušo pusbrāļu un pusmāsu bērni;

• ceturtajā šķirā manto pārējie pēc pakāpes tuvākie sāņu radinieki, neizšķirot pilnīgo radniecību no nepilnīgās (vecāmāte, vecaistēvs, brālēns, māsīca un pārējie radinieki).

Svarīgi, vai ir testaments

Ir jānoskaidro, vai tēvs ir taisījis testamentu vai slēdzis mantojuma līgumu, jo tad lietu kārtība var mainīties. Savukārt, ja tēvs nav ne taisījis testamentu, ne slēdzis mantojuma līgumu, tad pēc tēva nāves mantošana notiek pēc likuma saskaņā ar Civillikumā norādīto mantošanas kārtību (403.–415. pants).

Pēc likuma, aicināti mantot ir laulātais, radinieki un adoptētie. Neraugoties uz faktu, ka sieviete ir ārlaulības meita un jūs vai citi radinieki neesat viņu iepriekš pazinuši, svarīgi noskaidrot, vai attiecīgā persona var ar dokumentiem pierādīt, ka ir tēva meita, t.i., parādīt savu radniecību ar tēvu.

Ja tas izdarīts, viņa ir tiesīga pretendēt uz mantojumu. Civillikuma 407. pants arī nosaka, ka bērni, kas dzimuši no vairākām viena vecāka laulībām, manto no sava kopējā vecāka kopīgi, bet no atsevišķā atsevišķi.

Jāņem vērā, ka mantinieki var pretendēt tikai uz to mantu, kas zināma un reģistrēta kā mantojuma atstājējam, t.i., tieši tēvam piederoša manta.

Uz citu mantu šāda ārlaulības meita nevar pretendēt. Kā piemēru te varētu minēt mantu, kas kā atsevišķa manta varētu būt bijusi reģistrēta tēva sievai.