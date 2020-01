Sētas vārtiņi izskatās dekoratīvi akmens sienu ielenkumā. Aiz tām – cirpts ceriņu dzīvžogs. Tas labi pasargā no ceļa putekļiem, dodot aizvēju, un nav problēmas ar plikajiem stumbriem krūmu apakšpusē. Taču ceriņu saknes ar laiku var izcilāt akmeņus. Foto: Inita Šteinberga

Apskaužami skaists lauku ainavas elements Igaunijā ir akmens sētas. Arī Latvijā ir daudz vietu, kur akmeņi aug no zemes un laukmalās krājas lielas kaudzes. Ja ir akmeņi, vērts pamēģināt šādu ideju.

Igauņi rīkojas šādi

Ar laiku akmens sētas iegrimst zemē, tajās ieaug krūmi. Tad ir laiks atjaunot sētas staltumu. Vispirms novāc visu lieko – nozāģē krūmus un atrok kultūrslāņa velēnas. Kraušanu un restaurāciju sāk no viena gala. Materiālu novieto sāņus un krauj no pašiem pamatiem.

Mūris top it kā no divām ārsienām un vidus pildījuma. Lai sēta būtu stabila, to veido tik platu, lai pa to varētu staigāt. Lielākos un kantainākos akmeņus krauj ārpusē, sīkākos un apaļos pilda starp abām akmens sienām. Mūra pamatu sāk kraut, aptuveni lāpstas dziļumā noņemot velēnu.

Akmens mūrītim nav jābūt perfekti taisnam. Tam piedien būt vieglā līklocī, lai labāk iekļautos ainavā. Vispirms liek lielos akmeņus un tad iekrauj mazākos. Akmeņus novieto, pieskaņojoties katra formai, lai nebūtu lielu spraugu. Krāvumam jābūt blīvam, lai sēta veidotos stabila.