Foto: Inita Šteinberga

Kas jāņem vērā, pērkot ciklamenas? Pumpuri pirktajām puķēm neizzied. Ko darām nepareizi? Kā paildzināt puķes mūžu?

Izvēle

Jaunajām ciklamenu šķirnēm lapas ir tik kuplas, ka podiņu neredz. Dāvinot tām nevajag maskēt podiņu, ieliekot kašpo vai tinot papīrā. Foto: Inita Šteinberga

Pērkot puķi, izvēlas podiņu ar viskuplāko lapojumu un lielāko ziedu pušķi. Agrāk ieteica izvēlēties augus, kuriem arī daudz pumpuru.

Diemžēl prakse liecina – nokļūstot no ideālajiem siltumnīcas apstākļiem (vēsums, papildu apgaismojums) cilvēku mājokļos, kur ir silts un patumšs, puķes grūti pielāgojas, un pumpuri nespēj izplaukt.

Jārēķinās arī, ka ciklamenu selekcija tiek veikta mērķtiecīgi, domājot par augiem kā par tirgus preci. Tāpēc vairums ziedu jaunajām šķirnēm plaukst vienlaikus.

Vairākumam pircēju tieši tas svarīgi, lai daudz ziedu būtu uzreiz, bet ar kopšanu un ataudzēšanu vēlas nodarboties vien retais.

Pērkot ciklamenas, jāpievērš uzmanība lapu krāsojumam. Dažām uz tumši zaļajām lapām ir sevišķi grezni sudrabkrāsas zīmējumi. Nav divu pilnīgi identisku ciklamenu.

Gaisa temperatūra

Foto: Inita Šteinberga

Ciklamenām patiktu, ja to dzīves telpā būtu ne siltāks par 15 grādiem. Protams, dzīvojamajās istabās tik zema tā nebūs. Siltās mājās augi izturēs tikai dažas nedēļas (atkarībā no apstākļiem), ar to diemžēl jāsamierinās.

Šīs ciklamenas selekcionāri veidojuši kā skaistumu neilgam laikam, kuras nav paredzēts ne pārziemināt, ne uzziedināt atkārtoti. Pat ja kāds to mēģinās darīt, auga skaistums un ziedu skaits ne tuvu nebūs kā siltumnīcās audzētajiem.

Gaisma

Ciklamenas ir pielāgojušās ziedēt, kad ir maz gaismas. Taču gaismu tām tomēr vajag, tāpēc augu novieto pašā gaišākajā vietā – uz palodzes.

Puķi var novietot arī kā telpas rotu uz galda, kur dienas gaismas nav. Arī šādos apstākļos ziedi izturēs diezgan ilgi, tomēr īsāku laiku nekā gaismā.

Laistīšana

Foto: Inita Šteinberga

Puķes necieš lieku mitrumu, tāpēc tās labāk dzirdināt, podiņu uzliekot uz tasītes, kurā ielej ūdeni. Ja kuplo lapojumu mēģina laistīt no augšas, var attīstīties puves, kuras strauji un neglābjami piebeidz puķi.

Taču arī uz tasītes ūdeni nelej daudz (substrāts podiņā spēj iesūkt vairāk mitruma, nekā augam vajag). Paceļot rokā, podam jābūt pavieglam. Tas nedrīkst būt smags, ūdens pilns.

Speciālisti iesaka dzirdināt brīdi, kad ciklamenas substrāts izkaltis, bet puķe vēl nevīst. Laistīšanas biežumu nosaka arī tas, cik silta ir telpa. Vēsumā laista īpaši maz. Reizēm pārlaistīta puķe izskatās līdzīgi kā vīstoša. Kļūda – liek tai mērcēties vēl.

Mēslošana

Kuplais augums siltumnīcās tiek regulāri barots. Mājas apstākļos to var arī nedarīt. Taču, ja vēlas ciklamenu palutināt, tad reizi nedēļā to var laistīt ar ziedošiem augiem piemērotu līdzekli.

Tādā veidā to kopā ar laistāmo ūdeni dod arī Bulduros audzētajām ciklamenām.

Kompozīcija

Foto: Inita Šteinberga

Vislabāk telpā izskatās nevis viens, bet vismaz trīs ciklamenu podiņi, kas salikti vienkopus. Tās pat var pārstādīt vienā lielā traukā.

Ja laiks pieturas virs nulles, ciklamenas var ievietot svētku dekoros, ko novieto ārtelpās pie namdurvīm vai balkonkastēs. Sevišķi ilgi tās priecēs, ja virs ziediem būs kāda nojume.

Kad nāk sals, puķi ienes istabā. Ziediem patīk vēsums, taču mīnus grādos tie nosals.

Veselība

Foto: Inita Šteinberga

Arī ciklamenas slimo, taču šo problēmu puķēm risina audzētāji. Veikalos pircējs parasti saņem skaistu augu bez slimības pazīmēm, kuram tādam jābūt visu ziedēšanas laiku. Ja kāds augs izskatās panīcis, to nevajag iegādāties pat par lētu naudu.

Nav iespējams mirt sākušu ciklamenu atkopt bijušajā skaistumā, toties var ienest slimības saviem telpaugiem. Kaitēkļu un slimību profilaksei telpās pie istabas puķēm der izvietot dzeltenos un zilos līmes vairogus (ne tikai ciklamenu dēļ, arī grieztie ziedi var būt bīstami!).

Zilās lapiņas sevišķi patīk tādam nejaukam kaitēklim kā tripsis. Turklāt kaitēkļi var pārnēsāt dažādu slimību ierosinātājus. Noziedējušās puķes (ciklamenas, acālijas, cinerārijas) nav ieteicams likt kompostā.

Foto: Inita Šteinberga

KONSULTĒJUSI BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLAS MĀCĪBU SILTUMNĪCU VADĪTĀJA LAIMA OZOLIŅA