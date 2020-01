Publicitātes foto

Pētījumā, kas veikts 25 valstīs, noskaidrots, ka vides jautājumi satrauc pasaules iedzīvotājus tikpat nopietni kā terorisms – gandrīz 70 % respondentu apgalvo, ka vides piesārņojums ir nopietna globāla problēma.

Vairāk nekā puse aptaujāto vēlētos dzīvot ilgtspējīgāku un veselīgāku dzīvi, taču no tā viņus attur uzskats, ka šāds dzīvesveids ir dārgāks. Veikala IKEA pārstāvji piedāvā risinājumus, ko ilgtspējīgākai un veselīgākai ikdienai savā mājoklī var ieviest ikviens no mums.

1. Mēbeles un aksesuāri, kas izgatavoti no atjaunojamiem vai pārstrādājamiem materiāliem

Izvēloties mēbeles un aksesuārus, IKEA Rīgas veikala vadītāja Inga Filipova iesaka izvērtēt, vai tās ir izgatavotas no atjaunojamiem vai otrreiz pārstrādātiem materiāliem. Piemēram, ilgtspējīgi iekārtotajā ekspozīcijas dzīvoklī izvēlētā lampa ir ražota no ātri augoša bambusa, bet paklājs – no džutas.

2. Atkritumu šķirošana

Dzīvoklī ir ieviešami dažādi šķirošanas risinājumi – konteineri un koka kastes pārtikas atkritumiem, kā arī plastmasai un citiem pārstrādājamiem materiāliem. Pareizi sašķiroti atkritumi nenonāk poligonos, bet viss iespējamais tiek pārstrādāts un izmantots atkārtoti.

Pat mazos mājokļos var atrast vietu šķirošanas konteineriem – ja virtuvē nav vietas, tos var novietot, piemēram, priekšnamā.

3. Enerģijas un ūdens taupīšana

“Apmēram 8 % visa saldūdens tiek patērēts mājsaimniecībās. Īpaši tas tiek izšķērdēts, mazgājot kaut ko zem tekoša ūdens. Šī dzīvokļa virtuvē iebūvēta dziļa izlietne, kuru var līdz pusei piepildīt ar ūdeni un ērti mazgāt traukus vai dārzeņus. Arī jaucējkrānā iestrādātais aerators ļauj taupīt ūdeni – tas samazina ūdens plūsmu, nesamazinot spiedienu,” stāsta I. Filipova.

4. Mazāk plastmasas, vairāk tekstila

Dodoties uz veikalu, mēdz aizmirst paņemt līdzi auduma maisiņu? Novieto to pie sienas blakus ieejai, lai, izejot no mājas, vienmēr būtu pa rokai.

5. Audzē zaļumus virtuvē!

Izaudzēt zaļumus un garšvielas pašu virtuvē ir ilgtspējīgāks risinājums, nekā pirkt tos veikalā.

6. Pārtikas atkritumu samazināšana

No mājās esošajiem pārtikas produktiem visbiežāk izvēlamies ēst tos, kas novietoti redzamākā vietā. Speciālisti iesaka izmantot caurspīdīgus traukus no pārstrādāta stikla – tajos var salikt pārtikas produktus tā, lai tie būtu ērti pārskatāmi un būtu vieglāk plānot maltītes un ēst veselīgi.

Tāpat virtuvi var aprīkot ar “plānošanas staciju”, lai iepirkšanās saraksti un receptes vienmēr būtu pa rokai.