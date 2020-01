Foto: Pixabay

Apzagts mājoklis – tas ir ikviena ļaunākais murgs. Liela daļa zādzību notiek brīvdienās vai atvaļinājumu laikā – dienās, kad esam prom no mājām. Zemāk apkopoti vairāki paņēmieni, kā padarīt jūsu māju zagļiem mazāk pievilcīgu.

1. Radiet iespaidu, ka kāds ir mājās

Ja dodaties prom uz ilgāku laiku, nesakopiet mājokli perfekti. Atstājiet uz galda netīrās kafijas tases un ieslēgtu nelielu lampiņu. Tas padara telpas šķietami “dzīvas”, un zagļus, iespējams, atturēs ielauzties jūsu mājā.

2. Sēta

Necaurredzams žogs ap visu māju ir katra kramplauža sapnis. Aizsegts skats nozīmē, ka viņi mierīgi var uzdarboties, neviena neredzēti. Kad māja nav skaidri redzama, kramplauzim ir ļoti viegli slepus padarīt noziegumu. Padariet savu īpašumu pamanāmāku kaimiņiem un garāmgājējiem, izvietojiet ap māju apgaismojumu ar kustību sensoru.

3. Slēdzenes

Izvēlieties labas slēdzenes, lai kramplauzis uzreiz saprot, ka tās atvērt nebūs tik ātri un viegli. Vienas vietā, labāk izmantot divas slēdzenes. Tas, kramplauzim, iespējams, liks izvēlēties par upuri kādu citu māju. Neaizmirstiet arī par drošām ārdurvīm un slēdzeni mājas sētas pusē un saimniecības ēkā, ja tāda ir.

4. Kaimiņi

Apgalvojums “labāk labs kaimiņš nekā tāls draugs” nav radies no zila gaisa. Pirms doties atvaļinājumā vai garākās brīvdienās uz ilgāku laiku, informējiet par to savus kaimiņus un vienojieties ar viņiem, lai pievērš uzmanību jūsu mājoklim.

5. Taimeri

Izvēlieties apgaismojumu ar laika slēdžiem un uzstādiet tos dažādās mājas telpās. Tādā veidā telpas var pārmaiņus apgaismot un radīt zagļiem iespaidu, ka kāds ir mājās.

6. Sociālie mediji

“Esmu atvaļinājumā uz divām nedēļām,” ir ziņa, ko pilnīgi droši varat atstāt piespraustu birojā uz darba kabineta durvīm, taču ne izvietošanai sociālajos tīklos. Daudzi izdara lielu kļūdu, sociālajos medijos publicējot foto no ceļojumiem un atzīmējoties, kur patlaban atrodas.

Jāatceras, ka to var redzēt un izlasīt visi, tostarp arī zagļi. No šāda ieradumu derētu atcerēties – tas var pasargāt jūsu īpašumu no apzagšanas.