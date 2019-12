Foto: Freepik

Tortiļu pagatavošana padara īpašu gan ikdienas, gan svētku maltīti, un, pieaugot šī ēdiena popularitātei pasaulē, arī cilvēki Latvijā pieņēmuši eksotisko Tex Mex virtuves garšu, novērojusi Santa Maria un Paulig zīmolu mārketinga vadītāja Latvijā Inga Auziņa.

“Tortiļas – plakana, no kukurūzas miltiem izgatavota maize, ir meksikāņu virtuves pamatprodukts. Sarunvalodā to sauc par meksikāņu maizi. Tortiļas ir zināmas jau tūkstošiem gadu, un arī mūsdienās daudzās valstīs tās ir ļoti populārs produkts, bieži izmantots kā vieglākas maizes šķēles vai apaļo maizīšu alternatīva.

Turklāt laikā, kad īpašu uzmanību pievēršam vides saudzēšanai – tortiļas lieliski kalpo arī kā dažāda izmēra šķīvji, ja, piemēram, nepieciešami vienreizlietojamie trauki. Tex Mex virtuve ir universāla, krāsaina, veselīga, un tās ēdienus ir viegli pagatavot.

Kopā gatavošana noteikti ir piedzīvojums, kas mūsu dienas padara saulainākas un vakarus gaišākus! Tako gatavošanā nepieciešami tikai trīs soļi – izvēlas tako laiviņas vai groziņus, tortiļu, sagatavo pildījumu un papildina ēdienu ar mērcēm vai salsu.

Te droši var iesaistīt jebkuru no ģimenes, arī bērnus. Piemēram, atkarībā no receptes palīdzīgas rokas vajadzēs, lai sagrieztu dārzeņus, sarīvētu sieru, uzsildītu tortiļas, sajauktu mērcītes, uzklātu galdu un tam līdzīgi,” pārliecinājusies I. Auziņa.

Publicitātes foto

Viegli kopā pagatavojams “Tex Mex” ēdiens

Senie Dienvidamerikas iedzīvotāji nākamajām paaudzēm atstāja divus neaizvietojamus pārtikas produktus: kukurūzu un čili. Lai gan Dienvidamerika ir daudzu produktu izcelsmes vieta, tieši šie divi ir kļuvuši par īstiem meksikāņu un Tex Mex virtuvju varoņiem.

Kukurūza jau gadsimtiem tiek izmantota, lai iegūtu masu jeb mīklu, no kā gatavo tortiļas. Tas ir viens no būtiskākajiem kukurūzas pielietojumiem. Gadu gaitā pasaule iemācījusies tortiļas gatavot arī no kviešiem, kā arī, domājot par veselīgumu, – no pilngraudu miltiem.

Pilngraudu milti tiek uzskatīti par veselīgākiem, jo tie ir mazāk pārstrādāti par parastajiem kviešu miltiem. To sastāvā ir vairāk uzturvielu un šķiedrvielu, un organisms tos pārstrādā enerģijā lēnāk, tādējādi sāta sajūta saglabājas ilgāk.

Pilngraudu produkti var samazināt risku saslimt ar tādām slimībām kā 2. tipa diabēts un kardiovaskulārās slimības. Pilngraudu kviešu tortiļas garšas ziņā līdzinās pilngraudu maizei. Kukurūzas milti vieni paši nav piemēroti tortiļu mīklas pagatavošanai, jo, sajaucot tos ar šķidrumu, mīkla netur formu.

Bet Meksikas centrālajā daļā dzīvojošajiem Dienvidamerikas iedzīvotājiem izdevās šo problēmu atrisināt. Viņi izgudroja tradicionālo metodi nikstamalizāciju, ko izmanto, lai kukurūzu pārvērstu tortiļās.

Nikstamalizācija ne vien paver plašākas iespējas izmantot kukurūzas graudus, bet arī uzlabo tās uzturvērtību un garšu. Kukurūzas mērcēšana sārmainā ūdenī palielina olbaltumvielu, kalcija un niacīna saturu. Niacīns ir būtisks, jo tas uzlabo vitamīnu uzsūkšanos.

Nikstamalizācijas procesu joprojām izmanto mūsdienās, tāpat kā tas tika pielietots pirms tūkstošiem gadu. Mūsdienās iegūto mīklu izmanto divos veidos.

Pirmais no tiem – lai pagatavotu masas mīklu kā bāzi kukurūzas tortiļām un čipsiem. Otrs veids ir mīklu izkaltēt, iegūstot miltus. Šādi to ir vieglāk pārvadāt, uzglabāt un izmantot tortiļu, tako laiviņu un čipsu pagatavošanai.

Kā sasildīt tortiļas?

Tortiļas atšķiras pēc izmēra un garšas, bet tām visām ir būtiska loma tādos Tex Mex ēdienos kā aukstie vrapi, tako bufete, enčiladas, kesadijas un karstie burito.

Tortiļas izmērs ir atkarīgs no tās paredzētā izmantojuma, un visplašāk pielietotās ir 8 collu (20,3 cm) un 10 collu (25,4 cm) tortiļas, jo tās var izmantot ļoti daudzu un dažādu ēdienu pagatavošanai.

Tās var ēst gan karstu, gan aukstu, bet uzkarsēta tortiļa ir mīkstāka un tai arī piemīt labākas garšas īpašības. Ja tortiļas silda cepeškrāsnī, tad 80-100°C temperatūrā būs nepieciešamas 15-20 minūtes.

Savukārt mikroviļņu krāsnī pietiks ar 30 sekundēm. Tortiļas var izvietot uz sausas pannas un uzsildīt no abām pusēm. Ja esat dabā, karsēšanai var izmantot grilu. Gatavojot tādus ēdienus, kā enčiladas, tās var arī pildīt un cept krāsnī, gluži kā pastu.

Garšvielu maisījumā pildījumam izceļas romiešu ķimenes, čili un raudenes

Romiešu ķimeņu, čili, raudenes un citu sastāvdaļu maisījums noder unikālas, īstas Meksikas garšas iegūšanai. Tas ir piemērots maltās gaļas un veģetāro tako pildījumu (ar soju) pagatavošanai. Šo garšvielu maisījumu var izmantot ļoti daudzos dažādos veidos, ne tikai tako bufetē.

Interesanti, ka šis garšvielu salikums garšo nevainojami arī citos maltās gaļas ēdienos, piemēram, maltās gaļas mērcē, kotletēs un frikadelēs. To var pievienot arī meksikāņu ēdienam čili kon karne, lai padziļinātu tā garšu, vai pievienot gaļas pīrāgam, svaigām zivīm pirms cepšanas.

Jāatzīmē, ka pildījumi ar sojas masu ir iecienīti gan veģetāriešu, gan vegānu vidū, jo bez maisījuma vēl nepieciešams tikai ūdens un tomāti. Kumīns jeb romiešu ķimenes biežāk sastopams Tex Mex virtuvē, nevis meksikāņu virtuvē.

Čili un kumīns ir Tex Mex virtuves raksturīgākās garšas. Šī kombinācija atrodama senajos čili pulvera maisījumos. Tako nav vienas noteiktas receptes. Šajā ēdienā var lietot mīkstās tortiļas vai cietās laiviņas, tāpat arī pildījuma izvēles iespējas ir teju bezgalīgas.

Visas tomātu mērces, kuras tradicionāli pasniedz ar Tex Mex ēdieniem vai kā dip mērces. Tā gatavota no tomātiem, sīpoliem un čili piparu maisījuma, visu sajaucot kopā, lai radītu brīnišķīgu un autentisku garšu.

Tako mērci var izmantot kā garnējumu visiem meksikāņu ēdieniem – arī tortiļām, kā dip mērci tortiļu čipsiem vai vienkārši kā salātu mērci. Ananasu salsa, ķiploku salsa, sarkano tomātu salsa, maigā tako mērce un asā tako mērce – tikai dažas no tako mērcēm! Ja ir vēlme ēdienu padarīt vēl asāku, var pievienot halapenjo piparus.

Kukurūzas plāceņus jau pazina Acteku impērija

Līdz laikam, kad spāņu iekarotājs Ernans Kortess (1485-1547) devās ekspedīcijā uz Jauno Pasauli un 1519. gadā iekaroja tagadējās Meksikas teritorijā pastāvējušo Acteku impēriju, kukurūzas mīklas plāceņi bija acteku ikdienas pārtika.

Šo faktu viņš minēja 1520. gadā Spānijas karalim nosūtītajā vēstulē. Vietējā nahuatlu valodā mīklas plāceņus sauca „tlaxcalli”. Spāņi šo vārdu pārdēvēja par tortilla, kas atvasināts no vārda “torta,” un spāniski nozīmē “apaļā kūka.”

Termins Tex Mex radies kā abreviatūra 1875. gadā dibinātajai Teksasas un Meksikas dzelzceļa līnijai. Kad savulaik Meksikas robeža tika pārcelta uz dienvidiem, kur tek Riogrande, tūkstošiem Meksikas iedzīvotāju kļuva par ASV pilsoņiem.

Tūkstošiem ASV dzīvojošie meksikāņi gatavoja ēdienu pēc to ierastajām metodēm, izmantojot pieejamos produktus un sastāvdaļas. Tā radās mūsdienu Tex Mex virtuves pamati.

Komals – tortiļu čuguna panna

Mūsdienās miljoniem tortiļas tiek pagatavotas modernās rūpnīcās, bet autentiski tortiļu cepšanai izmanto komalu – platu čuguna pannu bez malām.

Komali var būt dažādu izmēru – no izmēra, kas piemērots vienas tortiļas izcepšanai mājas apstākļos, līdz tādam izmēram, ko var novietot virs ugunskura bedres un izmantot, lai vienlaicīgi ceptu vairākas tortiļas. Senākie komali bija izgatavoti no keramikas, ne metāla.

Tortiļu presi izmanto, lai vienmērīgi saplacinātu tortiļas. Rūpnieciski ražotās tortiļas tiek gatavotas pēc tā paša principa, tikai izmantotās preses ir pietiekami lielas, lai vienlaicīgi saplacinātu vairākas tortiļas.