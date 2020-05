Publicitātes foto

Darbs attālināti daudziem ir kļuvis par ikdienu, kas turpināsies. Interjera dizainere Dace Stabulniece sadarbība ar interneta veikalu 220.lv ir apkopojuši padomus, kā izvēlēties īstās mēbeles darba apstākļiem mājās, lai tajās būtu patīkami ilgstoši uzturēties un pats galvenais – strādāt efektīvi, nekaitējot savai veselībai. Tajā pašā laikā dizainere dalās ieteikumos, lai interjers izskatītos moderns, to atsvaidzinot ar augiem un gaismas objektiem.

1. Nepieciešamas pareizi izvietotas mēbeles

Pareizs un reizē arī populārs darba zonas novietojums ir rakstāmgalds pie loga (skat. Attēls 1, A shēmu). Dienas gaisma stimulē un nenogurdina redzi. Savukārt, ja šāds risinājums nav iespējams, gaismas nodrošinājumu nāksies rūpīgi risināt ar mākslīgo apgaismojumu. Šādā gadījumā jāizvēlas brīvāku sienu kā pamatu galda un plauktu zonas novietošanai, kad salīdzinoši kompakti var apvienot kā darba galdu, tā arī plauktu sistēmu (skat. Attēls 1, B shēmu). Ja pārmaiņas nav ilgtermiņa, noteikti var padomāt par “open-close” jeb “atver-aizver” darba staciju, kas ļoti vienkārši ļauj to paslēpt aiz skapja durvīm, kad tā vairs nav izmantojama (skat. Attēls 1, C shēmu). Ja telpa ļauj, var izveidot centrālo darba zonu to kadrējot telpas vidū, vairāk fokusējoties uz plašumu un interjera kompozīciju (skat. Attēls 1, D shēmu).

Maksimālam komfortam eksperte iesaka pievērst uzmanību, kā iekārtot un organizēt darba galdu un plauktus. Noderēs princips “katrai lietai sava vieta”, paredzot vietu dokumentu vai piezīmju glabāšanai, piemēram, izmantojot vienkrāsainas mapes, tā lieki nesaraibinot kopskatu. Jāatceras arī par krāsu pieskaņošanu tādiem nelieliem objektiem kā kancelejas preču turētājs un atkritumu tvertne. Ja nepieciešama vieta plānošanai, tad var noderēt starp plauktiem ielīmējama tāfeles virsmas plēve pierakstiem un piezīmēm, kas reizē arī nebojās pašu sienu vai tapetes. Pašreiz modē ir arī metāla režģa pamatnes piezīmju un dekoru piestiprināšanai. Arī korķa materiāla pamatnes noderēs šai pašai funkcijai, kā arī absorbēs skaņu telpā.

2. Veselībai draudzīga vide jeb pareiza kvalitatīvu mēbeļu izvēle ilgtermiņam

Darba specifika un cilvēku ikdienas paradumi ietekmē mājokļa interjeru. Meklējot modernu, mūsdienīgu un veselībai īpaši draudzīgu darba galdu, ir jāizvēlas galds ar regulējamu augstumu, kas ļaus mainīt darba stāvokli no sēdus uz stāvus, tā atpūtinot arī muguru. Ja biroja ierīkošana mājās nav ilgtermiņa risinājums, pietiks ar transformējamu sienas mēbeli, kuru atverot ir iespējams izmantot kā galdu. Pēdējā laikā populārākie salikumi ir koka tekstūras ar baltu vai melnu krāsu.

Dizainere atgādina, ka viena no būtiskākajām mēbelēm ir ergonomisks krēsls, kas, pirmkārt, jāpielāgo datora ekrānam, lai tas atrastos pareizajā acu augstumā, otrkārt, lai izvairītos no spriedzes muguras daļā. Kvalitatīva, regulējama krēsla iegāde ir ilgtermiņa investīcija savā veselībā, jo īpaši ilgstoši sēdoša darba veicējiem. Tāpat arī liela nozīme ir krēsla virsmu materiālam un faktūrai, svarīgi, lai tās ir elpojošas. To nodrošina tādi materiāli kā, piemēram, ekoloģiskā āda vai dabīgā āda, dažādi tehnoloģiskie audumi – gobelēns, perforēta sintētika (poliesters, akrils), vai īpaši izstrādāta ergonomiska plastikāta virsmas. Ir vērts padomāt arī par plastikāta paliktni zem krēsla, kas saudzē grīdu un neļauj ritenīšiem to izbraukāt, īpaši tas attiecās uz koka un koka parketa grīdas segumiem.

3. Krāsu izvēle labsajūtai

Interjera dizainere atzīst, ka nav vienas pareizas krāsu kombinācijas – pastāv tikai individuālas sajūtas un noskaņas. Katram, kas iekārto savu interjeru, ir jāsaprot, kas palīdz strādāt un, kas neapgrūtina, vai precīzāk – iedvesmo un stimulē. Vienota un ieturēta krāsu gamma, kas kalpotu ilgtermiņā ir, piemēram, klasiski balts ar koka tekstūras akcentiem vai zemes toņu gamma. Ekspresīvāka stila piekritējiem noteikti patiks kontrasti, siltu kopējo tonalitāti atsvaidzinot ar kādu intensīvu toni, piemēram, debess zilu, citronu dzeltenu, sūnu zaļu. Dažkārt spilgtās krāsas mēdz ātrāk apnikt, tādēļ tās labāk izmantot viegli nomaināmos akcentos. Runājot par vienmēr aktuālām krāsām – melnais un baltais ir un būs modē vienmēr. To izmantot akcentējošos elementos vai rūpīgi izraudzītās sienas plaknēs būs aktuāli.

4. Mazie elementi dara lielas lietas

Akcenta elementi atdzīvina un padara vidi personiskāku un emocionālāku. Augi vienmēr ienesīs vairāk dzīvības, turklāt piestāvēs jebkuram interjera stilam, krāsu gammai un materiāliem. Vēl aizvien populāri ir sukulenti, kas neprasīs daudz uzmanības kopšanā un labi izskatīsies dekoratīvos, īpašas formas, materiāla vai krāsas puķu podos. Lielisks piemērs ir kaktusu dzimtas pārstāvis ripsālis, kas veido rotaļīgu, koši zaļu kompozīciju. Tāpat arī pēdējos gados popularitāti guvusī monstera, kas savu graciozo formu un līniju dēļ rada īpaši dekoratīvu efektu. Augus katrs var pielāgot savai gaumei individuāli, bet jāatceras, ka to pārpilnība var zaudēt sākotnējo pievilcību.

Arī personiski simboli, talismani, plakāti, fotogrāfijas noderēs telpas iedzīvināšanai, tā radot asociatīvi harmonisku un tīkamu atmosfēru, kurā pavadīt ikdienas darba ritmu.