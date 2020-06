Foto: Rawpixel.com/SHUTTERSTOCK

Avots: Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Kā notiek pārmaksāto nodokļu atmaksa par attaisnotajiem izdevumiem, ja par ārstniecības pakalpojumiem iztērētā summa bijusi liela? Kāds ir summas limits gadā, un cik gados var atgūt pārmaksu?” – jautā Ruta F.

Izdevumi, kurus atmaksā!

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka kopš 2018. gada summa, no kuras viena persona var atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, ir 600 eiro ar nosacījumu, ka attaisnotie izdevumi nepārsniedz 50% no personas gada laikā gūtajiem ienākumiem pirms nodokļu nomaksas. Šajā summā ietilpst visi attaisnoto izdevumu veidi, to skaitā par izglītību, ārstniecību, zobārstu, ziedojumiem un dāvinājumiem, arī politiskajai partijai. Savā deklarācijā var ietvert arī savu ģimenes locekļu attaisnotos izdevumus. Deklarāciju brīvprātīgi var iesniegt arī tad, ja gada laikā nav bijuši piemēroti nodokļu atvieglojumi, piemēram, par apgādībā esošām personām.

Atmaksā trīs gadus

Summa, kas pārsniedz noteikto 600 eiro limitu, tiek pārcelta uz nākamo gadu deklarācijām. Tātad, ja attaisnotie izdevumi kopumā pēc citu likumā paredzēto summu atskaitīšanas pārsniedz atlikušo ienākuma apmēru, pāri palikušos izdevumus Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) automātiski attiecinās un iekļaus nākamo triju gadu deklarācijās (attaisnotos izdevumus, kas nav izmantoti par 2017. gadu, pārnes piecus gadus, t.i., līdz 2022. gadam). Gada ienākumu deklarācijas var sniegt par trim pēdējiem gadiem, saprotams, par katru atsevišķu deklarāciju.

Attaisnotos izdevumus var dalīt ar ģimenes locekļiem

Attaisnotajiem izdevumiem ir gada norma, un par to lielākas tēriņu summas tiek pārceltas uz nākamo/nākamajiem gadiem. Vienlaikus jāsaprot, ka par ļoti milzīgām summām pārmaksāto nodokli atgūt nevarēs. Formula ir pavisam vienkārša – ja summa par attaisnotajiem izdevumiem gada laikā bijusi līdz 1800 eiro (600 eiro gada limits x 3 gadu deklarācijas), pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (1–3 gadu laikā) par to var atgūt pilnā apmērā. Dārgāki tēriņi sistēmā neierakstās. Taču tādā gadījumā var palīdzēt ģimenes locekļi, kuri daļu attaisnoto izdevumu var iekļaut savās deklarācijās.