Foto: Pexels

Vasara ir aktīvās atpūtas un brīvdabas pasākumu laiks, un īsts pārbaudījums mūsu viedajiem palīgiem. Eksperti atzīst, ka vasara viedtālruņu servisa centriem ir “karstākā” sezona, kad darba apjoms palielinās vidēji par 15%. Savukārt laika posms no Jāņiem līdz oktobra vidum tiek uzskatīts par “traumatiskāko” periodu viedierīcēm, saka Huawei servisa centra pārstāvis Donats Linarts, uzsverot, ka šajā laikā uzmanību savam viedajam palīgam jāveltī jo īpaši. Tāpēc eksperts atklāj, kā efektīvi pasargāt savu viedtālruni no trīs galvenajiem riska faktoriem siltajā laikā – saules, ūdens un kritieniem.

1. Droša aizsardzība no saules stariem – arī telefonam

Vispareizāk būtu ierīci nelietot tiešos saules staros, neatstāt sakarsušā mašīnā, uz palodzes vai ugunskura tuvumā. Ja karstajā dienā nepieciešams pārlasīt kādus svarīgus e-pastus vai ir vēlme pagulēt un paklausīties mūziku, to vislabāk darīt aizēnā.

Viedtālruņus var salīdzināt ar maziem datoriem, kas saskaras ar visai līdzīgām problēmām. “Tāpat, kā datoriem, arī viedierīču lielākais ienaidnieks ir karstums – tādas jutīgas detaļas kā centrālais procesors un mikroshēmas nedarbojas labi, ja tās pārkarst. Taču, ja datoros ir iebūvēti ventilatori, kas palīdz atdzesēt ierīci, viedtālruņiem tādu nav, tāpēc saule var radīt būtiskus bojājumus. Turklāt ierīces pārkarsēšana var ievērojami samazināt tālruņa darbības laiku,” stāsta servisa centra pārstāvis.

Ja tomēr tālrunis ir pārkarsis, tas jāpārvieto uz vēsāku vietu, jāizslēdz un jāatbrīvo no visiem aksesuāriem. Vēlāk, kad ierīce ir pilnībā atdzisusi, to var mēģināt ieslēgt.

2. Uzmanīgi ar ūdens priekiem!

Baudot karstās pludmales smiltis un pavadot brīvo laiku pie ūdens, jāatceras, ka viedtālrunis peldēt nemāk, tāpēc, iemūžinot fotogrāfijās un video priecīgus atpūtas momentus ūdens tuvumā, jābūt īpaši uzmanīgiem. Turklāt, kā brīdina eksperts, bojājumi var rasties ne tikai tiešā kontaktā ar ūdeni.

“Lai arī tālruņiem šobrīd ir mitrumizturīgas īpašības, tie tomēr jāglabā pēc iespējas tālāk no šķidrumiem. Pat neliels dzēriena daudzums, kas nejauši nonāks uz ierīces, var to sabojāt. Tāpat vērts atcerēties par piesardzības pasākumiem lietainā dienā, sargājot viedtālruni no lietus lāsēm, kā arī karstā laikā, izvairoties no kontakta ar sviedriem, kas var nonākt mikrofonā vai lādētāja ligzdā,” uzsver Donats Linarts.

3. Rūpes par viedo asistentu aktīvās atpūtas laikā

Kopā ar silto laiku mūsu dzīvē ienāk vairāk sportisko aktivitāšu un atpūta pie dabas: “Skrituļslidas, braucieni ar riteni, āra sporta spēles – bez tā visa vasaru grūti iedomāties, taču bieži vien tas var beigties ar tālruņu sasišanu. Nodoties aktivitātēm var, uz brīdi atstājot tālruni mājās vai citā drošā vietā. Gadījumā, ja iztikt bez telefona nav iespējams, ieteicams nelikt to aizmugurējā bikšu kabatā, bet turēt somā, savukārt uz ekrāna uzklāt speciālo aizsargplēvi,” iesaka eksperts.

Diemžēl pilnībā izvairīties no negadījumiem nav iespējams, tāpēc, apzinoties potenciālos riskus un rūpējoties par ierīču lietotāju bezrūpīgu atpūtu, Huawei nācis klajā ar labām ziņām – ja atpūtas laikā viedtālrunis tiks sabojāts, ražotājs piedāvās īpašus nosacījumus remontam. No jūnija vidus līdz pat jūlija beigām Huawei ierīču remontam – gan ekrāna, gan korpusa bojājumiem – tiks piemērota 20% atlaide.

“Ja uz servisu tiks atnesta garantijas ierīce, remonts, protams, tiks veikts pilnībā bezmaksas, taču, ja konkrēto bojājumu garantija nesedz vai garantija nebūs derīga, klientam tiks piemērota īpaša atlaide,” tā D. Linarts. “Mēs vēlamies, lai klientu brīvdienas neaizēnotu raizes par tālruņu kļūmēm un viņi turpinātu baudīt vasaras laiku kopā ar saviem viedajiem palīgiem,” secina eksperts.