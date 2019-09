Publicitātes foto

Eksistē vairāki izlietņu konstrukciju veidi, kas ietekmē ne tikai virtuves iekārtas izskatu un funkcionalitāti, bet arī izmaksas.

Uzliekamā izlietne

Šis ir visvienkāršākais un izmaksu ziņā demokrātiskākais variants. Iegādājoties virtuves skapīša izmēriem atbilstošu izlietni, to iespējams uzstādīt pašu spēkiem, jo izlietne vienkārši jāuzliek attiecīgajam, uz grīdas novietotajam skapītim.

Šādai izlietnei ir standarta izmēri, kas atbilst pašam vienkāršākajam virtuves izlietnes skapītim, standarta metāla apdare un neliels dziļums. Arī komunikāciju pievienošana nav sarežģīta. Šķietami labs un ērts variants, tomēr mīnusi parādās ekspluatācijas laikā – starp izlietnes malām un apakšējo, kā arī blakus skapīti nokļūst mitrums un netīrumi. Šo problēmu nereti risina, jau montāžas laikā uzstādot plastmasas maliņas, kas aizsargā no mitruma un netīrumiem. Papildus visas salaidumvietas vēlams apstrādāt ar hermētiķi.

Iedziļināmā izlietne

Atšķirībā no uzliekamām izlietnēm, iedziļināmo izlietni montē sagatavotā virtuves skapīša virsmā. Šim nolūkam virsmā izgriež izlietnes formai un izmēriem atbilstošu atvērumu un izlietni stiprina no virsmas apakšpuses ar kronšteiniem un stiprinājumiem. Lai izlietne labi iegultos paredzētajā vietā, visas salaidumvietas tiek apstrādātas ar speciālu lenti un hermētiķi.

Šāda konstrukcija pasargā no netīrumu un mitruma nokļūšanas starp izlietni un skapīti. Neērtības sagādā izlietnes stiprināšana un piekļuve komunikācijām, ja kaut kas jālabo.









Virtuves izlietņu veidi

Iebūvējamā izlietne

Iebūvējamās izlietnes veidotas kā dažādas formas un izmēra bļodas, ko iespējams ievietot gan vienā līmenī ar darba virsmu, gan iedziļinātas. Iebūvēšana un stiprināšana notiek no virsmas apakšpuses. Šādu izlietņu integrēšanai darba virsmā nepieciešama profesionāļu palīdzība, lai visas salaidumvietas ar virsmas materiālu būtu ideāli līdzenas un nemanāmas. Parasti izlietni uzstāda kopā ar virtuves iekārtu. Visbiežāk šāda veida izlietnes komplektē ar granīta, koka un dabiskā akmens virsmām. Lai gan iebūvējamās izlietnes izmaksā krietni vien dārgāk par uzliekamo un iedziļināmo izlietnes modeli, ekspluatācijā tās ir ļoti ērtas, jo palielina darba virsmas platību ap izlietni un atvieglo tīrīšanu. Šo izlietņu neierastais dizains un funkcionalitāte ilgtermiņā noteikti atmaksāsies.

Vienlaidus izlietne

Iepriekšminētās izlietnes pieejamas no nerūsošā metāla, taču šāda veida izlietnes visbiežāk piedāvā veidot no mākslīgajiem kompozītmateriāliem, ko izmanto arī virtuves darba virsmai. Līdz ar to izlietnes forma tiek izlieta no tā paša materiāla un neveido nekādas salaidumvietas – darba virsma nemanāmi pāriet izlietnē. Kopšana ir ļoti ērta, ap izlietni neuzkrājas ne mitrums, ne netīrumi. Galvenais, rūpīgi jānoskaidro, kādi ir ekspluatācijas noteikumi katram materiālam – kā pareizi tīrīt, vai drīkst izmantot abrazīvas pastas, likt izlietnē asus priekšmetus, karstus traukus utt.

Šis ir labs risinājums tiem, kam nepatīk metāliskās izlietnes un kam svarīgs vienlaidus darba virsmas efekts.