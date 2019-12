Ziemassvētku tuvums ir maģisks, ne velti šajā laikā visā pasaulē sāk darboties grezni tirdziņi, ielas tiek izrotātas, un, tām pārklājoties ar baltu sniegu, liekas, ka pasaulei ir pieskārusies burvja roka. Decembra otrajā pusē ir iespējams izbaudīt ziemu vietās, kas atgādina pasaku valstību arī ārpus mūsu ierastā maršruta. Tas ir iespējams, vai nu dodoties uz šo vietu, vai apskatot to attālināti ar interneta starpniecību.

Islande

Šī valsts ir viena no neparastākajām vietām uz zemes, un te ziemā būs sastopami brīnumaini “mūžīgā kustībā” sasaluši ūdenskritumi. Neaizmirstama būs pastaiga pa romantiskajām ieliņām un parku apmeklējums.

Lapzeme



Visvairāk cerību sastapt Ziemassvētku vecīti būs tieši šajā vietā. Un, ja tas neizdosies, neskumstiet – tik un tā nokļūsiet īstā Ziemassvētku pasakā, kur ir miers un klusums, jo iedzīvotāju skaits ir pavisam neliels. Un tieši te būs iespēja vērot ziemeļblāzmu briežu vilktās kamanās.

Somija



Ierodoties šajā valstī, būs sajūta, ka laiks ir apstājies un ziema mūžīga. Daudzi kūrorti gaida atpūsties gribētājus tieši ziemas sezonā.

Norvēģija



Šī kalniem bagātā valsts liks sajūsmā ietrīcēties katra slēpotāja sirdij, jo te ir daudz dažādu slēpošanas trašu. Ziemas ainavas sniega pārklātajos kalnos ir neticami skaistas un apburošas. Pa vidu kalniem paslēpušies mazi un omulīgi ciematiņi, kur iespējams noīrēt kempinga mājiņu, kas aprīkota ar visu dzīvošanai nepieciešamo.

Japāna



Japānas salu arhipelāgs stiepjas no ziemeļiem uz dienvidiem pāri vairākām klimatiskajām zonām, līdz ar to laikapstākļi Japānā var krasi atšķirties atkarībā no gadalaika un vietas. Viena valsts daļa var būt pārklāta ar sniegu, kamēr citā tas nekad nav novērots. Tieši šis kontrasts padara Japānu tik neaizmirstamu.