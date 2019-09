Foto: PhanterMedia/Scanpix/LETA

“Manas mājas – mans cietoksnis”, tā uzskata vairākums no mums, cerot mājoklī iegūt aizsardzību no agresīvās ārējās pasaules. Taču diemžēl arī mājās mūs apdraud neredzami ienaidnieki – baktērijas un vīrusi. Tie sakrājas uz mīkstajām mēbelēm un paklājiem, lido gaisā, kopā ar putekļiem nosēžas uz skapjiem. Un – jo augstāka to koncentrācija, jo lielāka iespēja saslimt.

Kaitējumu cilvēka organismam nodara ne tikai baktērijas, kas tiek ienestas no ārējās vides, bet arī toksīni, kurus izdala sadzīves tehnika, apdares materiāli un segums. Standarta dzīvoklī, kur atrodas visa 21.gadsimtā nepieciešamā sadzīves tehnika, dažādas audio un video sistēmas, datori un viedierīces, kur veikts eiroremonts, izmantojot šaubīgas kvalitātes materiālus, inžu, bakteriālā piesārņojuma un pozitīvi lādētu jonu daudzums gaisā ir ļoti liels.

Lai apkarotu slimības izraisošos mikrobus un tehniskā progresa sekas, saimnieces bezgalīgi mazgā, tīra un dezinficē virsmas, vēdina istabas un purina paklājus. Un šajā mūžīgajā cīņā tām palīgā var nākt istabas augi. Lūk, 10 no tiem!

1. Hlorofīts

Šis izturīgais augs ar smailām garām lapām diennakts laikā absorbē gandrīz visas kaitīgās baktērijas telpā un piesātina istabu ar skābekli. Aktīvi “uzsūc” no gaisa formaldehīda un fenola piejaukumus, kurus izdala siltumizolācija no sintētiskajiem materiāliem un slāpekļa oksīdus, tāpēc ļoti labi novietot hlorofīta podu virtuvē, blakus gāzes plītij. Starp citu, paātrināt kaitīgo gāzu absorbciju var, ja pievieno augsnei sadrupinātu aktivēto ogli. Bet maksimāls gaisa attīrīšanas efekts būs, ja blakus hlorofītam noliks pieticīgo trandeskanciju.

2. Spatifīla

Teicams “zaļais filtrs”, kas uzsūc benzolu, formaldehīdu, fenolu un tuluolu, ko izdala skaidu plāksnes, printeri, linolejs. Šā auga lapas piesaista putekļus un smago metālu daļiņas, tāpēc tās regulāri jānoslauka ar mitru lupatiņu.

3. Dracēna

Šis augs spēj lielos daudzumos absorbēt amonjaku, benzolu un trihloretilēnu, kas parādās gaisā, kad darbojas datori un dažāda veida orgtehnika. Dracēna pārstrādā šos savienojumus un iznīcina pusi esošo mikrobu. Augs palīdz samazināt sarežģījumu risku pēc zarnu, vēdera dobuma un dermatoloģiskajām slimībām.

4. Efeja

Efeja spēj izvadīt no telpas gandrīz 90% benzola. To var novietot uz apģērbu skapja guļamistabā vai priekšnamā, jo efeja aktīvi cīnās ar savienojumiem, ko izmanto ķīmiskajā tīrīšanā – trihloretilēnu un tetrahloretilēnu. Šis augs ekologs veiksmīgi cīnās ar formaldehīda tvaikiem. Efejas atrašanās mājās pozitīvi ietekmē veselību, īpaši bronhu stāvokli.

5. Alveja

Alveja, kas ir tik izplatīts augs uz mūsu palodzēm, spēj par 90% attīrīt istabu no formaldehīda, kas atrodas gaisā, kā arī samazina tajā slimības izraisošus mikroorganismus. Alvejai noteikti jābūt mājokļos, kur dzīvo cilvēki ar hroniskām slimībām – tā aktīvi piesātina telpu ar skābekli.

6. Mirte

Mirtes ēteriskās eļļas veicina baktēriju un vīrusu iznīcināšanu par 80% un pilnībā neitralizē toksīnus. Mirte rada labvēlīgu ietekmi uz bronhiem un spēj nomākt infekcijas slimību, ko izraisa tuberkulozes nūjiņa.

7. Kaktuss

Kaktuss ir galvenais mikrobu ienaidnieks. Tas aizsargā cilvēku un kaitīgā elektromagnētiskā starojuma. To bieži novieto pie datora vai televizora. Kaktuss 6-7 reizes samazina pelējuma sēnītes, kas mīt mūsu mitekļos.

8. Antūrija

Antūrija pārstrādā kaitīgo tuluolu un ksilolu, kas ietilpst mūsdienu apdares materiālu sastāvā. Ja kāds no mājiniekiem smēķē mājokļa iekšienē, antūrija ir neaizvietojams cīnītājs ar cigarešu dūmiem, jo labi uzsūc amonjaku. Šis augs samazina elpošanas orgānu saslimšanu varbūtību un cīnās ar streptokokiem.

9. Raibā dīfenbahija

Šis augs atbrīvo telpu no toksīniem, skilola un tuluola. To vislabāk novietot istabā, kuras logi iziet uz šoseju vai rūpniecisko zonu. Vēl dīfenbahija lieliski neitralizē stafilokoka infekciju.

10. Paparde

Paparde ir neaizvietojama mājokļos un birojos, kur atrodas daudz mēbeļu no skaidu plāksnēm. Šādi galdi un krēsli satur formaldehīda sveķus, kuri izdala kancerogēnas vielas. Paparde tās neitralizē un pārstrādā par nekaitīgiem savienojumiem. Paparžu dzimtas augi mitrina gaisu un noņem statisko elektrību no daudzām elektroierīcēm.