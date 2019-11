Foto: Laura Blumberga, Sintija Dozberga

Novembra sākumā ģimenes restorānā Hercogs vienkopus pulcējās 12 izcilākie pašmāju pavāri, bārmeņi un viņu komandas. Krāšņs un ļoti garšīgs izvērtās fināla vakars Akmeņlauža kokteiļu un ēdienu dižlutinājumam 2019.

Pasākumā lietpratēji dalījās arī ar burvīgām kokteiļu receptēm. Pagatavo arī tu!

Bloodbreaker jeb Asinslauzis

Foto: Laura Blumberga, Sintija Dozberga



Autors Jānis Vilkājs, Lighthouse bārmenis

• 150 ml kūpinātas tomātu sulas

• 25 ml Ķiploku Akmeņlauža

• 25 ml Mārrutku Akmeņlauža

• sāls un pipari – pa 20 malumiem no dzirnaviņām

• selerijas kāts

• 20 ml svaigi spiestas citrona sulas

dekoram: apdedzināti ķirštomāti, citrona šķēle, selerija lapas vai citi zaļumi

Kokteiļa glāzē sastampā seleriju, ieber 5 leduskubiņus, iemaļ sāli un piparus, ielej alkoholu, tomātu un citrona sulu. Kārtīgi visu sakrata, lai kokteilis atdziest un nedaudz atšķaidās – kad sulas krāsa no sarkanas kļuvusi viegli putaina, oranžīga. Caur sietiņu pārlej atdzesētā 250 ml glāzē, kurā ir 2 leduskubiņi. Pārkaisa ar sāli un pipariem, dekorē ar zaļumiem.

Pikantā Margarita

Autors Nils Gerasimovs, Latvian Heroes bārmenis

• 45 ml Pikantā dravnieka Akmeņlauža

• 40 ml svaigas (citrona, laima, apelsīnu MIX) sulas

• 15 ml Triple Sec

• 10 ml cukura sīrupa

• 2 sagriezti, sastampāti halapenjo pipari

Visas sastāvdaļas enerģiski sakrata šeikerī ar ledu. Pasniedz dekoratīvā viskija glāzē, kuras malas apmērc ar garšvielu maisījumu. Glāzē ieliek ledu un kokteili izkāš caur sietu. Dekorē ar citrona miziņu.

Kramplauzis

Foto: Laura Blumberga, Sintija Dozberga

Autors Roberts Asnis, Bangerta bārmenis

• 50 ml Smiltsērkšķu Akmeņlauža

• 25 ml smiltsērkšķu sulas

• 20 ml svaigas citrona sulas

• 20 ml pašgatavota priežu čiekuru sīrupa

• 10 ml olas baltuma

• 10 ml Amaretto liķiera

Visas sastāvdaļas kārtīgi sakrata šeikerī ar ledu. Pasniedz dekoratīvā viskija glāzē ar ledu. Dekorē ar kaltēta citrona vai apelsīna šķēlīti un rozmarīna zariņu.

Ķiršakmens

Foto: Laura Blumberga, Sintija Dozberga

Autors Artūrs Perikanta, Queens bārmenis

• 40 ml Dzērveņu Akmeņlauža

• 80 ml dzērveņu sulas

• 15 ml svaigas laima sulas

• 15 ml Rīgas ķiršu balzama

• 15 ml kazeņu biezeņa

Šeikerī ar ledu kārtīgi sakrata visas sastāvdaļas. Pasniedz Colins glāzē ar ledu. Dekorē ar kaltētu apelsīna šķēlīti, svaigu zemeni un pārbērtām kaltētu zemeņu drupačiņām.

Multshine

Foto: Laura Blumberga, Sintija Dozberga

Autors Roberts Bikovs, Hercoga bārmenis

• 40 ml Baltā Akmeņlauža

• 10 ml De Kuyper Sour Rhubarb

• 5 pilieni Creoles Bitter

• 5 pilieni Molasses Bitter

• 10 ml vijolīšu sīrupa

• 35 ml dzērveņu sulas

• 15 ml smiltsērkšķu sulas

• 1 olas baltums

Visas sastāvdaļas kārtīgi sakrata šeikerī ar ledu. Kokteili dekorē ar sublimētām avenēm.

Saruna ar jēru

Foto: Laura Blumberga, Sintija Dozberga

Autors Ernests Vaivods, 36. līnijas bārmenis

• 40 ml Mārrutku Akmeņlauža

• 60 ml svaigi spiestas biešu sulas

• 60 ml svaigi spiestas ķirbju sulas

• 30 ml svaigi spiestas seleriju sulas

• 10 ml svaigi spiestas citrona sulas

• 10 g dūmotu tomātu salsas ar ķiplokiem un čili

• 2 ml Vusteršīras mērces

• sāls, pipari

Visas sastāvdaļas šeikerī kārtīgi sakrata. Pasniedz lielajā kokteiļglāzē uz kājiņas bez ledus, bet kārtīgi atdzesētu. Dekorē ar seleriju, redīsu ziediem, ķirstomātiņu un mājas gaumē marinētu gurķi.

Dabas ziedputenis

Foto: Laura Blumberga, Sintija Dozberga

Autors Sergejs Jakuščonoks, folkklubs Ala Pagrabs krodzinieks

• 50 ml Upeņu Akmeņlauža

• 50 ml saldā krējuma

• 50 ml rabarberu morsa

• 25 ml olas dzeltenuma sīrupa

• 1 g matcha tējas pulvera

Šeikerī ar ledu kārtīgi sakrata visas sastāvdaļas. Pasniedz dekoratīvā vīna glāzē ar ledu. Glāzes maliņas dekorē ar kaltētu aveņu drupatiņām.

Mārrutkini Dry

Foto: Laura Blumberga, Sintija Dozberga

Autore Elza Bleikša, Dēkaiņa bārmene

• 40 ml vermuta Martini Dry

• 20 ml Mārrutku Akmeņlauža

• sula no laima daiviņas

• 1–2 pilieni Tabasco mērces

Šeikerī ar ledu sajauc visas sastāvdaļas. Caur sietiņu izkāš atdzesētā Martini vermuta glāzē uz kājiņas. Dekorē ar olīvām un laimu.

Pasākuma Akmeņlauža kokteiļu un ēdienu dižlutinājumam 2019 īpašajā vakarā savas prasmes demonstrēja:

šefpavārs Vladislavs Iļjins un bārmenis Jānis Vilkājs no grilbāra House of Light (Jūrmala), šefpavārs Aldis Odziņš un bārmene Aija Prontekere no restorāna Key to Riga (Rīga);

Šefpavārs Sergejs Gjačs un bārmenis Roberts Bikovs no ģimenes restorāna Hercogs (Rīga), vecākais pavārs Normunds Silkalns no bāra-restorāna Dēkainis (Rīga), šefpavārs Lauris Aleksejevs un bārmenis Ernests Vaivods no grilbāra-restorāna 36. līnija (Jūrmala);

Šefpavārs Ingmārs Ladigs un bārmenis Artūrs Krasovkis no Cup & Cino Coffee House (Rīga), restorāna saimniece Sarmīte Grebeža un bārmenis Nils Gerasimovs no bāra-restorāna Latvian Heroes (Rīga);

Kebabnīcas saimniece Agnese Dubrovska un bārmenis Kaspars Tillers no kebabnīcas Kaste (Salacgrīva), šefpavārs Mareks Voiteckis un bārmenis Artūrs Perikanta no restorāna Queens (Rīga);

Šefpavārs Inesis Horitončuks un bārmenis Kristaps Šmits no atpūtas kompleksa restorāna Miķelis (Uzvara pie Bauskas), šefpavārs Aigars Sīlis un bārmenis Roberts Asnis no restorāna Bangerts (Kuldīga) un pavārs Uldis Tisanovs un krodzinieks Sergejs Jakuščonoks no folkkluba Ala Pagrabs.