Dabā netrūkst arī oranžās krāsas! Šajā svečturī košam akcentam izmantoti jūras nogludināti ķieģeļu gabaliņi. Foto: Anda Krauze

Dabu var apbrīnot par krāsu un formu bagātību, ko tā spējusi radīt. Mums tikai vajag prast šīs dabas dāvātās veltes ieraudzīt un pacelt, lai savukārt no tām kaut ko radītu. Piemēram, kompozīciju, kas adventa laikā rotās mājas.

Jūra uzrunā un dod spēku

Vanda Brūvele ir personāla vadības speciāliste un karjeras konsultante, kuras radošais gars izpaužas, darinot dažādas lietas no dabas materiāliem.

“Dzīvoju netālu no jūras, tāpēc man netrūkst iespēju savākt gan to, ko izskalojusi jūra, gan to, ko var atrast mežā. No pastaigām parasti atgriežos ar pilniem iepirkuma maisiņiem, kabatām un pat rokām,” stāsta Vanda.

Floristes prasmes viņa izmanto, arī darinot rotājumus ikdienā un svētkos Rīgas Lutera baznīcas altārim (viņa ir šīs draudzes locekle) un Rīgas Lutera draudzes centram.

“Advents nav tikai dāvanu gaidīšanas laiks, bet galvenokārt pārdomu, sevis izzināšanas un saprašanas laiks. Domāju, ka tāpēc daudzus uzrunā jūras tēma. Staigājot gar šo milzīgo ūdens klājienu, cilvēks nonāk saskarsmē ar pārlaicīgām vērtībām. Jūra – tas ir plašums, spēks un harmonija. Darinot svečturi vai adventes vainagu no jūras izskalotiem vai liedagā atrastiem dabas materiāliem, sajūtam šo dabas spēku. Tās nav nekādas apzeltītas plastmasas bumbiņas!”

Kad jautāju par krāsu izvēli, veidojot kompozīciju, Vanda Brūvele paskaidro, ka zaļā krāsa simbolizē cerību, augšanu un atjaunošanos, baltā – Jēzus uzvaru, prieku un skaidrību. Adventa laika Baznīcas liturģiskās krāsas esot zilā un violetā, kas simbolizē pārdomas un grēku nožēlu.

Savukārt sarkanā esot mīlestības, Kristus asiņu un Svētā Gara krāsa. “Sarkanā, zaļā un zelta krāsa vairāk ir Ziemassvētku krāsas, adventā rotājumiem izmanto pieklusinātākus toņus,” zina teikt svečturu darinātāja.

Pie jūras atrastajos dabas materiālos dominē ne tikai baltie un bēšie toņi – pavīd arī kas spilgtāks, piemēram, ūdens nogludināts oranža ķieģeļa gabaliņš.

Kompozīcijas veidošana

Skatienu pirmās piesaistīs sveces, norāda Vanda Brūvele. “Svečturi darinām no diezgan viegli uzliesmojošiem dabas materiāliem, tāpēc noteikti jāievēro ugunsdrošības noteikumi.

Viens no tiem – attālumam starp svecēm jābūt tikpat lielam kā sveces diametram,” vērtīgu padomu dod svečtura darinātāja.

“Ja tās būs novietotas pārāk tuvu cita citai, karstumā deformēsies, kusīs, bet liesma iemetīsies ap svecēm sakārtotajos kociņos, čiekuros un jūraszālēs.”

Sveces var spraust uz metāla svečturu adatas, bet, ja to nav, var izmantot neliela izmēra stikla svečturīšus, ko pielīmē pie kompozīcijas koka pamatnes.

Tad sāk veidot kompozīciju. Vispirms pielīmē prāvākos dabas materiālus (piemēram, koka sprungulīšus, pludiņu fragmentus), starp tiem liek pārējos svečtura elementus.

Lai saprastu, vai konkrētais zariņš vai čiekurs iederas nolūkotajā vietā, to uzreiz nepielīmē, bet novērtē, vai būs labi vai ne, un tikai tad rīkojas.

“Tos izvieto tā, kā pašai labāk patīk. Ja, piemēram, ar kādu gliemežvāku, no jūras izskalotu kociņu vai pat zaļas auklas galu saistās īpašas vasaras atmiņas, to kā atgādinājumu par jaukajiem piedzīvotajiem brīžiem ievietojam svečtura kompozīcijā.”

Lai cik liela būtu pieredze floristikā, dažkārt gadās savainot pirkstus, vai nu ar nazi griežot zarus vai arī neuzmanīgi rīkojoties ar līmes pistoli. Tāpēc ieteicams tuvumā turēt plāksterus, ar ko nosegt ievainoto vietu.





















Svečturis no dabas materiāliem

Darinam svečturi

1. Dēli, kas tiks izmantots kā kompozīcijas pamatne, vispirms noslīpē ar vidēji smalku (Nr. 80) smilšpapīru. To dara, lai neierautu rokā kādu skabargu, veidojot svečturi, un nebojātu mēbeli, uz kuras kompozīcija atradīsies.

2. Lai svečturi ar svecēm būtu simetriski izvietoti, ar zīmuli atzīmē vietas, kur tie tiks stiprināti. Noteikti jāievēro, ka sveces nedrīkst atrasties cieši blakus cita citai, jo tas ir pret ugunsdrošības noteikumiem. Šajā gadījumā attālums starp svecēm ir 10 centimetru.

3. Ar īlenu izurbj caurumiņu svečtura ievietošanai. Parasti to nav grūti izdarīt, jo jūras izskalotais dēlis ir diezgan porains.

4. Lai svečturis turētos stabili (ļoti svarīgs ugunsdrošības noteikums!), izurbtajos caurumos vispirms iespiež līmi un tikai tad ievieto metāla svečturus.

5. Sāk veidot kompozīciju. Pirmos pielīmē garākos kociņus, liekot zem svečturiem, lai tie būtu vēl stabilāki.

6. Kārto pārējos kompozīcijas elementus.

Svečturis gatavs!