Foto: Anda Krauze

Sastāvdaļas

• 0,5 l piena

• 0,5 kg sviesta vai margarīna

• 1 kg kviešu miltu

• 4 ēdamkarotes sausā rauga

• 2 tējkarotes sāls

• 1 tējkarote cukura

• cauraudzītis

• malti melnie pipari

• ķimenes

• sīpoli

• sāls

Pagatavošana.

Gatavo auksto rauga mīklu. Pienu uzsilda, pievieno sviestu, miltus, raugu, sāli un cukuru un mīca, līdz mīkla vairs nelīp pie rokām. Saveltnē un sadala desmit vienādās daļās. No tām saveļ bumbas, uzbārsta nedaudz miltu un liek ledusskapī. Tikmēr uz pannas apcep nelielos gabaliņos sagrieztu cauraudzīti un sīpolus, kam pievienoti melnie maltie pipari, ķimenes un sāls. Aptuveni pēc pusstundas uzbriedušo mīklu ņem ārā no ledusskapja un veido pīrādziņus. Uz mīklas trijstūrīšiem liek pildījumu un mīklas maliņas aizspiež. Pīrādziņus noziež ar olu gan pirms cepšanas, gan izņemot no cepeškrāsns.

!!! Šo mīklu var izmantot, arī lai ceptu kanēļa, magoņu vai ķimeņu maizītes.