Vai drīkst novembrī griezt dārza skujkokiem zarus, ko aiznest uz kapiņiem, piemēram, kapu kopiņu noklāšanai? Vai apgriešana nesabojās koka izskatu?

Apcērp dzīvīgākos

“Ja skujkokam nogriež pa zaram arī vēlu rudenī vai ziemā, tam nekas ļauns nenotiks,” skaidro stādaudzētavas Meža Rasas saimniece Aija Ozoliņa. Ir pat novērota sakarība, ka dārzos, kur saimnieki ik rudeni griež zarus kapu kopiņu rotāšanai, augi ir kuplāki un ar kompaktāku vainagu nekā tajos dārzos, kur augus negriež nemaz un taupa katru zariņu.

Vispacietīgāk griešanu rudenī pieņems tūjas un kadiķi. Ja kāds zars izaudzis nevietā, to var nogriezt pavisam. Var arī sagriezt īsus zariņus no dzinumu galiem. Jo augs lielāks, jo drošāk to apšķin. Taču jāņem vērā, kā koks turpmāk izskatīsies vizuāli.

Griežot skujkokus, to cenšas darīt tā, lai vizuāli griezuma vieta auga zarojumā tikpat kā nav pamanāma.

Griež saudzīgi

Taču vēlu rudenī nedrīkst kokus apcirpt vērienīgi, saīsinot dzinumus. Piemēram, dzīvžoga veidošana nav pieļaujama vēlāk par septembri. Tas attiecas gan uz skuju, gan lapu kokiem. Katra griezuma vieta ir vaļēja brūce un kokiem izraisa stresu, tie cieš no iekļuvušā mitruma, sala – jārēķinās, ka novembrī kuru katru brīdi var iestāties pamatīgs sals.

Tas sevišķi jāņem vērā Latgalē, Vidzemē, kur aukstums mēdz būt stiprāks. Saudzīgi apgriež egļu zarus, neatstājot stumbenīšus. Nekas ļauns nenotiks, ja dzinuma galu nogriezīs līdz dakšiņai – atzarojuma vietai. Nav jēgas griezt visu zaru līdz stumbram, jo zaļais kuplums ir tikai zara ārējā daļā, pie stumbra tas ir kails.

Priedes zariem dzinumu galus noteikti nedrīkst apgriezt, jo tie no kailā stumbra jaunus dzinumus vairs nedzīs, bet atmirs. Ja kompozīcijā noteikti vajag priedes skujas, tad kādu zaru nozāģē līdz stumbram vai resnākajam zaram. Tieši tāpēc priedēm vainagus veido tikai maijā un vasaras sākumā, saīsinot jaunos dzinumus.

PADOMS

Lai vienmēr būtu sagriežami skaisti skujkoku zari, dārza attālākajā daļā var iestādīt dažus augus ar izteiksmīgu skujojumu speciāli šim nolūkam.