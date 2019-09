Foto: PantherMedia/Scanpix/LETA

Nesen dzirdēju izglītības un zinātnes ministri runājam, ka skolēni tagad iegūs modernas zināšanas, bet nesaprotu, kā to varēs dabūt gatavu, ja skolās (īpaši lauku reģionos) strādā vairs tikai pirmspensijas vecuma kundzes, kas no visa ir nogurušas un ne par ko jaunu vispār negrib ne dzirdēt. LINDA MADONAS NOVADĀ

Būtiska ir skolotāja vēlme un interese apgūt jauno kopā ar skolēniem, un vecumam te nav nozīmes. Satura un pieejas pilnveide ir loģisks solis izglītības sistēmas attīstībā. Viena no svarīgākajām pārmaiņām ir akcentu pārbīde no gatavu zināšanu nodošanas uz mācīšanās vadīšanu, kur sava daļa aktivitātes jāuzņemas arī skolēnam. Turklāt daudzi skolotāji savā praksē ar labiem rezultātiem jau izmanto mūsdienīgas metodes līdzšinējās likumdošanas ietvaros, bet jaunā likumdošana nostiprinās iespējas šo praksi turpināt. Katrā reģionā un novadā ir skolotāji, kuri iepazinušies ar jauno izglītības saturu, izmēģinājuši to un spēs realizēt dzīvē, turklāt arī dalīties vērtīgā pieredzē. Skola2030 sagatavo mācību programmas un līdzekļus, kā arī citus atbalsta pasākumus, kas palīdzēs strādāt ar jauno saturu un pieeju.

UZZIŅA

Plašāka informācija par pilnveidoto mācību saturu un pieeju: www.skola2030.lv

