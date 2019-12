Foto: Dainis Bušmanis

Mājas remontam ir dažādas iespējas

Daudzdzīvokļu māju renovācija Latvijā uzņem apgriezienus. Divi no trim Latvijas iedzīvotājiem mitinās dzīvojamās ēkās, kas būvētas laikā no 1946. līdz 1990. gadam, un agrāk vai vēlāk vairums no tām būs jārenovē. Šajā jomā aktuālie jautājumi ir nozīmīgi arī vecāku savrupmāju īpašniekiem.

Tomēr tikai ar apņemšanos kaut ko mainīt nepietiek. Viens no būtiskākajiem lēmumiem ir pareiza siltinājuma un fasādes apšuvuma izvēle. Daudzdzīvokļu ēku renovācijas sniegtos ieguvumus pierāda fakti: nerenovētas ēkas saglabā par 40 līdz 60 procentiem mazāk siltuma nekā renovētas ēkas.

Šie rezultāti visspilgtāk ir novērojami komunālo maksājumu rēķinos mēneša beigās – aukstajā sezonā nerenovētās ēkās četri no pieciem par enerģiju iztērētajiem eiro ir par siltumu.

“Komplekss ārējo sienu siltināšanas risinājums kopā ar papildu pasākumiem var par līdz pat 70 procentiem samazināt izmaksas par siltumenerģiju. Tas arī nav pārsteidzoši, jo caur sienām vien var zust līdz 40 procentiem siltuma.Tas, kā arī vēlme pēc lielāka komforta, ir iemesls, kādēļ daudzdzīvokļu ēkas tiek renovētas aizvien vairāk. Vienlaikus, tā kā īpašuma vērtība pēc renovācijas pieaug, tas ir ieguldījums ar stabilu atdevi,” norāda “Rockwool” pārstāvis Māris Želvis.

Inovācijas nodrošina izturību ilgtermiņā

M.Želvis norāda, ka ārējo sienu siltināšanai visbiežāk izvēlas dažādus fasādes apmetuma vai ventilācijas risinājumus, kur siltumizolāciju nodrošina akmens vate, putupolistirols vai poliuretāns. Ņemot vērā, ka Latvijā pašlaik ir vairāk nekā 38 600 pirms 1993. gada celtas ēkas, kam jau ir nepieciešama renovācija, agrāk vai vēlāk daudziem iedzīvotājiem būs jāizvēlas kāds no pieejamajiem risinājumiem un materiāliem.

Vērtējot jaunākās inovācijas, M.Želvis akmens vati izceļ kā materiālu, kas nepārtraukti piedāvā inovatīvus risinājumus, kā arī ventilētās fasādes, kas šobrīd kļuvušas īpaši populāras. Galvenais iemesls tam ir ērtums – šādu fasādi iespējams uzstādīt pat ziemā, kamēr apmestās fasādes ir iespējams veidot tikai tad, kad gaisa temperatūra pārsniedz piecus grādus pēc Celsija. Vienlaikus ventilētās fasādes arī ir lētāk un vienkāršāk uzturēt.

“Gaisa kabata šādās fasādēs ļauj mitrumam izkļūt ārā, līdz ar to sienas ir sausākas. Tādējādi mitrums neiekļūst ēkā, un neveidojas pelējums. Vienlīdz svarīgi ir arī tas, ka šādas fasādes un tajās izmantotie materiāli nodrošina labāku ugunsdrošību, un tas ir ilgtermiņa risinājums. Tirgū ir pat pieejami akmens vates paneļi ar pastiprinātu ārējā slāņa izturību, ko nodrošina unikāla dubulta blīvuma tehnoloģija,” stāsta speciālists.

Cenšoties ietaupīt, var kļūdīties

Lai pilnvērtīgi izmantotu ventilētas fasādes labākās īpašības, ir jāievēro daži būtiski noteikumi. Kļūdas tomēr ir iespējamas, un visbiežāk tās rodas, vēloties ietaupīt naudu jomās, kur tas nav ieteicams, piemēram, ārējo sienu siltināšanai izmantojot iekštelpām paredzētus produktus vai nepiemērotus apšuvuma materiālus.

Nav ieteicams izvēlēties vislētāko produktu – cena ir diezgan labs produkta paredzamā mūža ilguma un kvalitātes rādītājs. Materiāliem arī jābūt atbilstošām siltumizolācijas īpašībām. Dubultā blīvuma akmens vates paneļi ventilētās fasādēs pilda divējādu funkciju – tie nodrošina gan siltumizolācijas slāni, gan vēja aizturēšanas slāni.

“Tirgū ir pieejamas visdažādākās iespējas, tādēļ ir svarīgi izvērtēt katras priekšrocības un trūkumus, lai atrastu sev vispiemērotāko. Jāņem arī vērā, ka šodien izveidotajai fasādei būs jākalpo gadiem ilgi. Tādēļ mums jāpārliecinās, ka mūsu mājas sniedz mums visaugstāko iespējamo komfortu,” noslēgumā norāda “Rockwool” pārstāvis.