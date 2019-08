Publicitātes foto

Nav noslēpums, ka mūsdienās cilvēks atrodas pastāvīgā elektromagnētisko viļņu ietekmē. To pierādījuši zinātniski pētījumi – datori, tālruņi, wi-fi, dažādas viedierīces. Tas nelabvēlīgi ietekmē veselību, par ko pirmais liecinieks ir nemierīgs miegs.

Protams, var lietot nomierinošus līdzekļus, bet pie tiem ātri pierod. Tāpēc pēdējā laikā tiek ieteikts atgriezties pie dabas līdzekļiem – ēteriskām eļļām, zāļu uzlējumiem, tējām utt.. Viens no tiem arī miega spilventiņš, kas pildīts ar dažādiem ārstniecības un garšaugiem.

Spilventiņš var būt domāts ne tikai miega uzlabošanai, tajā pildītie augi labvēlīgi iedarbojas arī uz citām orgānu sistēmām – noņem nogurumu, atslābina, uzlabo sirdsdarbību, atvieglo elpošanu, palīdz pie saaukstēšanās vai pat pie krākšanas.

Tomēr tiem cilvēkiem, kam ir dažādas alerģijas, der uzmanīties – aromātam jābūt patīkamam un tas nedrīkst izsaukt nekādas blaknes: šķaudīšanu, niezi, acu asarošanu, apgrūtinātu elpošanu u.tml. Ja nav īstas drošības, vai augus labi pazīst un kā tos ievākt un kaltēt, tos var iegādāties arī aptiekās. Savukārt tiem, kas augus dosies lasīt pļavās, jāuzmanās un jābūt vērīgiem gan pašiem pret sevi, gan arī šķirojot salasīto – augos var būt dažādi kukaiņi, arī ērces.

Senatnē spilvenus gulēšanai pildīja ar spalvām, dūnām, sienu. Nereti sienam pievienoja arī piparmētru, vijolīti, melisu un citus augus, kas gaisu telpā padarīja īpaši patīkamu.

Tā kā zālītes ātri saspiežas un zaudē savu formu, uz šāda spilvena gulēt nav ērti, tāpēc tos veido neliela izmēra un tur netālu no spilvena, ko izmanto gulēšanai, jo zāļu spilventiņš, saņemot cilvēka siltumu, izdala aromātu spēcīgāk.

Kā izgatavot?

Spilventiņam var būt dažādi izmēri un forma (apaļa, kvadrātveida, garena rullīša formā u.c.). Izdevīgāks ir mazs izmērs, jo vajadzēs mazāk augu. Turklāt, jo aromātiskāki augi, jo mazāks spilventiņš. Tas ir svarīgi, lai aromātu nepārdozētu. Šim nolūkam jebkuram maisījumam var pievienot grīsli, viršus, papardi vai salmus, kas palīdz izvairīties no aromāta pārdozēšanas un piešķir spilvenam labāku formu.

Iekšējai spilvendrānai izmanto tikai dabīgus, labi elpojošus, bet blīvus audumus – kokvilnu, linu, lai augi nedurtos tiem cauri un nekairinātu ādu. Ja vēlas, spilventiņu var pārvilkt ar dekoratīvu spilvendrānu no batista, poplīna, zīda, mežģīnēm.

Kādus augus izvēlēties?

Pelašķis

Noderēs gripas profilaksei, starpsezonu vīrusu laikā imunitātes stiprināšanai, jo pelašķa izdalītie fitoncīdi darbojas antibakteriāli un stimulē imunitāti. Vāc ziedēšanas laikā, nogriež auga augšpusi 15 cm garumā.

Asinszāle

To lietoja jau Senajā Romā. Tai ir antibakteriāla, antiseptiska un imunitāti stimulējoša iedarbība. Uzlabo sirdsdarbību, asinsriti un labi palīdz pret depresīvu noskaņojumu. Palīdzēs pie saaukstēšanās un gripas, nostiprinās imunitāti, atvieglos elpošanu. Ievāc ziedēšanas laikā, nogriež aptuveni 20 cm garumā.

Apiņi

Apiņi ir lielisks salda miega nodrošinātājs. Ja baidāties aizgulēties, pa miegam spilventiņu aizbīdiet tālāk no sevis vai nometiet uz grīdas. Apiņi palīdz arī pret stenokardiju, hipertoniju, stresu. Labi derēs mazu bērnu aizmidzināšanai – tikai neatstājiet to bērna gultiņā (dažiem ir interese nogaršot to, kas maisiņā). Vēlams ievākt rudenī.

Pļavas ģerānija (nejaukt ar pelargoniju)

Labi palīdz pie saaukstēšanās, gripas, ausu sāpēm. Piemīt antibakteriālas un pretvīrusu īpašības, nostiprina organisma pretestību pret dažādām infekcijām. Labi nomierina un palīdz aizmigt. Vāc ziedēšanas laikā no jūnija līdz septembrim.

Āboliņš

Pretvīrusu un antibakteriāla iedarbība. Īpaši palīdz pie migrēnas, augsta asinsspiediena, atvieglo elpošanu klepus vai astmas gadījumā. Izmanto auga ziedus, ko ievāc no jūnija līdz septembrim.

Kumelīte

Nomierinoša, antiseptiska, antibakteriāla iedarbība. Labi palīdz pie bezmiega, neirozēm, depresijas, sirds slimībām, kā arī saaukstēšanās. Atvieglo elpošanu, novērš galvas sāpes. Izmanto ziedus un auga virszemes daļu, ievāc no maija līdz jūlijam.

Vērmeles

Nostiprina imunitāti, atjauno darbaspējas, nomierina nervu sistēmu, atvieglo elpošanu. Palīdz pie bezmiega, neirastēnijas, depresijas, krampjiem un galvassāpēm. Ievāc ziedēšanas laikā, nogriež 20 cm garumā, bet ne resnākus kā 5 mm.

Mātere

Uzlabo sirdsdarbību, normalizē vielmaiņu, nostiprina imunitāti, stimulē nervu sistēmu, palīdz pret bezmiegu. Izmanto ziedus un pumpurus, ievāc no jūnija līdz augustam.

Bērzu lapas

Antibakteriāla iedarbība, nostiprina imunitāti. Palīdz pret saaukstēšanos un galvas sāpēm. Vislabāk ievākt maijā, bērzu ziedēšanas laikā.

Salvija

Nomierina un stiprina imunitāti. Derēs saaukstēšanās, vīrusu saslimšanu laikā. Izmanto visu auga virszemes daļu, ievāc ziedēšanas laikā.

Piparmētra

Uzlabo sirds un smadzeņu darbību, noņem stresu un pārlieku uzbudinājumu, bet normalizē un tonizē pašsajūtu depresijas gadījumā. Ļoti ieteicama cilvēkiem ar augstu asinsspiedienu, izmanto miokarda infarkta profilaksei. Izmanto lapas un ziedus, ievāc no jūnija līdz septembrim dienas pirmajā pusē.

Melisa

Pretvīrusu un antibakteriāla, pretmikrobu un antidepresīva iedarbība. Nostiprina imunitāti, palīdz pret bezmiegu, galvas sāpēm, uzlabo elpošanu. Vāc ziedēšanas laikā.

Lavanda

Spēcīgs antiseptiķis, dabas antibiotiķis un analgētiķis. Uzlabo sirdsdarbību, noņem galvas sāpes, nostiprina imunitāti, uzlabo fizisko izturību, prāta spējas, nomierina nervus, uzlabo miegu. Izmanto ziedošās virsotnītes, nogriež aptuveni 12 cm un ievāc jūlija sākumā.

Timiāns

Spēcīgs antiseptiķis, dabas analgētiķis un antibiotiķis, darbojas arī kā vieglas miegazāles. Nostiprina imunitāti. Palīdzēs pret saaukstēšanos, atvieglos elpošanu, palīdzēs mazināt iekaisumu. Gulēšana līdzās spilventiņam, kas pildīts ar timiānu, būs laba profilakse vīrusu laikā. Bērniem sniegs saldus sapņus un labu miedziņu. Ievāc ziedēšanas laikā un izmanto visu virszemes daļu.

Oregano

Aromāts nomierina nervus un uzlabo miega kvalitāti. Ievāc no jūlija līdz augustam, nogriežot auga augšējo daļu. Ievāc stiebrus, kas nav resnāki par 5 mm.

Spilventiņu pildījumam var izmantot gan tikai vienu atsevišķu augu, gan veidot maisījumus. Tikai tad labi jāpārzina augu mijiedarbība – maisījumus veido no augiem, kas papildina cits citu, nevis ar pretēju iedarbību.

Lūk, dažas maisījumu receptes:

Piparmētra, melisa, apinis – viena daļa, pelašķi – divas daļas, lavanda, kumelīte – puse daļas.

Āboliņš, biškrēsliņš – viena daļa, lavanda – puse daļas.

Vērmele – divas daļas, melisa, piparmētra – viena daļa, kumelīte – puse daļas.

Pelašķis, kumelīte – viena daļa, rozmarīns – trīs daļas.