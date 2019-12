Vienkārši pagatavojamas ir sūnu bumbas, kas der arī kā oriģināla dāvana. Foto: Inita Šteinberga

Gaisa mitrināšanai telpās un dekoru gatavošanai izcils materiāls ir sūnas. Tās telpās ienes burvīgu meža aromātu un noderēs gan Ziemassvētku noskaņas radīšanai, gan arī tad, kad svētki būs beigušies.

Materiāls par brīvu

Sūnas var savākt katrā mežā vai laukmalē, kur tās aug uz akmeņiem vai vecu koku stumbriem ziemeļu pusē. Dekoriem der visvisādas sūnas, kuras dabūjamas. Meža zemsedze gan jāplucina uzmanīgi.

Labāk sūnas iegūt vietās, kur tā jau izbojājuši meža zāģētāji. Plēšot citviet, dabai draudzīgāk būs, ja izraus pa pušķītim lielākā teritorijā, nevis atstās kādam kokam plikas saknes. Sūnas vēlams vākt dienā bez sala un sniega.

Ja nu tomēr sūnas mitras un sniegainas, tās pēc atnešanas mājās izber uz plēves vai ieliek vannā, lai notek liekais mitrums. Jārēķinās, ka no sūnām telpu siltumā var pamosties kukainīši un doties uz logu gaismas meklējumos.

Darināt nav grūti

Sūnas ir plastisks materiāls, un no tām var tapt dažādi dekori. Vienkārši pagatavojamas ir sūnu bumbas, kas der arī kā oriģināla dāvana – kašpo augam.

Sūnas bumbai liek kārtām, pamazām veidojot kamolu. Katru slānīti pietin ar diegu vai floristikas stieplīti. Kad vēlamā lieluma bumba gatava, tai no stieples satin cilpiņu.

Iekāršanai ieteicams izmantot linu auklu vai sintētiska materiāla lenti (atlasa un auduma nederēs, jo uz tām paliek mitruma pēdas). Sūnām mitrumu var uzsmidzināt pat vairākas reizes dienā.

Kad bumbulis šķiet pārāk sauss, tajā no augšpuses ielej mazliet ūdens. Šādus dekorus var arī salikt uz lēzena šķīvja, kurā ik pa laikam ielej ūdeni.

Bumbas var veidot tikai no sūnām, bet var arī papildināt ar sīpolpuķēm (hiacintes, amariļļi ar vai bez podiņiem), zariņiem, čiekuriem vai citiem dekoriem.

Kad svētki beidzas, košos dekorus un noziedējušās sīpolpuķes novāc, bet bumbas var atstāt gaisa mitrināšanai līdz pavasarim, kad hiacinšu sīpolus var izpakot no sūnām un pārstādīt dobē.

Šādās bumbās lieliski jūtas arī telpaugi. Piemēram, populārās orhidejas falenopši vai sukulenti. Tiem sūnas noder kā labs podiņa aizvietotājs. Sevišķi orhidejām patīk, ja saknes var brīvi elpot.

Noder gaisa mitrumam

Dekoratīvi izskatās un gaisa mitrināšanai telpās noder ne tikai speciāli darinājumi, bet pat no meža atnests neskarts sūnas gabals no ciņa. To novieto uz paplātes ar maliņām un regulāri uz tās uzlej ūdeni.

Sūnas to uzņems un smaržodamas izelpos. Lai mitrums labāk saglabātos, zem sūnām var palikt zaļās oāzes gabalu. Ja būs vienmērīgs mitrums, sūnas saglabās savu zaļumu ļoti ilgi, turklāt sūneklī mēdz atdzīvoties dažādu augu sēklas un izdīgt kāda mētra vai zāles pušķis.

Arī šajā dekorā var ievietot sīpolpuķes (kad nozied, nomaina) vai mazu eglīti. Svaigu sūnu vanniņu aromātam var ienest arī pirtī. Izlietotās sūnas var izmantot dārza augu piesegšanai.

Sevišķi tās ieteicams izbārstīt sakņu zonā tādiem skābummīļiem kā rododendri un hortenzijas.

