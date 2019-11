Ilustratīvs attēls Foto: Pixabay.com

Droši vien daudziem mājās ir kāda čupiņa ar vecām avīzēm. Pirms nodod tās makulatūrā vai izmantot iekuram, izlasiet, kur vēl sadzīvē var noderēt izlasītie laiksraksti.

Smaka plastmasas traukā

Plastmasas trauki ir lielisks izgudrojums. Tos ir ērti ņemt līdzi uz darbu, ceļojot un piknikā. Bet bieži mēs aizmirstam tos izmazgāt. Ar laiku trauciņi sāk nelāgi smakot.

Izmazgā trauku, nosusini un piepildi ar avīzēm. Cieši aizver vāku un atstāj uz nakti. No rīta nepatīkamā smaka būs pilnībā izzudusi.

Apavu žāvēšana

Pat tad, ja tev ir lietussargs, lietus laikā kurpes kļūs mitras. Ādas apavus uz radiatora nedrīkst žāvēt, bet gaidīt līdz tie paši izžūst nav laika.

Avīze ātri absorbēs mitrumu un smaku. Vienkārši piepildi savus zābakus vai krosenes ar saburzītām avīzes loksnēm un tie uzsūks ūdeni.

Aizsargs pret taukiem un traipiem

Ja tev ir jācep vai vienkārši daudz jāgatavo, un virtuves tīrīšanai nav laika, ņem talkā avīzes. Paņem nepieciešamo papīra daudzumu un pārklāj visas virsmas.

Šādi tu pasargāsi virtuvi no taukiem un traipiem, bet netīro lokšņu savākšana prasīs sekundes. Starp citu, ar traukiem tu vari veikt līdzīgas manipulācijas: pārklāj tos ar pārtikas plēvi.

Pildviela somām un apaviem

Jaunas somas un apavi labi saglabā savu formu, bet, kad mēs tos ieliekam kastē vai uz laiku pārtraucam to lietošanu, to izskats var nedaudz sabojāties. Lai no tā izvairītos, piepildi somas un apavus ar avīzēm, lai izvairītos no plaisām un deformācijas.

Grāmatu apvākojums

Tagad atkal ir modē grāmatu vāki, kas izgatavoti no laikrakstiem. Papīra izdevumu cienītāji var viegli nodrošināt tiem stilīgu un oriģinālu aizsardzību.

Pat bērnu mācību grāmatas labi izskatīsies šādā vākā, un pats galvenais – vari maini to kaut vai katru dienu.

Palīgs autovadītājam

Ja tev ir automašīna, bagāžniekā vienmēr glabā kaudzīti vecu avīžu. Tās palīdzēs, gadījumā, ja automobilis iestigs. Avīzes virsma neļauj ritenim buksēt, un tā ir pietiekami blīva, lai nesaplīstu. Galvenais ir visu darīt uzmanīgi.

Piešķirot lietām otro dzīvību, tu ietaupi un dzīvo zaļāk. Avīzes var ne tikai sniegt noderīgu informāciju, bet arī atvieglot dzīvi.

Avots: Womanway