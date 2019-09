Foto: takprosto

Šai gardajai mazkaloriju ruletei var izvēlēties dažādus pildījumus. Uzkodām derēs sāļais pildījums, bet desertam – saldais. Ja mīklai pievienosiet nedaudz rozīņu, cukura un kanēļa, rulete lieliski garšos arī bez pildījuma.

Mīklas sastāvdaļas

750 grami burkānu

5 olas

1,5 ēdamkarotes augu eļļas

1 tējkarote kurkumas

1 ēdamkarote cukura (tikai saldajai ruletei!)

1 tējkarote citrona sulas

Sāls un garšvielas pēc garšas

Sāļajai ruletei būs nepieciešams

200 g mīksta biezpiena vai siera

Dilles vai jebkuri citi zaļumi pēc izvēles

3 ķiploka daiviņas

Sāls pēc garšas

Saldajai ruletei būs nepieciešams

200 g mīksta biezpiena

2 ēdamkarotes rozīņu

2 ēdamkarotes cukura

Šķipsniņa vaniļas cukura

Foto: takprosto

Pagatavošana.

1. Burkānus notīra un sarīvē lielās skaidiņās, tad tos augu eļļā aptuveni 5 minūtes apcep, līdz tie top mīksti.

2. Kamēr burkāni dziest, olām atdala baltumus no dzeltenumiem. Olas dzeltenumus saputo ar sāli, garšvielām un kurkumu, tad uzmanīgi pievieno atdzisušos burkānus.

3. Atsevišķā traukā saputo olu baltumus ar sāls šķipsniņu un pievieno citrona sulu.

4. Mīklai pievieno saputotos olu baltumus, dara to uzmanīgi, lai saglabātu mīklas gaisīgumu.

5. Pannā ieklāj cepamo papīru un iesmērē to ar taukvielu.

6. Mīklu izlej traukā (tai jābūt plānā kārtiņā, ne vairāk kā 0,5 mm) un tūlīt liek iepriekš uzkarsētā (180 grādi) cepeškrāsnī. Cep aptuveni 15–20 minūtes.

7. Kamēr rulete cepas, laiks gatavot pildījumu.

8. Sāļajai ruletei biezpienu vai sieru samaisa ar dillēm un sasmalcinātiem ķiplokiem, pievieno sāli. Gatavojot saldo ruleti, rozīnes aplej ar karstu ūdeni un atstāj 20 minūtes, tad ūdeni nolej un lieko šķidrumu nosusina ar papīra salveti. Biezpienu samaisa ar cukuru, vanilīnu un rozīnēm.

9. Ruletes pamatni izņem no cepeškrāsns, uzliek uz pārtikas plēves un apgriež tā, lai cepampapīrs būtu virspusē. To uzmanīgi noņem. Ja papīrs viegli nepadodas noņemšanai, tad to uz īsu brīdi pārklāj ar mitru dvieli.

10. Uz pamatnes liek pildījumu, to vienmērīgi izlīdzina, tad ar plēves palīdzību satin ruletē un liek ledusskapī uz 20 minūtēm.

11. Gatavo ruleti sagriež gabaliņos. Labu apetīti!