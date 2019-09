Ja jūs vēl neesat dzirdējuši nosaukumu Juju hat un jūs nezināt tā pielietojumu, tad darām jums zināmu, ka tas ir oriģināls, krāšņs, neierasts un interesants aksesuārs, ko dizaineri sākuši izmantot sienu dekorēšanai.

Tradicionāli Juju hat ir afrikāņu galvas sega, kas darināta no putnu spalvām. Šādas cepures valkā kamerūniešu dejotāji no Bamilekes cilts dažādu svarīgu ceremoniju laikā. Kamerūnas iedzīvotāji uzskata, ka šīs galvassegas simbolizē uzplaukumu un skaistumu, bet vienlaikus atgādina par dzīves trauslumu.

Daudzu gadsimtu laikā šādas galvassegas izgatavojuši kamerūniešu amatnieki, un tas ir roku darbs. Cepurēs izmanto vistu vai pērļu vistiņu spalvas. Tās sastiprina kopā, bet pēc tam piešuj auduma pamatnei.





Juju hat dekors

Pēdējā laikā eksotiskais dekors kļūst aizvien populārāks. Dizaineri izmanto to gan dzīvojamo, gan guļamistabu sienu dekorēšanai, lietojot gan vienu lielu Juju hat, gan kompozīciju no vairākiem dažāda izmēra dekoriem.

Afrikāņu dekors ir pietiekami kolorīts, lai to varētu izmantot dažāda stila interjeros. Juju hat no dabiskajām spalvām izskatās viskrāšņāk, bet, ja nepieciešams, var izmantot arī krāsotas spalvas. Turklāt izmēri un krāsas pieejamas visdažādākajās variācijās. Eiropas amatnieki Juju hat papildina arī ar pērlītēm un citiem dažādiem, sīkiem dekoriem.

Kad dekoru nelieto, to iespējams akurāti salocīt ar spalvām uz iekšu un uzglabāt neierobežotu laiku.

Šeit videopamācība, kā Juju hat var izgatavot saviem spēkiem!