Foto novate.ru

Vairāki automašīnas elementi līdz ar aukstuma iestāšanos var pabojāt šoferīšu nervus. Kuri tie ir, un kā rīkoties, lai tie nesagādā liekas raizes.

1. Rokas bremze

Foto: zr.ru

Ar auto mazgāšanu ziemas periodā jābūt piesardzīgiem. Var gadīties, ka pēc mazgāšanas, nostāvējusi nakti zem klajas debess vai neapsildītā garāžā, automašīna nākamajā rītā sagādā saimniekam „pārsteigumu” – sagaida ar iesalušu rokas bremzi vai bremžu diskiem.

Lai izvairītos no šādiem nepatīkamiem pārsteigumiem, pēc auto mazgāšanas salā nelieto rokas bremzi. Ja tomēr nelāgā situācija jau radusies, bremžu mehānismu palīdzēs atkausēt benzīns, spirts vai speciāls atkausēšanas šķidrums.

2. Durvju blīvgumijas

Foto: infocar.ua



Atslēdz auto, mēģini atvērt durvis… taču tās paliek kur bijušas. Visticamāk, iesalušas durvju blīvgumijas. Arī šī liksta parasti mēdz notikt pēc auto mazgāšanas ziemā vai arī stipra sala laikā.

Ar varu plēšot durvis vaļa, var sabojāt durvju gumijas, turklāt citreiz pat izmantojot visus savus spēkus, durvis gluži vienkārši neizdodas atvērt.

Lai no tā izvairītos, nepieciešams pēc katras mazgāšanas rūpīgi noslaucīt gumijas un vairākas reizes ziemā tās apstrādāt ar īpašu silikona smērvielu.

3. Durvju rokturi

Foto: freecontinent.ru



Automašīnu durvju rokturiem ir diezgan smalka struktūra. Tāpēc, ja tie stipri sasalst, tos var pat nolauzt. Risinājums būs antifrīzs vai alkohols. Tiesa, dažiem mašīnu modeļiem rokturi veidoti tā, ka sals un mitrums neskar to mehānismu.

4. Durvju slēdzenes

Foto: a.d-cd.net



Aizsalušas auto durvju slēdzenes vecākām automašīnām var radīt liekus kreņķus. Lai slēdzenes labi darbotos arī aukstā laikā, tās laikus jāieeļļo. Ja slēdzene jau paspējusi aizsalt, to var atkausēt ar speciālu atslēgu piekariņu ar sildošu elementu.

5. Logu tīrītāji

Foto novate.ru



Iesaluši auto logu tīrītāji ziemā ir pastāvīga problēma. Atraujot tos no stikla, nozīmē ievērojami saīsināt gumijas slotiņu kalpošanas laiku, jo tādējādi tiek bojāta gumija.

Lai slotiņas nepiesaltu, vēlams tās atstāt pa nakti uzlocītā stāvoklī – lai neskaras klāt vējstiklam. Ja slotiņas jau iesalušas, labāk tās neraut nost, bet mēģināt atkausēt iedarbinot auto dzinēju un pagriežot salona apsildes ventilatorus loga tīrītāju virzienā un gaidīt, līdz tie atkusīs.

Atdaliet no stikla piesalušās logu slotiņas, atraujot tās, tikai tad, ja jums ļoti jāsteidzas – izņēmuma gadījumā.

6. Nolokāmie spoguļi

Foto: a.d-cd.net



Auto nolokāmo spoguļu zobrati nereti izgatavoti no plastmasas un var viegli salūzt, mēģinot manuāli locīt iesalušu spoguli. To der atcerēties – ziemā labāk manuāli nelocīt auto spoguļus. Pretējā gadījumā var nākties mainīt to mehānismu.

7. Elektriskie logi

Foto: avtoblog.ua



Mēģinot atvērt aizsalušos logus, var nobeigt to atvēršanas-aizvēršanas motoriņu. Ziemā logu labāk bez vajadzības vaļā nevērt. Ja tomēr tas ļoti nepieciešams, to darīt tikai tad, kad auto salons pilnībā uzsilis un logi atkusuši. Īsos pārbraucienos logus labāk nevirināt.

Avots: novate.ru