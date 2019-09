Foto: Yuganov Konstantin/SHUTTERSTOCK

“Mēs ar māsu mantojām vecāku māju Latgalē. Katrai no mums tagad pieder 1/2 domājamās daļas no šīs mājas, bet reāli dzīvē ēka nav sadalīta, jo mēs tur nedzīvojam. Māsa negrib vecāku māju pārdot, bet es gribētu vismaz savā daļā ielaist padzīvot kādu īrnieku vai varbūt pat savu daļu pārdot. Vai bez māsas piekrišanas to varu darīt?” AGNESE GULBENES NOVADĀ

Mantotā māja tagad ir jūsu un māsas kopīpašums. Civillikumā noteikts, ka rīkoties ar kopīpašumu drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu. Ja kāds no kopīpašniekiem rīkojas atsevišķi, tad šī rīcība ne tikai nav spēkā, bet arī uzliek viņam pienākumu atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas ar to nodarīti.

Tātad neviens kopīpašnieks nedrīkst bez pārējo piekrišanas ne apgrūtināt kopīpašuma priekšmetu (šajā gadījumā – māju) ar lietu tiesībām (piemēram, ieķīlāt), ne atsavināt (pārdot, dāvināt), ne arī kā citādi veikt kādas izmaiņas (piemēram, pārbūvēt). Katram kopīpašniekam ir tiesības pret šādu nesaskaņotu rīcību protestēt.

Taču kopīpašnieka domājamā daļa kopējā lietā pieder vienīgi viņam. Tas nozīmē, ka viņš drīkst ar to rīkoties, ja vien šī rīcība neattiecas uz pārējo kopīpašnieku daļām. Katram kopīpašniekam ir tiesības viņam piederošo kopējās lietas daļu arī atsavināt vai iznomāt. Tādējādi savu domājamo daļu jūs varat pārdot vai iznomāt, taču šāds lēmums ir jāsaskaņo ar otru kopīpašnieku.

Pārdodot savu domājamo daļu, jums ar pircēju būs jāparaksta pirkuma līgums, bet pēc tam tas jānosūta vai jāiesniedz otram kopīpašniekam – savai māsai. Viņai pēc tam divu mēnešu laikā būs jāpaziņo, vai vēlas iegādāties jūsu daļu par cenu, ko būsiet norādījusi līgumā. Tādā gadījumā viņa varētu iegūt savā īpašumā visu māju. Ja māsa atteiksies iegādāties jūsu daļu ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus būsiet piedāvājusi citam interesentam, vai arī neatbildēs uz šo priekšlikumu, pēc divu mēnešu termiņa beigām to varēs iegūt pircējs.

Cita iespēja – īres tiesības. Tā kā māja nav sadalīta reālās daļās, arī izīrējot savu daļu, jums būs jāsaņem māsas piekrišana, jo īres līgumā būs jāieraksta precīzi, kādu daļu no mājas (piemēram, stāvu vai istabas) lietos īrnieks, kā arī kādas ir koplietošanas telpas (tualete, virtuve, koridors u.tml.) un to lietošanas kārtība. Tātad ar kopīpašumu rīkoties, neinformējot par to otru īpašnieku, nevarēs.