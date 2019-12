Foto: Catalin Petolea/SHUTTERSTOCK

Kā uzturēt labā kārtībā malkas plīti? Lai apkures ierīce darbotos, kā tas paredzēts, jālieto piemērots kurināmais, jāseko līdzi dūmvadu un skursteņa kārtībai, regulāri aicinot sertificētu skursteņslauķi. Malkas plītij, ko lauku mājās arī ikdienā mēdz izmantot gan telpu apsildīšanai, gan ēdiena gatavošanai, tas īpaši svarīgi.

Malka un pelni

Kurināšanai ir piemērota malka, kuras garums ir mazliet īsāks par kurtuves garumu. Turklāt malka jāžāvē vismaz divus gadus. Tāpat regulāri jāizgrābj pelni – ne tikai no kurtuves, bet arī cepeškrāsns virsmas un citām dūmejām zem cepeškrāsns un ūdens sildāmā katliņa, ja tāds ir.

Jāraugās, lai cepeškrāsns neizdegtu un ūdens sildāmajā katliņā vienmēr būtu ūdens. Jāseko līdzi tam, lai plīts durtiņas varētu droši aizvērt, tās būtu stingri nostiprinātas plīts sienā. Ķieģeļi, kas ir tiešā durtiņu tuvumā, tiek sabojāti visātrāk.

Remontu atlikt nevar

Pamanot kādus defektus, remonts jāveic pēc iespējas ātrāk. Protams, to labāk uzticēt pieredzējušam meistaram, taču, ja ir iemaņas mūrēšanā, šo darbu var paveikt arī pats. Jārēķinās, ka remonts nebūs lēts – jauna plīts virsma ar riņķiem maksā, sākot no 45 eiro, atkarībā no izmēriem, riņķu skaita un ražotāja.

Čuguna restītes (250 x 180 mm) maksā, sākot no 8 eiro, metāla cepeškrāsns – no 40 eiro, čuguna – no 83 eiro. Plīts durtiņas nopērkamas, sākot no 15 eiro, aizbīdnis arī no 15 eiro, skārda cuku lūka maksā 3,50 eiro. Blīvēšanai vajadzēs karstumizturīgu stiklšķiedras auklu, tās cena – 3 eiro par 2,5 metriem 8 x 8 mm resnas auklas.

Savukārt mūrēšanai nepieciešamie šamota ķieģeļi maksā, sākot no 0,99 eiro par vienu ķieģeli, krāsns jeb pilnie celtniecības ķieģeļi maksā, sākot no 0,44 eiro par vienu ķieģeli. Mertelis 5 kg iesaiņojumā maksā nedaudz vairāk par 5 eiro, māli mūrēšanai (5 kg iesaiņojums) maksā ap 3,50 eiro.

Veicot remontu, jāatceras, ka kurtuves iekšpusē jālieto šamota ķieģeļi – krāsns ķieģeļi nav paredzēti tiešai liesmas iedarbībai. Starp durtiņu ailu un rāmīti atstāj 5–10 mm spraugu, ko aizpilda ar blīvējumu – karstumizturīgo stiklšķiedras auklu.

Ja dūmi plūst virtuvē

Visbiežāk plīts īpašnieki žēlojas, ka plīts lāga nevelk un dūmi piepilda virtuvi. Iemesli, kāpēc tā notiek, var būt vairāki. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc apkures ierīce nevelk, bet skursteņi un dūmejas ātri aizkvēp, ir to pārāk zemā temperatūra. Skurstenim iekšpusē ir pietiekami jāuzsilst.

Ja temperatūra būs vien 50 grādu, veidosies kondensāts, pie kura kvēpi pielips, bet dūmi negribēs pa to plūst. Tāpat skurstenis var būt pārāk liels konkrētajai apkures ierīcei. Arī tad tas neuzsilst pietiekami un aizkvēp ātrāk. Šādā gadījumā var palīdzēt tievākas oderes ievietošana skurstenī.

Iespējams, vilkmes problēmu var atrisināt, pagarinot skursteņa daļu virs jumta, tam uzmūrējot pāris rindu ķieģeļu. Ja plīts dūmgāzes uz skursteni tiek izvadītas caur siltuma mūrīti, vilkmes problēmas var sagādāt skursteņa garumam neatbilstīgs mūrīša dūmkanālu garums. Īsto problēmu un tās piemērotāko risinājumu varēs noteikt sertificēts skursteņ­slauķis.