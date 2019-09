Foto: Nikolay Dimitrov/SHUTTERSTOCK

“Vēlos ierīkot vienkāršu pirtiņu jau esošā guļbūvē, kuras izmērs ir 5 x 5 metri. Vai varat piedāvāt vienkāršu pirts iekštelpu iekārtojuma plānu?” ARTŪRS LIEPIŅŠ Ērgļu novadā

Iekārtojot pirti, jāņem vērā, ka nepieciešama telpa gan pērtuvei ar lāvu un pirts krāsni, turklāt lai uz lāvas pietiktu vietas vairākiem cilvēkiem sēdēšanai un varētu arī atgulties pēršanas laikā. Tāpat vajadzīga telpa dušai, tualetei un, protams, atpūtai starp pēršanās reizēm.

Viens no iespējamiem iekštelpu plānojumiem redzams zīmējumā. Tieši tāds ir arī manā pirtiņā, un tajā ir pietiekami vietas gan pērties, gan atpūsties ģimenes lokā, atgūt možumu un izjust koka ēkas labvēlīgo ietekmi.

Ēka uzbūvēta no līmētiem frēzbaļķiem, savukārt ar pelēku krāsu uzzīmētās sienas un to daļas ir no keramzītbetona blokiem. To tiešā tuvumā ir apkures ierīces, un arī sienu šķērso dūmvads, tāpēc tai jābūt no nedegošiem materiāliem.

Atpūtas telpu apsilda metāla kamīns. Savukārt pirtskrāsns kurināma no gaiteņa iepretim dušai un tualetei. Tas ir ērti, jo malka pērtuvē nav jāienes. 1 x 1 metru lielā tualete un dušas telpa ir pietiekamas, lai tajās iebūvētu duškabīni un tualetes podu. Tualetē pietiek vietas arī ūdenssūknim un 50 litru tilpuma ūdenssildītājam. Pirts­krāsns ir ar ūdens sildīšanas funkciju un ūdens tvertni, taču sistēma ir vaļēja. Kad ūdens sistēmā uzvārās, tā pērtuvē pastāvīgi nodrošina tvaiku un rada vēlamo mitruma un temperatūras režīmu. Atliek tikai nedaudz uzmest garu uz akmeņiem, izmantojot ūdenī iejauktas ēteriskās eļļas.

Induļa Burkas zīmējums

Sienas un griesti

Guļbaļķu ēkas sienas jau pašas par sevi ir gana dekoratīvas un piemērotas pirtij. Ja ēka ir veca un kāda iemesla dēļ sienas nespēj nodrošināt pietiekamu temperatūras režīmu, tās, protams, nepieciešams apšūt ar koka dēlīšiem, īpaši pērtuvē.

Lētākais materiāls ir priede. Šai koksnei ir skaista tekstūra, tomēr pērtuves apdarei to nedrīkst lietot. Augstas temperatūras ietekmē no priedes dēļiem izdalīsies sveķi. Tieši tāpēc nedrīkst izmantot arī egles dēļus. Pērtuves apdarei piemērotāki ir liepas, bērza, papeles, apses, kļavas vai lapegles dēļi. Lapegle kalpo visilgāk, ir noturīga pret dažādām sēnītēm, pelējumu un trupi. Arī liepai būs ilgs mūžs, turklāt tās koksne ar laiku nekļūs tumša.

Īpaša vieta ir pirts lāva. Tās ierīkošanai ieteicams izmantot liepas vai apses dēļus.

Grīda

Grīdas ieklāšanai vienlīdz populāri ir gan kokmateriāli, gan flīzes, vēlams rievotas un izgatavotas no neslīdīga materiāla. Izvēloties flīzes, pirtī var ierīkot silto grīdu, kas būs sausa un patīkami silta.

No kokmateriāliem grīdai vislabāk derēs lapegles un ozola dēļi. Tie lieliski iztur mitrumu, bet ir slideni. Ozols slikti uzņem siltumu, tāpēc grīda šķiet vēsa.

Ja rocība mazāka, var izmantot citu lapukoku dēļus, taču tie kalpos īsāku laiku, īpaši mitrākajās vietās.

Pērtuve

Pērtuve no visām pirts telpām uzkarst visvairāk, tāpēc tai jāizmanto viskvalitatīvākie materiāli. No liepas, lapegles, bērza, papeles un apses koksnes neizdalās sveķi, tāpat struktūras dēļ šie materiāli ātri izžūst, bet tik stipri neuzkarst.

Nereti apdarei izmanto oša dēļus, kas ir cieti, izturīgi pret puvi un ļoti dekoratīvi, īpaši, ja izzāģēti no koka vidus. Ja pērtuvē vēlas dzeltensarkanas nokrāsas sienas, var izmantot melnalkšņa dēļus. Šai koksnei ir ļoti gluda struktūra un nav smaržas, tā ir neuzņēmīga pret citām smaržām.

Ļoti izturīga ir arī ozola koksne. Augstās miecvielu koncentrācijas dēļ tā nepūst un labi izskatās, taču tvaika ietekmē ozola dēļi samērā viegli liecas. Izvēloties ozolkoka materiālus, šāds trūkums jāņem vērā.

Apdares materiālus pērtuvē nedrīkst krāsot vai lakot, jo karstuma un mitruma ietekmē gaisā izdalīsies kaitīgi savienojumi. Nevajag arī izmantot kokšķiedru plāksnes vai sintētiskos materiālus, jo tie karstumā izdala ļoti daudz kaitīgu vielu.

Zem apdares materiāliem pie sienas un griestiem vēlams piestiprināt alumīnija foliju, kas atstaros atpakaļ telpā krāsns radīto siltumu, un pērtuve uzkarsīs daudz ātrāk. Lai izvēlētos piemērotāko folijas veidu, jāņem vērā vairāki apstākļi. Foliju, kas uzklāta, piemēram, uz papīra, būs vieglāk piestiprināt pie latojuma, tāpēc iegādāties šādu materiālu ir praktiskāk. Folija var būt uzklāta uz kraftpapīra vai minerālvates slāņa. Nopērkama arī alumīnija folija, kas pastiprināta ar stiklšķiedras materiāla sietu. Nedrīkst aizmirst hermetizēt folijas slāņus savā starpā, izmantojot piemērotus materiālus, visbiežāk metalizētu līmlenti. Jānovērtē arī sienu biezums – iespējams, nepieciešama papildu siltināšana ar minerālvati, neaizmirstot par gaisa spraugām un ventilāciju.

Dušas telpa

Šī telpa uzkarst mazāk nekā pērtuve, bet ir daudz mitrāka. Tāpēc jāizvēlas piemēroti apdares materiāli. Vienkāršākais risinājums ir flīzes. Grīda jāierīko ar nelielu slīpumu, tāpat vajadzīgs traps, kur satecēs uz grīdas izlietais ūdens.

Šajā telpā zemākas temperatūras dēļ iespējams izmantot arī skujkoku koksni. Tomēr, lai izvairītos no mitruma ietekmes, tai jābūt pietiekami apstrādātai ar aizsardzības līdzekļiem. Sveķi, kas ir nevēlami pērtuvē, te palīdzēs nosargāt koksni no ūdens.

Atpūtas telpa

Apdares materiālu izvēlē nav tik stingru kritēriju. Piemērotas būs flīzes, dažādi koka apdares dēļi. Patīkamu noskaņu radīs priedes koksne. Jācenšas izvēlēties tādus apdares dēļus, kuros nav sveķu kabatu.

Tā telpu piepildīs ar tikko jaušamu skujkoka aromātu. Tomēr nedrīkst aizmirst par labu ventilāciju. Ja telpā gaiss sastāvēsies, tas kļūs nepatīkams.