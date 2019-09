Publicitātes foto

Mazu priekšnamu ērtāku palīdzēs padarīt rūpīga plānošana un dažas gudrības.

Šauras, nelielas telpas iespējams vizuāli paplašināt, izmantojot rūpīgi izplānotu apgaismojumu un pārdomātus krāsu laukumus, joslas, faktūru saspēli telpas apdarē un iekārtojumā.

Apgaismojums

Neliels priekšnams izskatīsies vēl mazāks, ja tas būs nepietiekami apgaismots. Šādā telpā nepieciešams vispārējais apgaismojums, kas izgaismo griestu plakni, tādējādi padarot to vizuāli augstāku, kā arī atstarojošā gaisma, kas labi apgaismo visu telpu, neatstājot tumšus stūrus vai laukumus. Tā kā priekšnamā lielākoties ir arī spogulis, tam nepieciešams papildus tiešais apgaismojums. Tikai jāņem vērā, ka gaismas ķermeņiem pie tā jāizgaismo nevis spogulis, bet telpa tā priekšā. Līdz ar to gaismas virzienam jābūt no spoguļa sienas uz telpas centru.

Apdare

Ja telpa maza, tas nenozīmē, ka tai noteikti jābūt ieturētai gaišos toņos. Turklāt priekšnamā tas ir visai nepraktiski. Prātīgāk izvēlēties gaišas mēbeles, ko pretstata tumšākām sienām. Var izmantot arī kādu vienu akcenta sienu tumšākā tonī, kas telpai piešķirs dziļumu, pārējās atstājot gaišas. Tikai rūpīgi jāpārdomā, kuru sienu akcentēt, lai priekšnams nekļūtu vizuāli vēl šaurāks. Piemēram, šauram, garam priekšnamam var akcentēt gala sienu, kas vizuāli to pietuvinās, vienlaikus novēršot uzmanību no sānu sienām un padarot telpas konfigurāciju vizuāli pareizāku. Ja izmanto krāsu joslas vai svītras, jārēķinās, ka horizontālas joslas plakni paplatina, bet vertikālas it kā pastiepj garumā. Piemēram, ja paklājs būs ar horizontālām svītrām, tas garo priekšnamu padarīs vizuāli platāku, savukārt vertikālas svītras vēl vairāk akcentēs šaurību.

Pārējo telpu ietekme

Priekšnams parasti savieno vairākas telpas, līdz ar to tajā bez ārdurvīm noteikti būs vēl kādas durvis. Lai telpu nesadrumstalotu, vēlams izvēlēties vienāda dizaina durvis. Ja iespējams, durvīs, kas ved uz citām telpām, var izmantot stiklojumu vai atstāt atvērtu aili bez durvīm, tādējādi piešķirot priekšnamam arī papildu dienasgaismu.

Plānojums

Vispirms telpa rūpīgi jāsaplāno. Mazā priekšnamā nevarēs ievietot pilnīgi visu, līdz ar to apdomīgi jāizsver, kas ir pats nepieciešamākais, bet ko iespējams novietot citur.

Lai to pareizi izdarītu, noderēs kontroljautājumi:

* Cik virsdrēbju komplektiem jāatrod vieta uz pakaramajiem?

* Cik bieži uzņemat viesus un aptuveni cik cilvēku vienā reizē?

* Cik pakaramo un āķīšu jāparedz viesu apģērbam, lai priekšnams saglabātu kārtīgu izskatu?

* Cik pāru apavu ikdienā atrodas pie ieejas? Cik augsti tie ir (kurpēm, puszābakiem un zābakiem nepieciešams dažāds plauktu augstums)?

* Vai priekšnamā novietosiet arī aksesuārus – matu sukas, apavu tīrīšanas piederumus, lakatus, šalles, cepures, somas, lietussargus utt.?

* Vai jums nepieciešama arī sēdvieta apavu pārvilkšanai?





Mazs priekšnams

Mēbeles

Nelielam priekšnamam nederēs masīvas iekārtas ar dziļiem skapjiem un kumodēm. Tāpat labāk izvēlēties tādus pakaramos un skapjus, kas sniedzas līdz pat griestiem un maksimāli izmanto vertikālo plakni. Tomēr tas nenozīmē, ka arī mazā priekšnamā nevar ievietot ietilpīgu skapi. Ja telpā ir niša, tad ideāls risinājums būs iedziļināts, šaurs skapis ar bīdāmām durvīm. Variants ļoti šaurām vietām – apģērbu pakaramos karina nevis paralēli skapja durvīm, bet gan uz stieņa, kas izvietots virzienā no sienas uz durvīm – citu citam priekšā. Ļoti parocīgi, ja izmanto izvelkamu stieni.

Mēbeļu minimums pavisam nelielai telpai – konstrukcija, kas sastāv no stieņa, kas paredzēts pakaramajiem, un trim plauktiem – augšējais: cepurēm un šallēm, divi apakšējie – apaviem. Plus vēl papildu āķi somām un lietussargiem.

Aksesuāri

Priekšnamā tieši aksesuāri ir tie, kas telpai piešķir izteiksmību un stilu. Mazā priekšnamā liela nozīme ir spoguļa novietojumam, jo ar tā palīdzību telpu var vizuāli paplašināt. Jāatceras tikai noteikums, ka spoguli nav vēlams novietot tieši pretī ārdurvīm – ienākot tumšā telpā un ieraugot pretī siluetu, var rasties nepatīkamas, pat biedējošas izjūtas.

Priekšnama noformēšanai labi derēs trauki vai statīvi lietussargu glabāšanai, atraktīvs sienas panelis ģimenes ziņojumiem, varbūt kāda interesanta fotogrāfija vai kanva pie sienas utt. Tikai jāatceras, ka mazā telpā pietiks ar pāris akcentiem. Ja dekoru būs par daudz, priekšnams šķitīs mazāks un nekārtīgāks.