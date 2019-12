Foto: Inita Šteinberga

Ja putnus baro gadiem, tie paši paziņos, kad laiks atvērt ēdnīcu, – tie pēkšņi bariņiem sāk lidināties ap ierasto vietu. Putnu draugiem noderēs daži vienkārši ieteikumi galda klāšanā.

Barotavās ar jumtiņu sēkliņas parasti pieputina sniegs. Visādās birstošajās barotavās nevar likt plašu sēklu un citu ēdmaņu sortimentu. Tāpēc var izlīdzēties un improvizētas ēdamvietas izgatavot pats. Tā turklāt ir ļoti interesanta nodarbe.

Praksē pārbaudīts, ka vislabākā vieta barotavas izveidei ir koku vai krūmu zari. Pilnīgi klajā vietā nolikta barotava būs viegls mērķis vanagiem, kur doties pēc kāda trekni barota kumosiņa. Sevišķi riska grupā ietilpst baloži. Ja sētā ir neaudzināts kaķis, jāparedz arī šīs briesmas. Visa barība jāpiestiprina pamatīgi, jo lielākie putni mēģinās gardumus nočiept.

Speķa pagales

Laba un ātri realizējama ideja ir tirgū sapirkt speķ­ādiņas un ar auklu cieši pietīt pie sprungulīšiem un sakārt zaros. Ap tām parasti pulcējas dažādas zīlītes un citi putniņi. Speķa pagales apciemo arī vāveres un caunas. Speķa pagales kokā šūpojas un, ja vēlas putnus fotografēt, gaļu labāk piesiet pie zara.

Speķa krelles

Uz stieplītēm uzver speķa kubiņus, pīlādžogas (zemesriekstus, maizes gabaliņus u.c.). Stiepļu galos savij cilpiņas, tajās iever auklas un stingri piesien pie zara.

Gardās puķes

Foto: Inita Šteinberga

Saulespuķes galvu ar vai bez sēklām paglabā un izmanto barības ievietošanai. Tukšajās sēklu vietās kā šūnās labi satek šķidrie tauki un salīp dažādi putraimi un graudi.

Graudu krūzīte

Foto: Inita Šteinberga

Dekoratīvi kokā izskatās krūzītes, kurās sabērti graudi. Tos var samaisīt ar eļļu vai apliet ar taukiem. Ar taukiem aplietajiem nav bīstams sniegs vai tas, ka tos izpūtīs vējš. Krūzītē vispirms ieber sēkliņas un tad ar karoti uzlej šķidrumu. Lai tauki un graudi sacietējot būtu putniņiem viegli dabūjami, krūzīti ieliek kādā trauciņā, lai tā stāv ieslīpi.

Sēklu čiekuri

Foto: Inita Šteinberga

Veikalos vai tirgū nopērk kausētos cūku taukus (nesālītus!) vai izkausē uz pannas speķādiņas.

Derēs izkaltēti čiekuri ar labi atvērtām zvīņām. Labi der no siltajām zemēm kā suvenīri atvestie dažādi lielie čiekuri. No stieples izgatavo izturīgu āķi piesiešanai. Čiekurus iemērc mazliet padzesētos, bet vēl šķidros taukos. Tos arī var uzliet ar karoti. Kamēr tauki vēl mīksti, uzber un piespiež dažādas sēkliņas un graudiņus. Atkārtoti var uzliet kādu karoti šķidruma un uzbērt sēkliņas. Lai sēkliņas nebirtu zemē, čiekuru gatavojot, to var ievietot papīra turzā vai kastītē.

Izkārti dārzā, čiekuri tūliņ tiks novērtēti. Zem zvīņām sēkliņas būs pasargātas no sniega. Kad tās tiks izēstas, trauku atkal varēs uzpildīt.

Dobums mazajiem

Foto: Inita Šteinberga

Dažkārt lielie putni pārņem kontroli barotavā, un izliktā maltīte pazūd zibenīgi. Laba un saprotama vieta mazputniņiem būs koka dobums. Arī tam var papildus pielikt kādu konstrukciju priekšā, lai mieloties tiek tiešām maziņie. Lielajiem rijīgajiem var pabērt kaut ko vienkāršāku un lētāku (protams, arī tie grib ēst), bet sīkajiem dobumā ielikt ko ekskluzīvāku un kalorijām bagātāku.

Sala laikā šķiet, ka zvirbuļi pieēdušies tik plecīgi, ka dobumā netiks, tomēr tiks gan, jo viņi nemaz nav resni – uzbužinātās spalviņas putnus pasargā no aukstuma.