Foto: Inita Šteinberga

“Tagad sākas īstais ķilavu laiks. No tām var pagatavot izcilāko gardēžu cienīgu ēdienu. Ja var noturēties zivis neapēdis tūliņ, tagad gatavotās visgardākās būs uz Ziemassvētkiem,” teic Muhu salas zvejnieku sētas saimniece TĪNA MAI.

Veikalos šādu ķilavu gardumu nenopirkt. “Tas izcili der tiem gadījumiem, kad vakarā pēkšņi sagribas kaut ko dūšas piesiešanai. Pieej pie ledusskapja, apēd vienu gabaliņu, un miers,” skaidro zvejnieku sieva Tīna Mai.

Viņa un citi vietējie Muhu salā šādas ķilavas gatavo tikai sevišķiem gadījumiem vai dāvanai cilvēkiem, kuri spēs novērtēt dāvanu un tajā ieguldīto darbu. Vienu dienu īstajā ķilavu laikā var veltīt šim darbam.

Jārēķinās, ka pirmo fileju apstrāde veiksies lēni un neveikli. Taču katra nākamā burciņa jau pildīsies straujāk.

Gardumam vajag:

• ķilavas

• eļļu (rafinēta, ar neitrālu garšu)

• čili piparus

• burciņas ar vāciņu, šķēres zivju apstrādei

Iegādājas ķilavas sālījumā ar garšvielām. Katrai zivij ir savs vislabākais laiks, un tagad jābauda ķilavas. Šis laiks ir aptuveni līdz janvārim.

Ja iegādājas ķilavas, kurām, paspiežot vēderiņu, no atveres astes galā nāk ārā sarkanumiņš, zivs ir ķerta periodā, kad tā ilgi neglabāsies.

Foto: Inita Šteinberga

Ķilavu tīrīšana un pagatavošana

Ķilavas ņem pa vienai, ar šķērēm nogriež galvu, asti un spuras. Ar pirkstu izstumj ķidas. Zivi atver. Muguras asaku izstumj, sākot no augšpuses. Vienas rokas īkšķi pabāž zem asakas, ar otru roku to izrauj no zivs.

Zivīm novelk ādiņu. Katru fileju liek burciņā, salokot uz pusēm kā cilpiņā. Var salikt traukā, arī vienkārši saguldot, taču tad smalkajam ēdienam nebūs vajadzīgā izskata un zivis pilnībā neievilksies ar garšām.

Katrai zivju kārtai uzber mazliet čili piparu.

Līdzīgus ķilavu izstrādājumus var nopirkt arī veikalos, taču zivju pārstrādes lietpratēji tās augstu nevērtē, jo neviena mašīna nevar novilkt filejām ādiņu. Tieši tā var atšķirt īsto mantu!

Foto: Inita Šteinberga

Ķilavu filejas liek tik daudz, lai tās varētu pilnībā pārliet ar eļļu. Zivīm jāatrodas zem eļļas slāņa. Burciņas aizskrūvē un uzglabā ledusskapī.

Padomi

Izcili gardas un sātīgas ir ķilavu maizītes. Vislabāk garšo, ja ķilavu liek uz rupjmaizes šķēles ar sviestu. Tās ir gardas arī ar vārītu olu.

Ķilavas eļļā var glabāt vairākus mēnešus. Jo ilgāk glabātas, jo gardākas. Tomēr, pārāk ilgi glabājot, tās var sabojāties, tāpēc ik pa laikam der pagaršot pa vienai – vienai!

Zivs ir maziņa, tāpēc strādāt cimdos ir apgrūtinoši, vislabāk to darīt plikām rokām. Zivs smaržu no pirkstiem noņem ar citrona šķēlīti.